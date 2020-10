¡Coloreando la vida!

Llegué a su vivienda una mañana de octubre. Fui por una entrevista que se hizo casi eterna, el tiempo pasó veloz entre jaranas, anécdotas, risas, refranes; en fin, allí encontré a un hombre vestido con los colores más hermosos, los que alivian las penas del corazón, los que te dan energía para continuar, y te llenan de luz, como el azul cielo que cubre su piel morena. Son 81 años los que lleva a cuesta y varias enfermedades, que casi lo mandan al más allá, pero sigue ahí, decorando el lienzo de su vida, su nombre; José Ramón Milhet López.

“En la vida he hecho de todo, una pila de cosas que no puedo contártelas.” (RIE CON PICARDIA) “Como chofer de guagua, cubría cualquier ruta, incluyendo las montañosas, no me quedaba roto en carretera, yo mismo era el mecánico…..Me dolía un mundo dejar algún pasajero, eso me mortificaba, pero tenía que hacerlo, hay normas y yo las cumplía.

“Yo era muy fiestero, me dediqué a vivir una vida de fiestas…….era cantante del grupo nengón, tocaba güiro y maraca”….. Pide a su esposa las maracas, se detiene por unos instantes, como si volviera al pasado, a sus años mozos, con movimientos ligeros hace moverlas y entona con voz casi tenue un estribillo nengonero……Dame tu amor Yaterana/ mira bien lo que estás haciendo/ de amor me estoy muriendo/ no crea que esto es jaranaaa”…… Tararea por varios minutos la misma estrofa, luego asevera ¡Yo me siento bien, estoy como de fiesta de mis 15! …(AMBOS REIMOS) Es el canto apasionado, es el bardo que se aferra a la vida aunque pasen los años, aparezcan los días grises y se pierdan facultades.

Pasa por las calles y miles de miradas y voces se ensalzan con su presencia, es el pueblo que lo reconoce, que lo hace suyo…..

“Sííí, las gentes me paran, me preguntan por mi familia, se preocupan por mi salud….y hasta para contarme algún que otro chismecito. (RIE)

“Lo más grande que tengo es mi familia, he dedicado toda mi vida a mis hijos y a mi esposa, esa es la vieja que me tiene vivo, a veces peleando, fajao, pero junticos, ella es la madre de mis hijos, lo es todo, en la tristeza y las alegrías me comprende.”

Rebeca interrumpe; “imagínate son 56 años de matrimonio, antes me hacía maldaita, los años lo han parado, estamos los dos aquí; tranquilos, cuidándonos, la dentadura la ha perdido.” Él vuelve al diálogo y con voz firme enfatiza” ¡pero estoy como un jiquí!….y cuando no puedo hago como el sapo”…….”El sapo iba a coger mangos y estaban altísimos, brincó y brincó varias veces y no pudo alcanzarlos; entonces dijo, ¡ah sí están verdes, me conformo con mirarlos!” Es una señal que alienta al trino, es Milhet en plena serenata, coloreando con los mejores pinceles ¡la vida!