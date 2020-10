SARS CoV-2 destino Baracoa: ¿Viajando sin control?

Desde el pasado 13 de septiembre, Baracoa permanece oficialmente cerrada al tránsito interprovincial. Aun así, siguen llegando viajeros. Algunos de ellos desde localidades que registran una alta prevalencia de la infección causada por el virus SARS CoV-2 y varios eventos abiertos de transmisión local.

Mariana Villalón me recibe en la vivienda número 51-A de la calle Abel Díaz, tras retornar de una cola para comprar pollo: “Yo soy de Baracoa pero estaba en La Habana. Tuve que venir porque mis dos hijos estaban solos aquí. Fui a llevar a mi nieto que estudia medicina y debía incorporarse porque le faltaban dos rotaciones, pero cuando llegamos ya la Covid empezó otra vez mal, y se paró todo”.

Su hijo Douglas Reyes y su nuera Yanivis Ortiz también regresaron recientemente. Pero Mariana cree que no hay peligro de transmisión aquí de la enfermedad que durante los últimos meses ha tenido en vilo a lacapital y a otras provincias del país: “Nos hicimos todas las pruebas el día antes de salir, con los análisis y todo lo que lleva”.

Tan es así, que está pensando en la posibilidad de viajar otra vez para acompañar al nieto de 23 años que “se quedó solo allá y el pobre, no sabe hacerse nada”.

Cualquier acción es poca

Muchos baracoenses no concuerdan con Mariana. Están preocupados por el peligro que puede representar el trasiego de personas entre diferentes territorios, particularmente aquellos donde se reportan casos de Covid-19. Y algunos “sustos” ocasionales agregan ingredientes al caldo de cultivo.

De uno de los que levantó mucho revuelo me informa la doctora Tania Guilarte Amaro, responsable de seguimiento a viajeros en el área de salud del policlínico comunitario Hermanos Martínez Tamayo.

“Recientemente tuvimos dos pacientes (con sus familiares) en vigilancia. Ellos estuvieron en provincias donde hay coronavirus y fueron contactos extradomiciliarios de casos confirmados. Alarmaron bastante a la población y al área de salud, pero dieron negativo, por lo que ya están en sus viviendas con su seguimiento epidemiológico”.

La relativa calma que hoy se respira en Baracoa no es (ni debe ser) motivo de confianza, asegura mi entrevistada: “Ante la situación epidemiológica que enfrenta el país cualquier medida es insuficiente, en especial el seguimiento de los viajeros, sobre quienes se mantiene durante los diez posteriores a su arribo al municipio una vigilancia estricta por el equipo básico de salud, ya sea el médico, la enfermera o el pesquisador”.

Ante mi duda sobre lo que parece ser un cambio de protocolo, Yonel Jardínez Lambert, director del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Baracoa, me actualiza: “Aunque en un principio se dijo que el periodo de incubación era de 14 días, actualmente la vigilancia epidemiológica se limita a diez ya que estudios realizados en Cuba han demostrado que más del 90 por ciento de los casos manifiestan los síntomas en esta etapa, y las formas graves de la enfermedad se desarrollan entre el séptimo y el décimo día”.

Agrega la doctora Guilarte Amaro: “Nuestro trabajo comienza en los puntos de entrada al territorio, que en nuestro caso está en los límites con Moa, específicamente en Santa María. Allí se les toma la temperatura y se registran sus datos personales. También llegan vía Guantánamo, informados desde el punto ubicado en la autopista”.

La galena aclara: “Estamos hablando de puntos de control interprovinciales. Al principio, entre los meses de marzo a junio, se controlaba todas las salidas y entradas del municipio, pero en vista de que en la provincia no existen casos positivos, se adoptó la medida, a nivel de país, de que estos puntos de control funcionaran solo a las entradas provinciales, en nuestro caso las de Santiago-Guantánamo, Holguín-Guantánamo y Holguín-Baracoa”.

Me explica que hay varias vías para recibir información en el área de salud que atiende sobre la llegada de viajeros al municipio. Tres veces al día el puesto de mando que funciona las 24 horas en la Dirección Municipal les reporta las personas que pasan por los puntos de control donde, dicho sea, operan fuerzas conjuntas de Salud Pública y el MININT. A su vez, si durante labores de terreno y pesquisas los equipos básicos de salud detectan viajeros en el área, lo informan al Centro Municipal de Higiene y Epidemiología y a la dirección del policlínico.

Otra manera es a través del trabajo de los miembros del Consejo de Dirección del referido centro asistencial, cada uno de los cuales atiende una zona específica, precisamente para evaluar el seguimiento y control que se hace de los viajeros por el personal vinculado a los consultorios médicos. Y no menos importante es la colaboración de líderes formales y no formales de la comunidad, quienes ayudan a la localización oportuna e inmediata de personas que arriban al municipio y que, por alguna razón, hayan pasado desapercibidos por los puntos de control y no se tenga información de ellos en la base de datos creada a ese fin.

En estos momentos, continúa la especialista, no está establecido la permanencia de un médico y una enfermera en la terminal de ómnibus nacionales porque no hay viajes interprovinciales,como sí ocurría desde la apertura en julio hasta el pasado 12 de septiembre.

Firmar en el papelito

Sobre el papel, la estrategia para evitar la propagación de la epidemia es sólida. Pero es sobre el terreno donde se prueba esa fortaleza.

La joven doctora Yeilén Hernández Mileht atiende el consultorio Asunción 1, en el centro histórico baracoense. La acompaño en su visita de hoy a la familia de Mariana Villalón, mientras repasa el protocolo que se sigue con los viajeros: “Se les hace un seguimiento por diez días a partir del momento en que llegan al municipio: visitas diarias, toma de temperatura, encuesta de salud donde se les pregunta si tienen alguna sintomatología; además una charla educativa sobre las medidas que deben seguir como uso del nasobuco, lavado constante de las manos, extremar los cuidados al salir de la casa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier malestar”.

Como constancia, las familias visitadas “tienen que firmar en el papelito”. La indagación se extiende a otros pacientes vulnerables: lactantes, gestantes, discapacitados y quienes padecen de enfermedades crónicas no transmisibles y cáncer. De paso se contacta también con directivos del CDR de la zona para saber si alguien llegó recientemente de viaje o algún vecino está aquejado de problemas de salud que pudieran estar relacionados con la presencia del nuevo coronavirus.

De darse esta última circunstancia, se informa inmediatamente al grupo multidisciplinario, organizado en cada área de salud e integrado por un epidemiólogo, un clínico o un médico general integral con sólida preparación, apunta Yonel: “Este equipo de trabajo se persona a la vivienda del paciente, le hace una encuesta epidemiológicaa partir de cuyos resultados, en conciliación de trabajo con la Dirección Municipal de Salud, se determina la conducta a seguir en cada caso”.

Las brechas del control

Parece ser un engranaje casi perfecto, pero el doctor Alberto Rodríguez Rodríguez, Jefe del Departamento de Vigilancia de Salud en la Dirección Municipal de ese sector en Baracoa, advierte que la información enviada desde los puntos de control a viajeros incluye muchas veces nombres incompletos, sin número de carnet de identidad o dirección particular, lo que hace ardua y a veces imposible su localización.

Mi experiencia de búsqueda lo corrobora. De seis viajeros a quienes pretendía entrevistar, seleccionados al azar de la base de datos, tres no se encontraban ni eran conocidos en las direcciones registradas. En uno de los casos, según me dijeron, personal de salud se había presentado allí en dos ocasiones para realizar el seguimiento epidemiológico, con resultado infructuoso por supuesto; en los restantes, inquilinos de la morada refirieron no conocer de visita sanitaria alguna.

Aunque no la encontré en la vivienda informada de manera oficial, por indagación personal pude llegar posteriormente hasta una de ellas. Esta incongruencia en el registro de sus datos personales da sentido a las palabras de Dorkis Torres Domínguez: “Hasta el punto de Yamanigüey todo el control estuvo bien, nos estaban esperando allí, nos tomaron los datos a todos los que veníamos en el ómnibus, la temperatura, para qué lugar veníamos, se revisó todo… Después que llegamos, ahí no pasó nada, nadie ha venido aquí”.

Dorkis no se muestra asombrada porque, en su experiencia personal, el control sanitario deja mucho que desear: “Hace un tiempo mi hermano vino a una reunión de trabajo a Baracoa y se quedó con nosotros. Quince días después se presentaron los compañeros de salud preguntando si en esta casa estaba parando alguien que había llegado de fuera del territorio, cuando ya hacía mucho tiempo que él había retornado a Moa, donde vive”.

Atajos

Un chofer particular que prefirió mantener el anonimato cuenta que ha viajado al menos en tres ocasiones desde que se anunció la suspensión del trasiego de personas entre provincias. En dos oportunidades transportó de ida y vuelta a Santiago de Cuba a una persona que obtuvo la autorización correspondiente alegando razones médicas, cuando el verdadero motivo fue la compra de piezas para motos. Hasta Moa llegó en otro momento en gestiones personales, para lo cual no solicitó ni el permiso ni el aval médico correspondientes; pero tampoco fueron necesarios al pasar por el punto de control de Santa María.

uando el 30 de septiembre X terminó su curso académico en la Universidad de Oriente, pagó la exorbitante cantidad de 30 CUC a un carro estatal para que la transportara unos 90 kilómetros; eso sí, cruce fronterizo de por medio. El chofer, “experto” en evadir las inspecciones establecidas, la instruyó al respecto: “Cuando nos paren en el punto de control a la entrada de Santiago, dices que vas para La Maya. Cuando lo hagan en el de Guantánamo, dices que venimos de Costa Rica”. Así, en ambos casos, el supuesto trayecto entra dentro de límites territoriales intra-provinciales.

Para otro viajero que entró y salió de Baracoa desde Holguín hace escasos días, la ubicación actual del punto de control en esa ruta no cumple con el más elemental sentido de la lógica: “Está ubicado en el medio de dos atajos. Unos 15 o 20 metros antes se encuentra la entrada de la comunidad de Santa María. Los carros se desvían por ahí como si fuera ese su destino, y salen unos 250 0 300 metros más adelante, en el alto, frente a donde siempre había funcionado antes. Lo mismo ocurre cuando entran. Parece que está concebido como para facilitarle intencionalmente a los choferes evadir los controles”.

Nos toca acatar

El comportamiento de los viajeros recién llegados y la vigilancia que se ejerce sobre ellos también suscitan preocupaciones.

Mariana, por ejemplo, nos cuenta que su nuera “siempre está tranquila en la casa, esperando más días para poder salir”. Su hijo sí lo hace “porque, imagínese, hay que buscar algo, pero usa su nasobuco, se lava las manos cuando entra y esas cosas”; al igual que ella: “Yo misma vengo aquí y voy para mi casa, donde están mis otros hijos, ¿tú entiendes?, lo que sí hay que cuidarse y cualquier síntoma que uno vea, rápido correr al médico”.

En cambio Dorkis reconoce que “simplemente vinimos para la casa, pusimos toda la ropa sucia en un lugar aparte, al otro día se lavó y todo normal. No tomamos otras medidas. La desinfección de las manos en la puerta ha estado siempre desde marzo, pero nasobuco no estábamos usando hasta que se orientó. Simplemente nos sentíamos bien y no se hizo nada más”.

Para Mariana incorporarse a la nueva normalidad es una necesidad y un derecho, aunque dentro de límites razonables: “…no es estar en una fiesta, ni ponerse a jugar dominó o baraja, ¿tú entiendes?, hacer los mandados y virar de nuevo para el hogar. Si es así, no veo ningún peligro en eso. No sé cómo lo valorarán ellos, que son los médicos”, dice mientras señala con un gesto a mis acompañantes.

“Realmente todo el mundo tiene esa preocupación –consiente la doctora Guilarte Amaro- porque al principio había limitaciones y en estos momentos no. El viajero solo informa de su llegada al equipo básico de salud y puede hacer cualquier movimiento, dentro o fuera de su vivienda, teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social y de higiene para que, de tener síntomas respiratorios en algún momento y resultar positivo, no contamine al resto de la población y a sus familiares.

Recibimos frecuentes quejas de la población al respecto, pero nosotros nos regimos por protocolos provinciales y nacionales que se han estudiado, previo a su implementación. Nadie quiere que su país, su provincia, su municipio, su área se contamine. Esos protocolos dictan que no hay restricción de movimiento para los viajeros procedentes de cualquier lugar del país, independientemente de que haya o no Covid de donde vengan. Y a nosotros nos toca acatar”.

Voces encontradas

Que sea norma no acalla las dudas. Ni siquiera las de los especialistas de salud.

“Muchos de los pacientes viajeros–continúa la responsable del programa de atención en la más poblada área de salud del municipio-, incluso los que llegan de provincias que tienen coronavirus, vienen sin PCR o sin test rápido. Depende de la disponibilidad de reactivos en ese momento. No se están exigiendo esas pruebas, lo que sí es obligatorio es el documento, emitido por el médico de la familia, que avala que no tienen síntomas respiratorios ni tuvieron contacto con ningún caso positivo, lo mismo para entrar que para salir. Ahora bien, ¿quién garantiza que esos pacientes, una vez llegados al municipio, tres, cuatro, nueve días después… no comiencen a manifestar la enfermedad?”.

Para el doctor Alberto Rodríguez ni siquiera las pruebas serían suficiente garantía porque el contagio en territorios de alta prevalencia podría ocurrir incluso después de realizarse estas, ya sea en las horas previas o durante el viaje.

Así que son varias las voces, conocedoras o legas, que proponen retomar algunas prácticas dejadas atrás: “…la restricción de movimiento para los viajeros por diez días. Es verdad que es bastante difícil para el equipo básico, para el área, para la Dirección Municipal, lograr que el paciente conscientemente se mantenga dentro de su vivienda, pero sería lo ideal para cuidar su salud, la de su familia y la de los vecinos”, considera Tania desde su autoridad.

También lo cree así el jefe de epidemiología en el municipio: “Se supone que, a partir de las nuevas indicaciones, si el viajero viene de zona de transmisión, llega con un estudio preliminar y un aval de salud. Pero nosotros sabemos que hay indisciplina, se violan los cursos establecidos, se evaden controles y tenemos lagunas en el sistema de vigilancia”.

El especialista considera que, en la mayoría de los casos, los viajeros “han estado actuando con plena responsabilidad y disciplina”, pero hay que “seguir trabajando para perfeccionar el sistema. Todo lo que se haga en función de un mejor control y de una mejor agilidad en los procesos, va a influir positivamente y elevar nuestras oportunidades de enfrentamiento a una epidemia como esta”.

En torno al tema las opiniones ciudadanas suelen dividirse. Mientras Mariana cree que “no puedes tener a la gente trancada en la casa si no tienen nada”, Dorkis hubiese preferido mayor intervención.

“Yo viajé por recreación, para descansar. Nos fuimos porque todo estaba tranquilo. No se había dado ningún caso ni en Holguín ni en Baracoa hacía muchísimos meses. Pero al segundo día de estar allá se dio uno en Holguín. Y aunque todas las medidas se previeron en el hotel: desinfección de las manos, toma de temperatura, control de los datos… y todo estaba muy organizado, como quiera que sea tú tienes contacto con otras personas, con superficies, te mueves de tu localidad.

Para mí el control efectivo hubiera sido que nos hicieran un chequeo al regresar aquí, que nos dieran un seguimiento más riguroso… ¡no sé! Porque tú te mueves de una provincia a otra aparentemente con seguridad, sobre todo si no hay casos confirmados aquí o allá, pero yo pienso que ahí precisamente es donde radica el peligro, que tú te sientes seguro y actúas de manera normal, y puede que sea un riesgo bastante grande”.

La mayoría del país comenzará a vivir desde el próximo lunes una nueva normalidad. Las medidas anunciadas, aun sin conocer detalles precisos de su implementación, sugieren una flexibilización de muchos de los mecanismos de enfrentamiento y control que hoy se implementan. Todos concuerdan en que hará falta mucha más conciencia de la que hemos demostrado hasta ahora para contrarrestar el riesgo de contagio y propagación de la Covid-19. Y los viajeros, nacionales o extranjeros, seguirán estando en el centro de la atención.