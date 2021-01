Rediseña sector del trasporte en Guantánamo prestaciones de servicio

A causa de la situación epidemiológica vigente en Cuba, el sector del trasporte en la provincia de Guantánamo rediseña su sistema de prestaciones de servicios y lo pone a disposición de las principales instituciones de salud, comercio, gastronomía, así como otras estratégicas en el territorio.

En tal sentido, la directora de la Agencia TaxiCuba, Madelay Santiago Rodríguez, declara que los vehículos de esa empresa trasladan las muestras de laboratorio positivas a la Covid-19 para el desarrollo de posteriores estudios y los pacientes con igual condición hacia uno de los siete centros de aislamiento dispuestos para cuidados especializados.

Aunque la trasportación de pasajeros en los triciclos de TaxiCuba permanece suspendida, refiere la especialista, la Agencia establece un convenio con la Dirección Provincial de Salud para distribuirlos según la demanda de movilidad de quienes trabajan en las instituciones sanitarias, con el establecimiento de una tarifa especial.

Por su parte, el jefe de la Planta de Revisión Técnica Automotor en Guantánamo, Abraham Novel Premiot, asevera que las evaluaciones al estado y funcionamiento óptimo de los vehículos estatales continuarán solo los miércoles y viernes en las mañanas, no así a los carros particulares porque estos no deberían circular.

Además, los procesos de revisión se realizarán con apego a las disposiciones sanitarias vigentes, entregándose solo 10 turnos, donde quedan incluidas aquellos vehículos de empresas empleados para la trasportación de cargas, y pasajeros con carácter excepcional.

En el caso de los pagos, se aceptarán las transferencias bancarias como una manera de evitar concentraciones de personas en el departamento comercial de dicha Planta.