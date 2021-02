La buena obra de la profe Yanet

Nunca antes la guantanamera Yanet France Quebrut ha tenido que recorrer tanto su comunidad, como ahora. Y es que ella es una de los 50 profesores de Educación Física encargados en ayudar a las personas más vulnerables del Consejo Popular Rubén López Sabariego de esta capital provincial.

Atrás quedaron las actividades recreativas, los ensayos de coreografías, para fungir hoy como mensajera de cinco viviendas aisladas debido a la COVID 19, una enfermedad que pone en jaque a este oriental territorio por la alta tasa de incidencia y las personas contagiadas.

Todos los días, temprano en la mañana la profe llega a la panadería o bodega de su localidad en busca de los alimentos y otros recursos para llevar a las personas que les tocó atender, entre ellos adultos mayores y niños menores de un año.

“Cuando me dijeron que eran contactos de personas confirmadas con la COVID 19, tuve mis temores, pero cumpliendo con todas las medidas sanitarias al pie de la letra, creo que nada malo puede suceder. Yo tengo mis guantes, botas y para nada periodista, fíjese, para nada, me separo de mi pomo con agua clorada para desinfectarme las manos cada vez que visito las viviendas, igual sucede con ellos. Tengo que subir más de tres veces al día a los hogares, ellos viven en el edificio R en la cuarta planta y aunque se las traen las escaleras, ya me resulta fácil este ir y venir.”