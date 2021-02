Realizan en Guantánamo contractos para la nueva tarifa eléctrica

Más de un centenar de clientes del sector no estatal en Guantánamo, realizan el contrato de la nueva tarifa eléctrica, que implementa el país a partir del ordenamiento monetario, así lo constata a CMKS, Gustavo Martínez Pérez, Director Comercial de la Empresa Eléctrica en la provincia.

El directivo precisa, que estas nuevas alternativas se efectúancon el propósito de no trasladar el incremento de la tarifa eléctrica sobre los precios de los bienes y servicios que ofertan las formas de gestión no estatal.

Acerca de su implementación en la provincia, Martínez Pérez acentúa,que beneficianen gran manera a los trabajadores que ejercen la actividad por cuenta propia y significó que varios municipios realizan los trámites para la nueva contratación.

Acotó además, que los trabajadores del sector privado que ejerzan su actividad dentro del sector residencial, pagarán los primeros 250 kWh que consuman en el mes, con el mismo precio que tiene este tramo en la tarifa residencial y en lo adelante pagarían por el precio que tiene el kWhen la tarifa no residencial, que además de no estar subsidiada, es lineal y no se estructura en bloques de consumo.

Esta opción según Martínez, iguala a la forma de gestión no estatal que ejerce la actividad dentro de su vivienda, con el resto de la población al tener el consumo de los primeros 250 kWh del mes con subsidio.

La TarifaB1según manifiesta,se aplicaa los consumidores clasificados en Baja Tensión, Clientes No Residenciales Privados y Estatales.Atrabajadores por cuenta propia que ejercen su actividad económica fuera y dentro de la vivienda y a productores independientes con riego agropecuario conectado al metro contador de su vivienda y los servicios de área común que pagan las entidades No Residenciales.

El cobro del servicio eléctrico por la TarifaB2,será paraclientes residenciales nacionales, donde se incluyen los Sistemas Aislados y la Isla de la Juventud, clasificados en Baja Tensión y en casas particulares en las que se realicen actividades de formas de gestión no estatal.

Por otra parte destaca que la Tarifa B3se aplica a Servicios de consumidores Residenciales pertenecientes al personal diplomático acreditado en Cuba, ejecutivos o empleados de firmas extranjeras o empresas mixtas, técnicos foráneos radicados u otro personal que residan en el país.

La B5 es unatarifa mensual fija para el cobro del servicio de electricidad generado por sistemas fotovoltaicos, en aquellas viviendas que no son electrificadas por la red del Sistema Electroenergético Nacional, las cuales el servicio que reciben no es estable y está limitado a 250 Wp, ubicadas en las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, excepto La Habana.

La Tarifa E1 para servicios de consumidores eventuales, residenciales o no, que contratan su energía por un periodo menor de treinta días, a quienes se les cobra 30 pesos diarios por cada kW o fracción de carga conectada.

El ingeniero de la empresa eléctrica enfatizó además, que la tarifa B6 se aplica a todos los clientes acogidos a la forma de Gestión No Estatal, siempre que realicen su actividad dentro de la vivienda,los servicios de área común de edificios multifamiliares que paga la junta de vecino, tanto para el alumbrado de áreas comunes, así como la que se utilice en las bombas de agua.

Al cierre de esta informaciónmás de un centenar de trabajadores por cuenta propia en el municipio de Baracoa, así como en la localidad de San justo, Sur isleta y el centro de la ciudad efectúan los trámites para optar poresta nueva alternativa, beneficiosa para los consumidores pertenecientes a la forma de gestión no estatal.