La irresponsabilidad familiar no cabe en tiempos de COVID 19

Mientras cientos de miles de médicos, enfermeras, directivos de salud y otros profesionales de diferentes organismos de Guantánamo no tienen sosiego en los últimos meses debido a la situación pandémica que presenta la provincia más oriental de Cuba, es común ver cada tarde en algunos parques de zonas de edificios o repartos a un grupo de menores de edad jugar en la calle sin la adecuada protección.

Y aunque hasta la fecha, ningún niño, niña o adolescente cubano ha fallecido a causa de la COVID-19, es preciso hacer un llamado de atención importante, puesto que en esta tercera ola de la pandemia la población pediátrica se ha visto más severamente afectada.

Es facil encontrar en zonas públicas niños agrupados en un banco de espectadores gritando a toda voz en medio de competencias informales, y hasta se abrazan cuando su equipo anota puntos, también es común aquí ver como juegan bolas, trompo y corren por el barrio, sin camisas y el nasobuco como collarín…a la vista de todos.

La suspensión de las actividades docentes, no significa que existen vacaciones, de ahí que no asistir a la escuela en estos días no justifique entonces la presencia de niños, adolescentes y jovenes jugando en el parque, la calle u otros lugares poniendo sus vidas en peligro.

Se cerraron las escuelas, pero desde el hogar continuan las teleclases programadas de lunes a jueves para todos los niveles educativos, e incluso con algunas recomendaciones a la familia de cómo contribuir a la educación de nuestros pupilos.

Aproveche, ayude y contribuya, nos toca a la familia realizar en estos momentos tan dificiles la labor de maestros, dejando atrás el descuido, la insensibilidad, y la falta de cooperación.

Cabe preguntarse entonces…Cómo es posible que, en las actuales circuntancias, en que Guantánamo hoy exibe a nivel nacional una de las tasas más elevadas de personas contagiadas con el SARS CoV 2 se den estos preocupantes episodios y la familia, ajenos a su rol de exigencia y suprevisión responsable.

Pero lo más doloroso de todo es que la Covid no tiene rostro, preferencia, ni edad, el contagio puede tocar a cualquiera y la cifra de las últimas estadísticas informan más de mil 600 menores contagiados o sospechos de la enfermedad.

Alarmante también es que dentro de los 3000 guantanameros que permanecen ingresados en hospitales o los centros de aislamientos, más 60 son menores de un año y lactantes.

A tenor con lo que estipula el código de familia los padres son los máximos responsables de velar por el cuidado, amparo y resguardo de los hijos…entonces debe quedar claro que quien viole puede ser sansionado, de echo la cuantía mínima es de 2 mil 500 pesos por andar sin nasobucos…. Es hora de actuar y prevenir.

Si entre todos cooperamos es posible que la cifra baje su camino, padres, vecinos, familiares entre todos se puede disminuir los contagiados por día, dedíquele tiempo a su hijo o hija, preocúpese por su salud y bienestar, enséñelos a protegerse adecuadamente y será una batalla ganada por la vida.