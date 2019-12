Cumplen trabajadores avícolas de Guantánamo plan de producción de huevos

Los trabajadores avícolas de la provincia de Guantánamo logran acopiar hasta la fecha más de 69 millones 800 mil huevos, cifras válidas para cumplir el plan del año con perspectiva de terminar diciembre con 73 millones de posturas.

Eider Álvarez Ramírez, director de la Empresa Avícola en este territorio oriental explicó que el logro es posible a partir de la estabilización en los suministros de piensos, el rigor en el manejo de las aves para mantener la salud animal que se ubican entre los más destacados del país.

También se garantizó durante 2019 un mejor abasto de agua a las unidades productivas que en su mayoría se abastecían median carros cisternas, lo cual fue decisivo pata lograr eficiencia en el entorno del 75 por ciento.

El directivo refirió que los volúmenes de huevos que se producen permiten garantizar las entregas para la canasta básica a precios de15 centavos y las posturas que se ofertan bajo regulación a 90 centavos en la red de bodegas.

Asimismo se suministran huevos a la hermana provincia de Santiago de Cuba, en gesto solidario para contribuir a atenuar el déficits de este preciado alimento que no se recupera aún en varias provincias del país.

Eider Álvarez Ramírez, director de la Empresa Avícola en Guantánamo manifestó no sentir complacencia por que falta mucho para garantizar satisfacer la demanda del pueblo, pero es un estímulo pues hacía unos 8 años que no se cumplía el plan y más de diez que no sea alcanzaban los 70 millones.

Explicó además que para 2020 deben crecer hasta los 77 millones para ello se recuperan naves en diferentes granjas y existe un incentivo para multiplicar la producción alternativa sumando los convenios con entidades estatales y productores privados.