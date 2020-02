Día de San Valentín en tiempos de soltería

La decisión de permanecer solteros casi siempre está motivada por el deseo de enfocar todas las energías en uno o varios proyectos individuales y gracias a los nuevos avances tecnológicos con base en la Internet las amistades crecen de modo virtual pero en un plano más terrenal, quizá no tanto, lo que puede arrojar al ostracismo social.

Este último acto de aislamiento, u otros, no pudiera cegar el disfrute, cada San Valentín, de la satisfacción de sentirnos amados por nuestros semejantes, pues desde la individualidad es un terreno garantizado en cierta medida.

Embellecernos más que lo cotidiano, usar frases para alegrar el día de quienes nos rodean u obsequiarles pequeños regalos, ir al cine o proporcionarnos un buen masaje devienen atractivas soluciones que ayudan al soltero a aprovechar, como otros, el Día del Amor y la Amistad.

Aun y cuando intercambiarse flores rojas, postales en diversos formatos, bombones, adornos con forma de corazones y besos apasionados en sitios públicos constituyen algunas de las simbologías que acompaña esta festividad, si mostramos una buena imagen y damos buena impresión, nadie nos preguntará por nuestra soltería.

No obstante, cada acto de amor no puede convertirse en vana repetición, ni siquiera, por los artificios de esos cirqueros religiosos que exigen cumplir lo que no practican, pues, como fin primario y antagónico a la ignominia, este sublime sentimiento debiera entenderse como un puñado de vida en manos tiernas capaz abrirse ante los ojos de quienes practican la paz y la bondad.

En Guantánamo, por ejemplo, los más jóvenes no necesitan esperar esta fecha para expresar el amor que sienten por su pareja, realidad que se respira en parques, esquinas y algunos espacios inhabitados que se improvisan, aunque pocos reconocen que la diferencia entre quien te quiere y quien te ama radica en aprender que hay personas que te ofrecen las estrellas y otras que son capaces de guiarte a ellas.

Puesto que la soledad no elegida nunca será una buena opción, habría que pensar si no se ha encontrado la persona adecuada, o si más bien uno mismo no se apresta para hacer pareja con otra persona, a fin de cuentas ya lo dijo y dejó escrito Mario Benedetti: La soledad es un estado de ánimo, pero puede convertirse en un vicio.