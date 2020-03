Lenier Rosales Domínguez: la vocación de un médico más allá de las fronteras de Cuba

Lenier Rosales Domínguez es un joven médico que ama con devoción la carrera que escogió. Se graduó en julio del 2014 en la Universidad Médica de Guantánamo y en ese entonces soñaba poder cumplir el servicio social en las serranías de Yateras.

Sin embargo, su compromiso incondicional como integrante de la vanguardia Mario Muñoz Monroe le dieron la oportunidad de hacerlo en La República Bolivariana de Venezuela como Médico Diplomado en Terapia Intensiva, y justo ahí comienza esta historia que se cuenta sola, porque su protagonista además de ser un galeno calificado, es muy buen conversador.

Cuando me gradué, mi provincia transitaba por una situación epidemiológica de arbovirosis, por eso, inmediatamente fui incorporado a la asistencia médica en la sala de Código Rojo del Hospital Clínico Quirúrgico Doctor Agostinho Neto, dos meses después, me llamaron a cumplir misión a la hermana República de Venezuela en octubre de 2014, donde también se necesitaban profesionales del sector.

Al principio fue muy difícil, me alejaba de la familia por primera vez, mis padres no podían disimular el sufrimiento, mi hermano y yo, siempre hemos sido muy unidos, no concebía entonces, la idea de tener que separarnos, mi papá entonces dijo: "esa es una tarea de la Revolución y no puedes fallar".

Luego todos comprendieron que era ese mi deber, en verdad, no me falta nunca su apoyo incondicional para poder emprender esta difícil tarea. Mis padres son inspiración, ejemplo de sacrificio, perseverancia, incondicionalidad y amor. A cada paso que doy pienso cómo ellos lo harían.

Una vez llegado a Venezuela, presté servicios en Valencia, estado Carabobo, ASIC Ruiz Pineda. Allí conocí excelentes profesionales cubanos que se entregaban con mucho compromiso al servicio médico en este hermano pueblo, muchos con experiencias acumuladas en el trabajo y en misiones anteriores. Eso facilitó mucho el completamiento de la preparación profesional mía y de otros jóvenes, algunos se convirtieron acá en esa necesaria familia.

Aquí vengo a consagrarme al trabajo, quizás por eso me integraron al contingente Henry Reeve, eso posibilitó la incorporación a importantes misiones dentro de Venezuela ante unos casos presuntivos de Difteria en el estado Bolívar en octubre de 2016 y en Apure tras la inundación de Guadualito en 2015; así pude atender a personas necesitadas en lugares recónditos de la geografía venezolana. Aun recuerdo los gestos de agradecimientos de muchos pobladores a los médicos cubanos, su amor hacia Cuba y a Fidel.

Al concluir la tarea, me otorgan por la Dirección de la Misión Médica en Venezuela el Sello Conmemorativo “16 de Abril”, máxima distinción que se le otorga a un colaborador acá, eso me comprometió mucho.

Por su esmerada labor en lugares recónditos de Venezuela, el Dr Rosales recibe la Distinción 16 de abril durante su primera misión internacionalista.

Concluí mi primera misión en el año 2017 y regresé a la Patria con el deber cumplido. En abril de ese mismo año, por mi trayectoria juvenil y disciplina fui condecorado por el Consejo de Estado, con la Medalla “Abel Santamaría”.

Añoranzas por la tierra del Guaso

Mi esposa es mi brazo derecho, médico también, ella me ayuda a ser mejor persona, mejor profesional y a materializar la frase que expresa que al lado de cada hombre consagrado, hay una gran mujer sacrificada…

Tenemos una niña que es el centro de la familia, muy traviesa, cariñosa. Ella es el mayor regalo de mi vida y la mayor inspiración de mis días. Estoy loco por verla, mi esposa y yo esperamos que se motive y en un futuro sea médico para que ponga en alto el principio solidario de la medicina cubana donde se le necesite.

Lenier junto a su esposa e hija

En Cuba trabajo en el Policlínico Asdrúbal López Vázquez, en la zona Sur de la Ciudad de Guantánamo, centro en el cual comparto con personas muy consagradas y humildes. Los extraño todos los días, en verdad casi no me lo creo cuando ellos me seleccionaron como el Mejor Trabajador en 2018, yo era el primero que creía que otros también lo merecían.

Unos meses después, en marzo de 2019 fui llamado nuevamente para volver a Venezuela. La niña apenas tenía 2 años y no quería estar distante de ella, pero se impuso el sentido del deber, en esta ocasión para asumir la tarea como coordinador de un CDI en el estado de Zulia, y aquí estoy con el orgullo de que en solo unos días se cumplen 17 años del programa integral de salud Barrio Adentro.

#SomosContinuidad

"Estos son tiempos muy convulsos para el mundo, de enfermedades y pandemias. Ciertamente, el peligro que corre cualquier colaborador al salir de nuestro país es grande, pero estudiamos una carrera para curar a los necesitados y mi deber como joven cubano es estar donde se me necesite. Como dice nuestro presidente, somos la continuidad de este proceso, el deber patrio, ante todo".

Ante la expansión del coronavirus por Venezuela, Lenier y su equipo de trabajo extreman las medidas de protección, pero no dejan de prestar servicios

Son casi las 12 de la media noche, cuando me percato por su diáfano intercambio que este 17 de marzo es su cumpleaños 31 y en voz baja me dice: “Profe no le diga a nadie, siempre en misión lo paso tranquilito, más ahora que nos exigen cuidarnos tanto ante la amenaza del Coronavirus, esa también es una gran responsabilidad”.