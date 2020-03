En tiempos de epidemia, precaución y serenidad

En tiempos de pandemia, la prevención y serenidad deben andar de la mano, una máxima que debemos acoger como regla esencial para protegernos y cuidar a los demás. Sin embargo, algunos no lo toman en serio mientras continúan en los sitios públicos como si nada pasara o no les importara.

Solo es preciso caminar cerca de establecimientos como los llamados Zun Zun, las tiendas recaudadoras de divisas y de las redes de Comercio para ver a las personas aglomeradas en una cola, ansiosas por comprar.

No es menos cierto que todos necesitamos productos de aseo y alimentos pero hoy, más que nunca, no podemos perder la precaución y objetividad. Es verdad que a nadie le gusta esperar, pero la amenaza del nuevo coronavirus impone hacer filas con la debida distancia y aguardar el turno.

No crea que la cola pasará más rápido si se mueve de su lugar y se amontona junto a otras personas. Quienes actúan así parecen no tener percepción del riesgo de enfermar y contagiar a otros. Y aclaro, no solo se trata de la Covid 19, de la cual aun no hay ningún caso confirmado en Guantánamo, sino de otros virus e infecciones respiratorias que circulan en el ambiente. Entonces, le pregunto: ¿es mejor organizarse y esperar… o lamentar el contagio?

Mientras los especialistas de salud y las máximas autoridades cubanas instan a adoptar todas las medidas de autocuidado para evitar la proliferación de esta letal enfermedad, algunos entran a los establecimientos y no se lavan las manos con el agua y cloro dispuestos para la higienización.

¿Será preciso ubicar a un trabajador en la puerta de los diferentes centros de servicios para velar por el cumplimiento de esta medida? (P) Pienso que sí, pues aunque nuestro pueblo dispone de la información precisa para comprender la urgencia de velar por la salud personal y colectiva, aun se evidencia falta de percepción de los riesgos por parte de no pocos guantanameros. Además, es válida la medida de que una sola persona manipule los pomos con los productos de desinfección en los establecimientos públicos, para evitar también la entrada de gérmenes por esa vía.

El panorama actual implica más que preocuparse, ocuparse, un rejuego de palabras para llamar a la actitud consciente, sensata, serena, con orden y disciplina a ultranza. Caer en pánico o llegar a los extremos no son las soluciones, sino la prevención y el autocuidado.

El aislamiento oportuno es una de las medidas esenciales, unido a la higiene en hogares, centros laborales, estudiantiles, y principalmente, al lavado de las manos para no transmitir diferentes gérmenes.

La crudeza del momento no puede conducir a la insensibilidad y el egoísmo. Esa es la otra arista de una realidad que conmueve al mundo entero. Hay que apelar al sentido común, la prudencia, y sobre todo, al respeto hacia el vecino, compañero de trabajo, a la persona que tenemos al lado. Muchos hoy lamentan la ausencia de besos y abrazos, pero seamos responsables con nosotros mismos y quienes nos rodean en cada lugar, una manera de demostrar amor y consideración hacia los demás. Todos podemos apostar por el bien común: cortar las cadenas del contagio y vencer el coronavirus.