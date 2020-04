Frente a la COVID19: El valor de un gesto

La gran historia de humanismo y solidaridad de la Revolución cubana se teje con la historia de cada uno de sus hijos.

En el barrio sur de la ciudad de Guantánamo el jubilado Jorge Ray Alcántara siempre sintió pasión por la costura aunque dedicó toda su vida al sector de la educación. Ahora cuando el nuevo coronavirus se ha declarado el enemigo común de todos los pueblos del mundo, él convierte su máquina de coser en una efectiva arma de combate para enfrentar desde la prevención a la COVID19.

Por eso no fue casual encontrarlo sentado frente a su máquina de coser confeccionando nasobucos para su comunidad, una decisión asumida por propia voluntad y amor al prójimo.

Y le hice la primera pregunta con la certeza de conocer la respuesta: ¿Cuánto cuesta un nasobuco de lo que usted confecciona?

“Nada, eso no cuesta nada, es para el que lo necesite me respondió de manera precisa” y sin dar tiempo a otras interrogantes que llevaba en mi agenda me explicó:

“Ahora voy a entregarle estos a una vecina porque ya le he entregado a mis familiares, a los nietos, la suegra, primos, a todos ellos, al médico que vive al lado y a otras personas del barrio; pero en esta misión no estoy yo solo, aquí en mi zona de los CDR (Comité de Defensa de la Revolución) tres compañeras más están confeccionado nasobucos y sin cobrar nada”

“El Estado no puede cubrir todas las necesidades, eso lo sabemos, por eso contribuimos desde nuestras casas a enfrentar la situación de la enfermedad y del virus que la provoca que es muy fuerte en el mundo y todos tenemos que aportar para erradicarla, cada quien con lo que sabe y puede hacer”.

La responsabilidad de este guantanamero como organizador de la zona 221 de los CDR es hoy una misión más necesaria que nunca ante al llamado de la máxima dirección del país a las organizaciones de masas, de contribuir con el enfrentamiento al nuevo coronavirus, entonces me muestra una libreta donde lleva con precisión el nombre de todas las personas de la tercera de su barrio a quienes están asistiendo.

“Ahora nosotros en la comunidad tenemos el control de todos los ancianos que viven solos, a ellos le tenemos destinados uno o dos cederistas para que los apoye en las gestiones que tengan que hacer y evitar que salgan a las calles, así ellos permanecen protegidos en sus casas y los apoyamos también haciéndoles el nasobuco a ellos y a todos los que no tienen”

“También estamos recogiendo pomos de medicamentos vacíos para entregar en las farmacias para que sean reutilizados después del proceso de esterilización, en medicamentos que siempre son necesarios”

Y Jorge, quien sin dudas utiliza en estos tiempos todo su experiencia como delegado del Poder Popular que fue en su circunscripción, no ha llamado al mundo para que conociera de su historia pero sus vecinos entendieron que él era protagonista de una experiencia para compartir con todos, porque los cubanos sentimos placer al ofrecer pero también sabemos agradecer.

Rosa Izalgué, una vecina del barrio llegó cuando ya nos despedíamos en el portal de la casa para recoger las mascarillas que Jorge ya había terminado y puso el punto a la historia cuando me contó con la espontaneidad propia de todos los cubanos:

“Imagínate hija que yo no tenía nada para protegerme y mañana mismo debía ir al hospital así que esto que él hace es muy grande, muy grande y estamos muy agradecidos”

Tomado de Blog Historias de Vida