Ironías, realidades y certezas en tiempos de coronavirus

En los últimos días el SARCOV-2 nos ha hecho vivir no solo experiencias inusitadas desde el punto de vista personal sino también como sociedad y contra todo pronóstico, sorprenden cada día, episodios que hace poco más de un mes serían solo la saga de una de las novelas de Julio Verne.

Mientras hoy más de un tercio de la población mundial vive confinada en sus hogares, la comunidad científica de al menos 20 países, trabaja intensamente en busca de una vacuna para frenar la pandemia generada por este nuevo coronavirus de procedencia dudosa, que ya pasará a la posteridad como muy dañino con consecuencias aún por verse.

¿Sorpresas en esta historia? muchas: un gigante asiático construye un hospital modular en 6 días; una sola mujer, la paciente 31 de Korea del Sur no respeta la cuarentena, dispara la epidemia en su país afectando a más de mil personas; los llamados viajes interminables de los millonarios, en jets de lujo que la mayor parte del tiempo lo pasan en el aire; o drones tripulados que fumigan en Indonesia para mantener la higiene de la ciudad.

Pero los desaciertos o desacertados, ignorantes de la ciencia que desprecian la vida de los más humildes le cuestan al mundo: un presidente que boicotea la cuarentena de su país en enfrentamiento directo a los gobernadores y al poder militar a través de su campaña, “Brasil no puede parar” ( que por cierto salió del aire por una orden judicial más rápido de lo esperado). La decisión de algunos gobiernos como el de Bielorrusia de no decretar cuarentena por considerar el virus poco peligroso para su país o la tardía reacción de otros como Italia o Estados Unidos que propició la propagación de la COVID 19 por todo el orbe.

A estas alturas de la pandemia muchas son las dudas: ¿virus de laboratorio o natural?, ¿procedentes del murciélago o del famoso pangolín?¿Wuhan, punto cero del brote o área de pruebas escogida para conspiración de una guerra bacteriológica?

Por si esto no fuera suficiente del otro lado del mundo, las encuestas de la Empresa Gallup en sus más recientes resultados exponen que Donald Trump alcanza un 49 % de aprobación, el más alto durante su mandato, lo que contradice la opinión de los analistas que ya lo daban por muerto y enterrado con el coronavirus. Me cuestiono además las estadísticas que manejan algunos países que no dan información fidedigna para ocultar su incapacidad ante una situación que los supera y otros porque no tienen un sistema de salud con los mecanismos creados para este fin, sobre todo los países de África cuyas cifras al parecer no importan a los grandes medios.

Pero ahí están los cadáveres para que esta experiencia no se olvide y reaccionemos ante una realidad que abruma. ¿Alguien puede estar indiferente ante las imágenes de las caravanas de ataúdes en Italia, los testimonios de médicos y enfermeras que trabajan con pacientes hoy que se vuelven cifras de defunciones, la muerte de familias completas, el poco o ningún acceso de millones de personas a un tratamiento de 3 mil dólares para aliviar los síntomas o 34 mil para el tratamiento completo, los que a riesgo de su vida deben trabajar cada día para sustentar a su familia porque sus gobiernos no les dan ninguna garantía, los que no tienen un seguro médico porque son indocumentados o su economía no se los permite?

Y aunque hoy las cifras son desgarradoras: 784 mil contagiados en todo el mundo, casi 38 mil muertos y 175 países afectados, la esperanza, las buenas acciones, la solidaridad y el calor humano llegan en forma de aplausos, mensajes espaciales, conciertos on line, canciones, obras de teatro sobre el aislamiento social, donativos, gestos de voluntad, amor, advertencias, recomendaciones, llanto, risa, humor.

Me permito entonces dedicar unas líneas a mi pueblo, a mi isla bella que recibió un crucero británico MS Braemar cuando todos les negaron puerto seguro, que hoy tiene 14 brigadas médicos diseminadas por el mundo y la disposición de ayudar a todo aquel que lo necesite incluyendo a Estados Unidos que nos bloquea injustamente.

Le queda claro a esta reportera, que los esfuerzos individuales promovidos por el capitalismo neoliberal no pueden de ninguna manera dar respuesta a una emergencia sanitaria de esta magnitud, solo acciones gubernamentales como las de China, Rusia y Cuba, con la mirada en el bienestar del hombre pueden serenar la situación.

Considero además que si bien la Unión Europea responde hasta hoy como un mecanismo económico en lo social no ocurre lo mismo, pues el auxilio a los países más necesitados hubo que traerlo desde otros continentes. Y aunque a muchos les duela aceptarlo cuando se hable en el mundo de la salud todos deben reverenciar a los médicos cubanos que además de conocimiento tienen lo más importante, la sensibilidad para atender a los pacientes.

Y en cuanto a perspectivas, todavía no se sabe cómo termina esta historia pero sí que tendrá el final que sepamos darle con nuestros constantes cuidados y solidaridad.