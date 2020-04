Sinfonías de silencio

¿Qué hora es? Me despierto como ya se ha hecho habitual con el ruido del silencio que invade cada especio de mi cuarto, mi casa, mi cuadra, mi entorno. Mi reloj biológico, me recuerda que llegó otro día pues parecen las 10 de la noche pero son las 7 de la mañana de otra jornada en nuestro hogar.

El aislamiento domiciliario, no social, vuelve a dar vueltas en mi cabeza, un concepto extraño, lejano, desconocido para la gran mayoría de los que habitamos este planeta hasta que llegó el nuevo coronavirus que además nos limita, muy a nuestro pesar, de efusivos saludos: besos y abrazos incluidos.

Mi cuerpo siente que nos detuvimos en el tiempo pues las horas, los minutos y los segundos se hacen interminables sin el bullicio de los niños que van para la escuela en combate abierto con padres atrasados y estresados, cláxones que piden paso, vendedores ambulantes que pregonan los productos que quedaron del día anterior y hasta la campanadas de la iglesia que armonizan en una obra con público y artistas.

Mientras proceso todo eso en mi cabeza, entreabro la ventana de mi sala, el aire me da una bofetada en el rostro, me alegra saludar a dos conocidos aunque sea con un movimiento de manos. El resto de las casas permanecen cerradas, mi calle popular y populosa antes, hoy simula una pista de patinaje con algunos baches y uno que otro árbol de cada lado. Parece que mis vecinos más curiosos también tienen sus reservas por el nuevo virus pues no se les ve ni de pasada.

Vuelvo a mi rutina: quehaceres hogareños, ejercicios, actividad social en Internet. Las informaciones me abruman: las cifras de contagios en el mundo aumentan, más de 900 muertos en un día en España, Estados Unidos se reafirma como el epicentro del virus en el área occidental, comenzaron a aplicar los test rápidos en Cuba….las cifras disminuyen…el bloqueo….Trump, barcos en el Caribe……me pregunto cuán lejos está el día en que los titulares comiencen a dar por extinguido al SARS Cov-2.

¿Y los animales en los zoológicos que harán para entretenerse? Una idea que me invade mientras separo la vista de la computadora, pienso en las peceras, las jaulas, los campos de concentración, los refugiados, que manera la mía de torturarme. Circunstancias diferentes Yelena. Vuelve a las noticias.

Tocan a la puerta, ummmhhhhh, tranquilidad interrumpida. Todos en mi casa nos miramos ¿sorprendidos ?A esta hora, ¿quién podrá ser? En estos tiempos no recibimos visitas, solo nos falta el cartel en la puerta similar al de la creativa de mi vecina. ¨No estoy, no moleste y si estoy no quiero recibirlo. ¨Hoy usted no es bienvenido¨

Vuelven a tocar la puerta. Todos nos miramos. ¿Quién abre? Voy como voluntaria.-Si no trae nasobuco, no entra, sea quien sea,- grita mi mamá mientras se aleja hacia la cocina-Recuerda que aquí hay un niño pequeño. El gel antibacterial está en la puerta, -comenta mi esposo-. Respiro profundo y no sin cierta cuota de incertidumbre, abro la puerta.

-Buenos días, ¿cuántas personas viven? aquí-pregunta una voz apenas perceptible detrás de un nasobuco-.

Qué alivio. Son los estudiantes de medicina que laboran en la pesquisa. Les hago un chiste y entablo una conversación con ellos. Son visibles mis deseos de hablar. Son tres jóvenes, tres caras desconocidas, anónimas, de los más de 1200 de tercero, cuarto y quinto año de la carrera de Medicina y Estomatología que laboran por estos días en esta tarea tan importante.

¿Alguien con síntomas? ¿Algún visitante extranjero en estos días ?No que va.-respondo-. Gracias por todo.

Mientras se alejan analizo que ellos no lo saben, pero son nuestra única visita por estos días en los que el silencio es el protagonista de cada jornada.

Vuelvo a mi rutina y aunque mis plantas florecen y tengo la certeza de que el mundo no se detiene ahí afuera, el coronavirus cambió nuestras dinámicas; pero son días de necesario encierro, de extrañar para volvernos a ver, a conversar, a reír y a dar valor a las caminatas al aire libre, a respirar aire puro, a las reuniones con amigos y familiares, a las visitas sociales.

Me reclino en el sillón y vuelvo a mis sinfonías de silencio mientras saltan a mi vista nuevas noticias del coronavirus y yo me inspiro en escribir al menos una cuartilla con las razones que nos asisten para aplaudir cada día a las nueve de la noche a los galenos en cualquier parte del mundo y a jóvenes como esos que nos muestran la organicidad de nuestro sistema de salud y la grandeza de la Revolución Cubana.

De ellos depende que mis sinfonías dejen de ser silenciosas para que adquieran los matices del día a día, de la cotidianidad de cada cubano.