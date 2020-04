La gran obra es la Revolución Cubana

Entrevista al doctor guantanamero Leonardo Fernández Fernández, especialista en medicina interna que presta ayuda solidaria ante la Covid- 19 en la región italiana de Lombardía.

Con el doctor Leonardo Fernández Fernández, especialista en primer grado de Medicina Interna, y de segundo grado en emergencias médicas y Terapia Intensiva, conversé por vez primera el 10 de abril de 2015, cuando por acuerdo de la Asamblea provincial del Poder Popular, y en nombre de su pueblo le era entregado “El Cemí de Gran Tierra de Maisí”, figura antropomórfica, tallada en guayacán negro que es el Símbolo de Guantánamo.

En ese entonces acababa de llegar, junto a otros compañeros, de librar una gran batalla contra el ébola en África Occidental, lejos estaba de imaginar que cinco años después, volvería a entrevistarlo; esta vez vía on line, y a miles de kilómetros de distancia, donde se encuentra librando una nueva batalla contra la Covid- 19, en la región italiana de Lombardía.

Guantanamero reyoyo, sencillo y modesto hasta la médula el doctor Leonardo, destacado trabajador y anirista del hospital general docente Dr. Agostinho Neto de Guantánamo suma en su impresionante currículo junto a la del ébola en Sierra Leona, misiones internacionalistas en Nicaragua, Pakistán, Timor Leste, Mozambique y Haití.

Periodista: Un saludo en nombre del pueblo guantanamero y cubano todo para usted y los compañeros de la Brigada, lo primero saber de cómo están de salud y las medidas para la protección de sus vidas y de la labor titánica que protagonizan en el enfrentamiento a esta pandemia del coronavirus.

Periodista: ¿Por su experiencia podría usted afirmar que en Lombardía el Coronavirus en ha llegado a un momento pico?

“Esta Covid tiene una característica, y es que afecta con más fuerza a las personas de más avanzada edad, y sobre todo si tiene otras enfermedades asociadas, y resulta realmente mortal. Lo otro es que su forma de transmisión es muy fácil; el ébola se transmitía por las secreciones y si se estaba protegido no había problemas, este virus es por el aire, las gotas que soltamos cuando hablamos, cuando respiramos, al estar cerca uno de otros, por eso la contagiosidad es peor, por eso es tan importante las medidas de aislamiento social”.

Doctor Leonardo: “Por los datos que acumulamos, las informaciones que nos llegan, que no es suficiente, y por las características de este virus, consideramos que acá en esta región la pandemia llegó a su pico, y en estos momentos está en su fase de estabilización, y a partir de ahora si se intensifican las acciones previstas debe comenzar a descender el número de casos positivos.

Periodista: Doctor reiterando el agradecimiento por la titánica labor que está realizando, le pido un mensaje para ese pueblo de Guantánamo que tanto usted quiere.

Doctor Leonardo: “Todo el honor es para el pueblo cubano, nosotros no somos más que una parte de esa Cuba, a quienes le han confiado esta tarea que es una partecita, es un granito de arena en este combate por la vida, el honor es de la Revolución, de Fidel que nos educó en estos principios y valores, es para nuestra familia que sin su apoyo no pudiéramos cumplir esta misión.

“Ahora esta batalla se gana entre todos, para poner en alto el nombre de Cuba, y cómo, cuidándose todos los cubanos, protegiéndose, cumpliendo las indicaciones de Salud Pública, evitando las aglomeraciones, usando el nasobuco, lavándose las manos continuamente, y sin salir de las casas innecesariamente”.

Cumplir y disciplina son palabras de orden No he visto ningún país del mundo, y he caminado, donde a diario la dirección completa del Gobierno se reúne para informar al pueblo las medidas para enfrentar este virus”.