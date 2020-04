Soy un médico joven, pero no les puedo fallar(Fotos+Video)

Héctor es un joven Médico guantanamero que cumple misión en la República Bolivariana de Venezuela, en la parroquia José Casanova, Ciudad Maracay. Logré conocerlo, mientras él realizaba las acostumbradas pesquisas, casa a casa. Sin embargo la conversación solo fue posible a través de las redes sociales, en el horario en que los periodistas crean, los médicos estudian y los demás descansan.

Yo soy guantanamero profe, respondió cuando entre los saludos pregunté por su tierra natal y entonces fue doble mi alegría. Encontrar, casi por casualidad, entre miles, a uno de mi tierra adicionaba valores y sentimientos que sólo los de la región del Guaso pueden comprender en toda su dimensión...

Me gradué en la universidad Médica de Guantánamo en 2017 -continuó explicándome- soy diplomado en Oftalmología, trabajo en el CDI Atanasio Girardot, llevo casi dos años y medio de misión, distante de mis padres, pero orgulloso de lo que hago las razones humanistas que me alientan.

Mi mamá y mi papá se preocuparon mucho cuando supieron que vendría de misión, nunca antes nos habíamos separado por eso inicialmente mami propuso que me concentrara en seguirme superando en Cuba a través de los cursos y especialidades que el sector ofrece a sus profesionales, pero logré convencerles de que mi deber estaba en la tierra de Chávez, ahora disfruto verles orgullosos de mi trabajo, yo les quiero mucho y por nada en el mundo los haría sufrir.

La nueva familia

Aquí he encontrado a profesionales cubanos muy sacrificados, que aportan mucho en mi preparación y que por mi corta edad me acogen como un hijo, su ejemplo guían mi actuación, a todos los admiro por su entereza, en especial a la Doctora Maricela Silvia Pelay, una santiaguera rehoya, que es especialista en Medicina General integral y en Ortopedia, tiene 57 años, y ha cumplido 4 misiones anteriores, 3 en Venezuela y una en Namibia.

Maricela es una persona que además de todas sus cualidades personales, es como yo le digo, una sobreviviente. Ella superó hace un tiempo al cáncer y convive con una cardiopatía, pero nada la detiene, es ¨mi compañera en la lucha¨, juntos, trabajamos intensamente para frenar el avance de la COVID- 19 en las comunidades venezolanas, es mi fuente de inspiración, afirma y luego se pregunta “¿si ella puede por qué yo no?”

Entonces me cuenta que Maracay es una ciudad con grandes contrastes, heredados del pasado, al centro grandes edificios y lujosos condominios, mientras a sus alrededores se ubican, barrios de personas muy pobres, pero muy nobles y agradecidas que reconocen a diario nuestra labor, por eso creo que vale la pena entregarles lo mejor de nuestra profesión, disfruto mucho cuando les veo sanos o logramos devolverles esas sonrisas en los ojos que apasiona.

Ante la pregunta sobre las medidas para protegerse, me responde con seguridad el Doctor Héctor Luis González: “Acá se es muy estricto en las exigencias para el uso adecuado de las medidas de protección en función de evitar el contagio con la COVID-19. Contamos con los medios necesarios para ello. En Cuba no se deben preocupar por nosotros, nos estamos cuidando.”

El momento se presta para el esperado mensaje y el joven aprovecha para enviar unas palabras a sus familiares en el Reparto Obrero de la Cuidad de Guantánamo, misiva que me carga con sumo cariño.

“A mis padres y vecinos, que los quiero mucho, que no les defraudaré en el cumplimiento de mi misión, que los necesito mucho, mucho; por eso deben cuidarse y mantenerse en casa para evitar el Coronavirus, que cumplan las medidas orientadas por la dirección del país, solo así podremos abrazarnos y compartir, besos y apretones a mi regreso.. por favor les necesito, ¡lo único que tienen que hacer es quedarse en casa¡ #quedatencasa, #CubaSalva

Mis ojos se humedecen. Se cuela este muchacho. ¡Cómo no admirarlo! No lo concibo…

Mis pensamientos me atrapan y el tiempo avanza, entonces Héctor me lo recuerda con suma cortesía en otro mensaje.

Profe, qué más necesita saber, ante mi silencio, como el que siente que apenas comienza, me dice... Es que aún me quedan algunas casas por pesquisar y Maricela no se detiene, no le puedo fallar.

Así concluyó el encuentro virtual, con este impetuoso joven, cargado de deseos de hacer, de motivaciones y de claras convicciones que garantizan su paso victorioso por estas tierras a la que le debemos tanto en la forja del carácter de muchos de nuestros médicos internacionalistas en estos 17 años de los Convenios Integrales de Colaboración entre Cuba y Venezuela, firmados entonces por los Comandantes Fidel y Chávez.

Nos vemos en las Redes Sociales Doctor, le respondí a modo de despedida con el compromiso y las ganas de continuar contando a los amigos, historias de vidas de sacrificados profesionales que en estas hermosas tierras, dan su mayor esfuerzo para proteger la salud de todo un pueblo, ahora enfrentando a un poderoso enemigo, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2​.