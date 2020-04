Vilma Espín: aquel retrato, aquella mujer…

El ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Consagró toda su vida a luchar por la mujer cuando en Cuba, la mayoría de ellas era discriminada como ser humano al igual que en el resto del mundo, con honrosas excepciones revolucionarias. Fidel Castro

Desde pequeña siempre me motivó su sonrisa. Era real, natural, transparente. Al final del salón, donde cursé el primer grado, su retrato simulaba una pintura antigua. Siempre me motivó la fragilidad y sencillez de aquella mujer en medio del ambiente agreste de la guerra. Ni los fusiles, ni la ropa militar la hacían menos mujer, menos femenina, ni la boina, ni el pelo que caía despeinado, al contrario lucía bella, esbelta, con aquella flor a un lado, como si fuera una parte de ella.

Un día alguien sugirió cambiar su foto y la maestra se molestó mucho, muchísimo, nunca la vi tan triste. Luego nos explicó que aquella era Vilma Espín Guillois. Nos contó una historia que no logro recordar de la heroína y enfatizó que era una de las mujeres más corajudas que había dado esta tierra. Y usó esa palabra, porque nunca más en mis 36 años he podido olvidarla. Todo lo contrario, la ratifico porque hoy conozco su historia y todavía me sorprenden anécdotas de quienes la conocieron o supieron por otras personas.

Este 7 de Abril Vilma cumpliría 90 años, y yo siento mucho orgullo de haber estudiado en la Universidad de Oriente donde se graduó de Ingeniera Química, afianzó sus ideas políticas, cantó en la coral, además de ser la capitana del equipo de voleibol.

Fotos y testimonios de la época la inmortalizan portando carteles en demanda del restablecimiento de la Constitución de 1940, en oposición al proyecto Canal Vía Cuba que pretendía dividir la isla en dos partes y en el paro de 72 horas por la muerte de Rubén Batista.

Su valoración de Frank País, con quien colaboró estrechamente es una de las más completas que existe a esa personalidad en la historiografía cubana:

(…).No es fácil resumir en un solo hombre, el valor, las virtudes y la grandeza de los millares de luchadores revolucionarios que dieron sus vidas en el enfrentamiento a la tiranía batistiana. Puede hacerse sin vacilación cuando ese hombre es Frank País (…)

Con su rostro apacible, burló varias veces la muerte y la cárcel usando los artilugios más inesperados desde trepar techos, hasta esconder en sus partes más íntimas cartas y armas. Su valía la hizo merecedora, en aquella época de prejuicios arraigados, del nombramiento de coordinadora provincial del movimiento 26 de Julio en la entonces provincia oriente.

Dos hechos la encumbran ante mis ojos por el riesgo que suponían: su participación en el alzamiento del 30 de Noviembre y ser miembro del grupo que guió al periodista del New York Times Hebert Mathews, hasta la presencia de Fidel Castro.

De su etapa de la Sierra Maestra-donde se tomó la foto motivo del trabajo- nos legó su papel organizativo, de abastecedora de suministros y explosivos, en el cifrado y descifrado de claves para obtener información, su labor de educadora y el surgimiento de su amor por Raúl.

Ahora Vilma me sonríe madura, en la Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, su obra cumbre y que resume su esencia en contra de la discriminación de la mujer en todos los ámbitos. A ella debemos el tratamiento a temas tabúes en Cuba relacionados con el género, los homosexuales y transexuales.

En una entrevista de la periodista Rosa Mirian Elizalde, ante la interrogante de la situación de las llamadas jineteras Vilma contestó:

“No olvides que las jineteras no son prostitutas a secas; son en todo caso nuestras prostitutas y no hay que satanizarlas porque se corre el riesgo de actuar contra la víctima, en vez de atacar el mal”

Además de la admiración que siento por ella, como todas las mujeres cubanas de hoy, disfruto de los beneficios de la materialización de sus anhelos: la licencia de maternidad retribuida por un año y la fundación en 1961 de los círculos infantiles.

Aunque muchas de sus causas resultan lejanas en el tiempo, distantes en años de mi generación, la esencia es la misma, por eso nuestro agradecimiento para esa mujer que pensó desde el bien común, respetando las diferencias individuales y en especial la integridad de la mujer. Felicidades en tus 90, Vilma.

Sigues ante mí con la misma esbeltez e hidalguía de aquella foto grabada en mi memoria y hoy inmortalizada en el símbolo de la Federación de Mujeres Cubanas.