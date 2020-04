Percepción de riesgo, una necesidad perentoria

Un grupo de varones, cuyas edades oscilan entre 15 y 30 años de edad, casi todas las noches juegan dominó en una de las cuadras en la urbe del Guaso, un lugar que no es preciso especificar porque no es el objetivo de esta observación sino el hecho en sí.

Resulta que cada día cuando se pone el sol estos muchachones se reúnen, unos sin camisa u otra prenda de vestir superior, otros consumen bebidas alcohólicas, y según refieren, para matar al “bicho” (así aluden al nuevo coronavirus).

Y me pregunto, ¿acaso estos jóvenes tendrán percepción del riesgo ante la presencia del SARS CoV-2 en Cuba?, ¿tendrá algún valor su temeridad en los tiempos que corren? A ambas preguntas, la misma respuesta: no, y es que más allá de cualquier concepción atea o religiosa, mañana será demasiado tarde para actuar como lo debimos haber hecho hace mucho tiempo.

Con certeza el pánico no ayuda en situaciones de pandemia, pero el consumo de bebidas alcohólicas en grupo y desde el mismo recipiente tampoco lo hace, el distanciamiento social, un estado de ánimo positivo y prácticas saludables incidirán mucho mejor en la prevención de la COVID-19, pues la enfermedad se transmite con el intercambio de fluidos y el alcohol no inhabilita el virus, o al menos eso precisan los científicos.

Pero no solo se advierte esta u otras conductas irresponsables entre los más jóvenes. He sido testigo de cómo personas de la tercera edad aun se visitan entre sí, aunque no recorran grandes distancias, armados con nasobuco y solución hidroalcohólica deciden “enfrentarse al nuevo coronavirus” y no quedarse en casa, sin advertir que las investigaciones epidemiológicas apuntan a que los mayores de 60 años son más vulnerables.

En estos casos es que la familia tiene que actuar con manos de hierro en guantes de seda, así como extremar el cuidado e higiene de los ancianos y, en aquellos que presenten trastornos nerviosos o cognitivos, velar porque disfruten de recursos didácticos que les alegren la vida, a fin de cuentas ellos son más sensibles desde el punto de vista psicológico y orgánico.

Desde lo individual y lo colectivo, debemos ser consecuentes con nuestra realidad más perentoria e identificar el problema inminente, luego reconocer desde nuestra vulnerabilidad que la inercia no es una solución y con posterioridad, saber actuar en el menor lapso posible con acierto y sentido común.

Una percepción de riesgo objetiva nos librará de consecuencias sanitarias más trágicas, al tiempo que posibilita que la alegría no se aparte de nuestros rostros. No debemos esperar a que suceda lo peor, pues las justificaciones que hoy empleamos como salvavidas, mañana quizá nos asfixien.