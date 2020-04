Trabajadores Sociales en Guantánamo extienden su mano solidaria(Audio+Fotos)

Este es un guantanamero agradecido… Santiago Lores Speck forma parte de las más de tres mil 140 personas que en la provincia de Guantánamo reciben los beneficios del Sistema de Atención a la Familia, un programa que se realza en estos días como una de las medidas para evitar el contagio con el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19.

En el interior de su hogar es visitado a diario por los trabajadores sociales este hombre de 75 años, quien con varias patologías vive solo pero no le falta una adecuada atención, por eso comenta: “Siempre voy dar gracias a esta Revolución, preocupada por las personas de la tercera edad, y ahora en estos tiempos mucho más porque con la presencia de estas muchachas no tenemos que ir hasta el comedor comunitario a buscar los alimentos, nos traen todo a la casa para protegernos”.

Esa es la cotidianidad para buena parte de los poco más de 400 trabajadores sociales que en este oriental territorio asumen sus tareas con amor y responsabilidad, entre ellos, Alieska Cabezas y Marilyn Jiménez se sienten útiles ofreciendo esta ayuda, conscientes del papel que les corresponde desempeñar ante el llamado de las autoridades de preservar la vida de personas y familias con situaciones complejas en su entorno.

Ese ánimo mueve también a Teresa Aguilar, con unas tres décadas vinculada al trabajo social y a quien a pesar de los riesgos de estar a diario por diferentes arterias de la ciudad capital, la conmueven los gestos de cariño de los guantanameros a quienes asiste.

Con su valioso aporte llegan los alimentos hasta las manos de los favorecidos ya sean ancianos solos, embarazadas con riesgos y otros grupos vulnerables, lo cual es posible gracias al funcionamiento de más de un centenar de comedores comunitarios , donde sus trabajadores arriban desde las tres de la mañana para preparar un menú variado y con calidad.

“Para mí es una satisfacción prestar este servicio ahora cuando se pide más que nunca el esfuerzo de todos-asegura Ileana Martínez- trabajadora de El Girasol, una de las instalaciones gastronómicas dedicadas a estas faenas y agrega: “Es un trabajo que hacemos con mucho amor siempre pensando en esas personas que no deben venir hasta acá porque en la calle corren mucho riesgo y una de las principales medidas es aislarse, mantenerse en la casa es lo más seguro”.

Esa idea la comprende Ana María García: “Tengo un esposo ciego y un hijo con retraso mental, imagínese si no voy a estar agradecida, no tengo queja, me traen la comida y me hablan de esa enfermedad, me están cuidando a mi y a mi familia, no pido más nada”.

Palabras como esas es común escucharlas por estos días en que crece la solidaridad y el acompañamiento ante el avance de la COVID 19, y ante la cual el Sistema de Atención a la Familia se erige como una fortaleza en la más oriental de las provincias cubanas.