Tres historias familiares tras el distanciamiento social (I)

Historia 1….¿Sacrifico o acto de honor?

Indira no abraza a su niña de 7 años hace más de una semana. No están a kilómetros de distancia, viven en la misma casa. Solo una puerta y unos pasos las separan a una de la otra. Lo hacen como medida de protección pues, la protagonista de esta historia es uno de esos profesionales que recibe sus aplausos cada noche a las 9 ya que enfrenta al coronavirus en la primera línea de combate.

Ese es el riesgo de esta profesión, pero lo asumo porque me gusta curar a las personas, vivir su recuperación junto a ellos, aplicar mis conocimientos y ver los resultados en la práctica salvando vidas, eso reconforta-me explica.

Indira Yinet Díaz es una guantanamera que labora en el Hospital de Emergencias Freire de Andrade de Ciudad de La Habana hace varias años, como intensivista, una de las especialidades a mi entender más difíciles y a las vez dolorosas pues trabaja con muchas personas al borde de la muerte. -Es verdad- Me explica, pero también salvas, das esperanzas y tu familia crece constantemente por el agradecimiento de esas personas que logras arrebatarles a la muerte.

¿Y el nuevo coronavirus, cuáles fueron tus primeras referencias sobre él?

Me llegó información del SARS CoV-2 a través de Internet y de otros medios de Comunicación. Me gusta mucho informarme. El médico tiene que mantenerse siempre actualizado. Le confieso, era una situación que veía lejana, distante de Cuba, luego se fue acercando hasta que llegó. Recuerdo el día que informaron los primeros casos. Yo estaba de guardia.

¿Tu experiencia?

Lamentablemente todavía hay muchas personas que desconocen los síntomas, ocultan información y no acuden a tiempo al médico. Un señor llegó al hospital donde trabajo. No es de las instituciones habilitadas para el tratamiento de la enfermedad pero recibió allí, por parte de nuestro equipo, una atención esmerada. Presentaba varios síntomas que un primer momento no se relacionaban con la COVID-19, pero luego de una entrevista profunda enseguida dedujimos que sí podía ser un caso relacionado con la pandemia. Una experiencia estresante, la que vivimos en esos minutos, pero interesante desde el punto de vista profesional.

No me tocó atenderlo directamente pero el riesgo estaba latente, el virus es altamente contagioso, nunca habíamos enfrentado algo así y siempre te asalta la duda de haber tomado o no todas las medidas de seguridad. Posteriormente el paciente fue trasladado a otro hospital que se especializa en estos casos y por la familia supimos que falleció lamentablemente. Por medidas de seguridad, se nos hizo el PCR a todos, otro momento angustioso, de espera que pareció interminable. Todos dimos negativo, pero debemos mantenernos en nuestra casa bajo vigilancia epidemiológica por 14 días.

Esta pandemia vino a interrumpir la dinámica de vida de esta madre soltera que recibe la ayuda de sus padres, ambos jubilados y personas de la tercera edad que cuidan celosamente de su niña para que ella pueda cumplir con su deber.

Pude acogerme a la protección del estado para madres con niños pequeños pero no lo hice porque la Revolución necesita de mí. Es un honor servir a otros en una situación tan grande de incertidumbre, depresión, tristeza, hasta desesperación-explica esta joven modesta con la voz entrecortada por lo difícil del momento.

Esa actitud altruista es de una muchacha de solo 37 años de edad que reta el peligro cada día y se despide de su hija con un beso sin saber a qué situación compleja deberá enfrentarse en esa jornada de trabajo.

Mi niña es pequeña pero entiende que su madre es médico y cubana, esas son palabras mayores, lo que se traduce en entrega, sacrificio e incondicionalidad con la Revolución.

¿Miedo?

Claro, es humano, pero imagine que todo el personal de la salud decidiera quedarse en su casa. Es el caos y la muerte para todos. Además hay que estar como profesional a la altura de nuestros compañeros, diseminados por el mundo ayudando a erradicar al virus en condiciones duras de trabajo, incluso en hospitales de campaña, en países con situaciones complicadas como Italia. Cada vez que reconozco a uno en la televisión, se me hace un nudo en la garganta por lo duro de la situación, la lejanía de la familia. Muchos están en la misma boca del león, por decirlo de alguna forma.

¿La niña, cómo haces para que no entre al cuarto y mantenerte aislada?

Los primeros días eran muy difíciles, lloraba mucho, quería abrazarme, se sentaba en la puerta del cuarto y yo le hacía cuentos, le leía historias, mirábamos el televisor juntas, pero distantes físicamente, hasta que se quedaba dormida. Hoy ya está acostumbrada, espera las 9 de la noche para aplaudirme desde la puerta y luego se va a su cuarto a dormir. Me alegra su fortaleza para enfrentar esta situación que puede repetirse en cualquier momento. Son gajes del oficio, periodista.

El futuro…

En dos días me reincorporo al trabajo porque termina mi cuarentena, vuelvo a la carga, es la única manera que tenemos todos de acabar con esta pesadilla. Lo hago también por Kamila, está desesperada por volver a la escuela y esa es mi pequeña contribución para que cumpla su sueño más inmediato y el de todos los niños cubanos.

Ustedes son ángeles de batas blancas…

Sí lo somos, pero no solo los médicos, también las enfermera, choferes, el personal de salud en sentido general. Pero hacemos lo que nos toca. Como lo hacen los campesinos, ustedes los periodistas que nos mantienen informados, los panaderos, los policías los trabajadores de comercio, hasta los cuentapropistas, mi madre y mi padre que son mi retaguardia segura, todos juntos. Sin todas esas personas, no podría trabajar tranquila sin las garantías de alimentación y seguridad.

¿Criticar?

A los irresponsables que no entienden lo que sucede cuando no usan el nasobuco y se exponen, cuando salen por gusto a la calle. El virus no es selectivo. Ellos sacrifican a sus familias y a las nuestras a situaciones de estrés y de alejamiento. Con disciplina y unidad este capítulo triste de la humanidad debe quedar pronto atrás si nos aferramos a cumplir lo establecido, el aislamiento social

El primer día sin coronavirus…

Creo que ese día debe tener más de 24 horas porque no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo en mente: abrazar a mis amigos y familia, celebrar nuestros cumpleaños, salir al parque con mi niña, respirar aire puro, caminar sin rumbo, hacer ejercicio, vivir sin miedos, ir a Guantánamo a visitar a mis parientes. Por el momento solo pienso en contribuir con mi trabajo a que ese día esté más cerca. Todo depende de nosotros.

Mientras escucho su voz, pienso en la gran responsabilidad que asume la mujer cubana, hija de estos tiempos que sale con un valor temerario a enfrentar la vida, a superar los obstáculos, a regalar sonrisas en medio de la dura realidad. Para esta en especial, multiplico mis aplausos cada noche, para Indira mis respetos y mi eterna gratitud en nombre de los salvados por sus manos y los que esperan por su sapiencia cada día en un hospital de La Habana.