“Reto Cumplido”

Salimos sobre las tres de la tarde, Confieso que iba con todas las preocupaciones que puedan llegar en ese momento a la mente de este humano. Bordeando la costa, el mar azul, las plantas xerofíticas al lado izquierdo, propio del semidesierto que habitamos los de aquí.

Imías tiene dos bases de campismo, pero en esta difícil temporada, sus huéspedes son personas sospechosas a la covid 19. Desde hace varios días las informaciones nos llegaban vía telefónica, y este reportero soñaba entrevistar a esos hermanos de Baracoa.

41 personas que esperaban ansiosos por un resultado.

"Nadie sabe si es positivo o negativo. Son días terribles, me contaba uno de los pacientes, más yo, que tengo aquí a mis dos niñas, una de 11 y la otra de 14 años".

Pero este jueves, felizmente llegó el resultado del PCR. Diez ya se fueron a sus casas. Todos somos negativos, me dijo con lágrimas de felicidad en sus ojos.

Mi sorpresa andaba cerca, allá en una de las cabañas. Encontré a una de las mejores voces de la locución en Cuba, pues su aval de historias en festivales de su tierra natal Baracoa, Guantánamo y los nacionales, así lo dejan ver.

Odalys Borges, es de esas mujeres que su verbo invita, me dijo tantas historias de vida juntas , reflexionó tan humanamente con este reportero, que sin darnos cuenta salieron lágrimas en el curso de aquellas pláticas extensas y de experiencias en su natal villa, la primogénita de Cuba y ahora en Cajobabo.

Y yo, que iba en esta vía crucis sin rumbo, a cumplir con mi deber de periodista, sentí el más grande de los orgullos, cuando vi tanta gente celebrando la vida en medio de su actual situación.

Hoy nos dijeron a todos éramos negativos. Y ahí me empezaron a mostrar materiales. Música compuesta por nosotros mismos, cuentos jocosos grabados en videos, hay tanto que decir después, esa será nuestra próxima historia de vida, concluía Odalys.

Pero no queda bien si no menciono al destacado realizador de Sonido Wilmer Matos, él es de esos que no se dejan grabar muy fácil, y yo respeté su espacio, comprendo su actualidad, pero para nada, me vuelvo a sorprender. Mostrando tantos materiales grabados en su estancia en Cajobabo. Karaoke, desfiles de moda, canciones, cuentos, todos en el celular de Wilmer. Y eso dice de la voluntad, de la jocosidad del cubano, su marcado humor hasta en tiempos de pandemia, y esa manera tan peculiar de nombrar las cosas del baracoense.

Y al final del camino, el mar, las historias grabadas, y la satisfacción por cumplir mi reto.