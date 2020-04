Las manos altruistas de Amalia y sus guerreras(Fotos+Video)

Por esos azares incomprensibles que tiene la vida llegué por segunda vez a la casa de Amalia Rodríguez Rodríguez, sin saber que ella y la artesana que prometió al Fondo de Bienes Culturales en Guantánamo 3 mil mascarillas para distribuir de forma gratuita eran la misma persona; una aventura en la que la acompañaron, sin titubear, las 10 costureras asociadas a su taller.

Una vivienda interior en la calle San Lino entre Bernabé Varona y Donato Mármol de la ciudad de Guantánamo acoge, en un mismo inmueble, hogar y taller de esta mujer acostumbrada a confeccionar prendas más primorosas por el objeto social de su labor.

Desde que la COVID 19 traspasó las fronteras de la isla mayor de las Antillas y la protección se convirtió en un arma vital para enfrentar esta pandemia, la guantanamera de 55 años se desprendió de todo el tejido con que contaba para crear elementos de decoración, y lo dedicó a elaborar la ambiciosa cifra de mascarillas, que se dice fácil pero no lo es.

Con el tiempo imprescindible para el descanso, la laboriosa Amalia hace honor a la raíz de su nombre y al frente de su equipo confecciona cada jornada unas 400 mascarillas, pero no siempre fue tan sencillo.

Donde se hace la magia

En una sui generis y armoniosa sinfonía, tijeras, máquinas de coser y cortadora de tela se entremezclan a la perfección con el ambiente del local.

Allí una decena de mujeres de esta tierra oriental aportan su granito a la lucha sin tregua que libra nuestro país contra el SARS-CoV2, esa que nos llama a pensar como uno solo, y como dice un dicho tirar juntos para el mismo lado.

Sin pararse de su puesto Niobis Rodríguez Sánchez nos dice que esta es una necesidad que tiene nuestro país y nosotras tenemos que ayudar a evitar esta peligrosa enfermedad. Contribuimos ayudando a hacer los nasobucos y le pedimos a la población que todo el que lo tenga lo use por favor. Han sido días difíciles y de mucho trabajo, pero en mi casa me apoyan y colaboran con los quehaceres para yo adelantar en esta importante tarea, nos confiesa esta guantanamera que labora hace un año y medio en el taller.

Por su parte Nilvia Rodríguez Rodríguez, quien es hermana de Amalia y nos revela ese gen innato de altruismo que parece caracterizar a esta familia, confiesa que cada día termina su horario de trabajo agotada pero orgullosa “porque uno sabe que está trabajando en base a evitar el contagio del coronavirus. Todas tenemos el mismo espíritu de trabajo, aguerrido siempre”.

Amalia es de poco hablar, domina al detalle medidas, cantidades, destinos, pero las palabras como ella misma dice, no son lo suyo. Sin embargo, en medio de complicidades, emociones y agradecimientos por tan loable gesto, comparte que trabajadores de salud, cultura, el banco financiero internacional y estadísticas se benefician con el fruto de la labor del equipo.

También familiares, vecinos y personas vulnerables del barrio, amigos, y todo aquel que lo necesite, siempre de forma gratuita. A la pregunta obvia de por qué sin pensarlo dos veces entregó lo que le daba de comer a ella y sus muchachas para una obra como esta responde visiblemente emocionada:

Véalo en video…

“Todo el mundo no tiene el pedacito de tela para hacer el nasobuco, eso es lo que nos motiva a nosotras a trabajar; por eso no me preocupó coger mi tejido que me cuesta y es el sustento de todo el equipo. (…) Eso no me nace, vender un nasobuco, cuesta el sacrificio porque mi tela yo no la adquiero aquí en Guantánamo, yo tengo que salir a buscarla fuera de la provincia y del país que el Fondo nos autoriza importaciones, quiere decir que ha sido costoso, pero no nos nace, porque el dinero no lo es todo en la vida, siempre lo digo, hay muchas cosas que tienen más valor que el dinero, muchas muchas, y la vida de un ser humano vale más que cualquier cantidad de dinero, yo pienso así”.