Tres historias familiares tras el distanciamiento social (II)

Historia 2...Arquitectura de vida en tiempos de coronavirus

Son las 11 de la mañana de un martes de Abril y no logro contactarlo. Un mes antes invariablemente lo encontraría sentado en su oficina en GENEDIS (Empresa de Diseño e Ingeniería Guantánamo) activo en un proyecto como acostumbra a estar siempre mi entrevistado, el arquitecto Geisel Basulto Reyes pero hoy según me cuenta después, es uno de los dos días a la semana que dedica a las compras de casa dadas las nuevas condiciones de distanciamiento social.

Confieso que por su cercanía a la familia y sabiendo de su creatividad para enfrentar la vida sabía que la historia del aislamiento que nos contaría podría resultar interesante, y así fue.

Bueno, esta situación vino a cambiar mi vida y la de mi familia pues nos obliga a reorganizar horarios, costumbres, dinámicas, somos 5 personas, viviendo las 24 horas, bajo el mismo techo y en un espacio no tan amplio.

Geisel vive con sus dos niños Alan de 6 años y Alex de 2, su esposa y la abuela de esta última.

Confluimos varias generaciones en tiempo y espacio lo que se traduce en conflictos propios de la convivencia con las preferencias, los objetos de uso común, las interrupciones y si hay niños como es mi caso, todo es más complicado. No me imagino en una casa donde convivan 10 personas y hasta más. Debe ser muy difícil.

Geisel se acogió a la modalidad de trabajo a distancia y va al menos una o dos veces por semana a la oficina a entregar información necesaria. También hay otra variante_ me comenta_ un carro del trabajo recorre las viviendas en busca de alguna documentación, iniciativa que podrían imitar otras empresas para evitar el trasiego de individuos y cuidar la salud de sus trabajadores

Para una persona metódica como tú, ¿Qué ha significado el distanciamiento social?

Ha sido un reto en todos los órdenes, rompe lo vivido hasta hoy por mí y por la sociedad en general y nos hace reaccionar sobre ciertos aspectos que la cotidianidad no nos permite: el tiempo que dedicamos a la familia, el valor de la solidaridad, lo consumista que somos, la necesidad de extremar la higiene del día a día y con esto me refiero a la inocuidad de los alimentos, el lavado de las manos, el uso de gel antibacterial y otros productos. El mundo después del coronavirus no será el mismo pero nosotros tampoco podemos ser los mismos porque hoy es el SARS CoV2, pero mañana puede ser cualquier otro. Los científicos hablan de coexistencia pacífica con los virus por muchos años, cuidándonos claro.

El trabajo en casa…

Yo diría que en constante enriquecimiento por el entorno, los ruidos, las interferencias pero hasta eso tiene su encanto. Estoy trabajando en un proyecto de viviendas porque el mundo no puede detenerse. Específicamente en un edifico biplanta del sistema constructivo FORSA, en la Punta, municipio Maisí. Aunque todo tiene solución, el aislamiento dificulta el trabajo en equipo al que estamos acostumbrados todos los especialistas del grupo que nos implicamos en un proyecto: ingeniero hidráulico, electricista, ingeniero civil, ingeniero de instalaciones especiales, etc. Igual el ser humano se adapta a todo y esta es una situación excepcional.

Cuando los niños duermen y logro abstraerme de mi entorno entonces dedico varias horas a trabajar en un espacio que me cree yo mismo.

¿Un espacio?

Si lo que llamamos un puesto de trabajo. Te explico: en la casa, la mesa es el centro de convenciones familiares y juego para los niños, por lo que esa no debía ser mi área de trabajo. Entonces con una cuna vieja que adapté y unos recortes de madera armé lo que yo llamo mi puesto de mando, en tiempos de contingencia. Jajajaja (Me sonrío)

Es un lugar con visibilidad de todo mi entorno: puedo observar a los niños y tengo cierta independencia, privacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo. Un arquitecto necesita comodidad para concentrarse y me tocó improvisar. Ahí instalé la computadora pues la ventaja es que muchos de los programas para nosotros son digitalizados, eso ayuda a humanizar al trabajo, ahorra tiempo, es más cómodo todo. Por mi experiencia deduzco que el espacio y las condiciones pueden ser una limitante para desarrollar el trabajo en el hogar. Mi profesión me ayudó en ese aspecto.

La vivienda hoy…

Bueno la vivienda hoy tiene una función social más importante que nunca, se revaloriza pues es el espacio físico ideal para garantizar el aislamiento de las personas, la principal vacuna contra el coronavirus. A partir de ahora muchos, van a preocuparse más por crear otras condiciones en su casa para trabajar y recrearse. Además, es muy acertada la decisión del estado cubano de priorizar el programa de la vivienda, en el que los arquitectos tenemos un rol determinante.

Los niños y el aislamiento…

Que decirte, la parte más difícil pero la mejor. Ahora mismo me siento en primer grado pues debo ayudar a Alan con las clases que trasmiten por la televisión. Los contenidos no son difíciles pero debo prepararme porque pregunta muchísimo. Todo se lo esquematizo, es la ventaja que tengo, después las consecuencias las va a sufrir su profesora. Por cierto, ahora valoro más a los maestros, la educación que nos brindan y el tiempo que dedican a nuestros niños con paciencia, a veces a más de 20 en un aula. Yo tengo solo dos y siento la presión de ellos por hacer, aprender, por recabar nuestra atención. Hay que inventar algo cada día para que la vida no se torne monótona y ellos no sientan el estrés de los adultos con esta situación de encierro.

Con Alex la historia es otra, está comenzando a vivir y todo le llama la atención, quiere tocar, tratamos de protegerlo todo el tiempo del peligro.

Los médicos…

Qué decir de los médicos, tan consagrados, hoy su función es determinante para acabar con el virus. Están siempre cerca como una familia. Acá pesquisan todos los días, llegan con amabilidad, preguntan por todos. Admiro a los que trabajan directamente con los pacientes infectados con el SARCOV-2 , su voluntad, muchos rostros jóvenes comprometidos con la salud del pueblo, estudiantes de medicina, es digno lo que hacen.

Los aplausos de las nueve de la noche….

Una idea muy buena, le explico a mi hijo mayor que los aplausos tienen el mismo simbolismo que tirar flores a Camilo cada 28 de Octubre. El viento los lleva hasta el último rincón del mundo donde pueda existir una persona, de cualquier profesión, que luche contra la pandemia.

Creatividades de cuarentena

En mi casa organizamos torneos de parchís, domino, día de los disfraces, de bailes, de selfies, de karaoke con canciones infantiles y así para que pase el tiempo de una manera amena y agradable con una mejor salud mental. En estos momentos es que uno se da cuenta de que el ser humano puede crear lo inimaginable. Con mis modestas habilidades del dibujo, pinto tableros para jugar, imitamos animales, hacemos manualidades y mi esposa nos ayuda a inmortalizar esos momentos con fotos para la historia familiar.

Las salidas a la calle….

Lo más malo del encierro. Solo salgo lo necesario, a buscar comida, dos veces a la semana, para esta casa y para la de mis padres que son ancianos y viven solos, pero tomo todas las medidas hasta el más mínimo detalle. Tengo dos niños y su vida es más importante que todo.

Riesgos

Muchos, hay que hacer varias colas por largo tiempo, los lugares están cerrados, trato de moverme en la bicicleta a sitios distantes donde exista menos afluencia, tratando de cuidarme pero el riesgo está latente. Cualquier persona al lado tuyo puede ser un asintomático por eso es tan importante mantener la distancia, no entablar conversaciones innecesarias, tocar lo menos posible las superficies. Todo cuidado es poco.

¿Qué haces para complementar tu preparación porque sé que te gusta estudiar?

Bueno, lo primero es estar bien informado. Con esta situación, cada día surge algo nuevo y es determinante saber para actuar en consecuencia. El horario de las 11 de la mañana es sagrado en mi casa, así como los noticieros. Las veces que voy al trabajo a entregar información bajo materiales de Internet para prepararme y ahora estoy inmerso en el estudio de unos tutoriales sobre un programa nuevo, Revit, que se va a implementar en Cuba para ejecutar proyectos. La actualización en todas las profesiones es muy importante. A la par saldo deudas viejas de reparaciones de equipos en casa pospuestas por la carga de trabajo. Aprovecho este momento para hacer algunas cosas que antes no podía.

¿Añoranzas?

A la familia, antes visitaba todos los días a mis padres, ya no puedo, debo protegerlos a ellos también. Además somos fiesteros, celebramos todo y ahora hay que posponer los cumpleaños y aniversarios, pero pronto podremos recuperar esos momentos y con más intensidad. También extraño el trabajo en el terreno es el complemento de lo que hacemos en la oficina.

Después de la cuarentena…

Tengo una lista interminable de asuntos pendientes. Mi esposa me dice que lo primero es hacer ejercicios para bajar las libritas que he aumentado con la con las sistemáticas meriendas (ventajas de la cuarentena) acá en casa, pero bueno lo más importante es salir de esta situación sanos, y fortalecidos emocionalmente para asumir nuevos retos, esa es la vida, una carrera de obstáculos. Ya está cerca, pienso yo, el día en que no se reporten en Cuba casos positivos del nuevo coronavirus y podamos volver a la normalidad de nuestras vidas, claro sin confiarnos de este enemigo silencioso que logró mantenernos más alertas que un ciclón, un derrumbe, un tsunami, me comenta Geisel con su sonrisa pícara mientras me señala que ya no tiene más nada que decir a esta periodista.

Cada persona en el medio del aislamiento se enfrenta a situaciones particulares y esta historia me reafirma que detrás de cada puerta cerrada hay experiencias que contar de alegrías, tristeza, certezas, incertidumbres y sueños; aún así percibí en mi entrevistado la convicción de que no hay tormenta por grande que sea que no pase.