Eugenia Iveris, Heroína del alma (+ Fotos)

Abnegación, sacrificio, pasión podrían ser palabras que definen a la guantanamera Eugenia Iveris Rivera, enfermera de corazón, una profesión a la que ha dedicado casi medio siglo de su vida y la ha encumbrado a lo más alto pues hace 11 años es merecedora del Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

“Me siento feliz, pero no he trabajado solo para el reconocimiento- confiesa esta sencilla mujer desde lo íntimo de su hogar en la ciudad de Guantánamo- siempre pensé en estudiar lo que me gustaba para servir a los demás donde hiciera falta”.

“He trabajado en varias instituciones de salud, son 48 años dedicados a la enfermería, hoy tengo 75 años y me jubilé pero por poco tiempo, volví y me desempeño en el cuerpo de guardia de la consulta de la especialidad de Angiología en la mayor institución hospitalaria de la provincia, el Hospital General Docente Doctor Agosthino Neto, también recibo a las gestantes y atiendo a otros pobladores”

“Mis compañeros me cuidan pero yo insistí en trabajar en medio de la situación de la COVID 19, no puedo permenecer en mi casa, creo puedo aportar, allí a los pacientes les explico la necesidad de que usen sus nasobucos, se laven correctamente las manos y velo porque estén distanciados, por mi edad soy vulnerable pero soy saludable y cumplo con todas las medidas”.

Eugenia Iveris Olivares Rivera vuelve la mirada atrás para recordar cuando muy joven desanduvo las lomas de Sempré para enseñar a leer y a escribir a ocho campesinos de la zona y vivir la emoción en La Habana aquel lejano 22 de Diciembre de 1961 cuando el máximo líder de la Revolución Cubana declaró a Cuba libre del flagelo del analfabetismo.

Ella nunca abandonó la enfermería, solo la interrumpió para las movilizaciones hacia los cafetales, el apoyo a la contienda azucarera y otros programa agrícolas, comenta que tuvo tiempo para todo, levantó a su familia y guió a sus tres adorables hijos.

“Yo renuncié durante unas dos décadas a mis vacaciones, son más de 25 mil horas de trabajo voluntario, tuve también la oportunidad de cumplir cuatro misiones internacionalistas, tres de ellas en Iraq , donde viví momentos difíciles, un país en guerra, tuvimos que atender a heridos, recuerdo a una niña que falleció por poca atención, eso no se en Cuba, nuestro sistema de salud es muy grande, ya en Venezuela fue otra cosa, allí permanecí durante cuatro años hasta el 2000”.

Esta Heroína del Trabajo de la República de Cuba por estos días ha donado además unos 400 nasobucos a sus compañeros del hospital provincial y a vecinos, quienes admiran su constancia para permanecer a los 75 años brindando sus servicios como enfermera, una profesión que engrandece su alma y como ella misma dice “la hace amar aún más a esta Revolución tan grande, la cual defenderá hasta el último de sus días”.