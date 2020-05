Cuando empezó la rutina de las nueve de la noche estaba en casa con mi pequeño hijo al que el entusiasmo lo dominaba al punto de gritos y saltos desde la ventana donde nos parábamos a aplaudirle al personal de la salud, a mí me emocionaron los primeros días, las primeras imágenes y noticias de aquellos aplausos...pero nunca pensé en aquel entonces que un día algunos de esos serían dedicados a mi persona y a lo que represento.

Soy una joven ingeniera biomédica, mi trabajo no es con los pacientes pero sí para ellos y siempre he dicho que para hacer esta muralla que es la lucha por la vida y la salud, hacen falta todas las manos.

Son varias especialidades y cada quien se formó para hacer útil desde su vocación y aunque mucho se ha avanzado en reconocer el trabajo de todos, quedan héroes anónimos en cada rincón de mi Cuba a los que todavía le debemos el agradecimiento.

Hoy formo parte de una de las mejores brigadas que existen en el mundo, cuyo reconociento se mide en vidas salvadas y carteles rústicos que dicen GRACIAS CUBA, la brigada Henry Revee es un baluarte de la salud internacional, sus integrantes somos lo que la definimos.

Ahora que escribo estoy en Sudáfrica, al otro lado de la tierra, con añoranzas y miedos pero con un orgullo que no me cabe dentro, alguien me preguntó cuando le di la noticia de mi viaje que si era obligatorio venir por lo peligroso de las circuntancias actuales y mi respuesta fue instantánea:

Creo que todo aquel que pueda ayudar, está obligado a hacerlo, no vestimos capas, a veces algunos ni siquiera batas, pero queremos dar lo que tenemos. No se trata de heroísmo aunque se le pueden dar muchos nombres, para mí se llama de dos formas: sacrificio y privilegio.

Indira Matos Díaz * Ingeniera Biomédica del Hospital Provincial de Guantánamo. Miembro de la Brigada Médica Cubana Henry Revee en Sudáfrica, desde abril de este 2020.