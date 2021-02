Vacunas anti-COVID-19, ¿solución o problema? (+Video)

La competencia por lograr una vacuna contra la COVID-19, efectiva y segura, mantiene en alerta a la comunidad científica mundial, pero hoy se visualizan factores que comprometen la ejecución de un programa de inmunización a nivel internacional para erradicar la peligrosa enfermedad.

Un primer problema está en la inequidad en la distribución de las vacunas. Altos funcionarios de la ONU advierten que diez países concentran el 95 % de la administración de los agentes inmunizantes creados para combatir el patógeno.

Los países más ricos del mundo compraron mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, más de las que realmente necesitan para inmunizar a su población, aseguró la organización no gubernamental ONE Campaign, que considera que con esa cantidad sobrante se podría vacunar a toda la población adulta de África, precisa PL.

El reporte menciona a Australia, Canadá, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea como los principales monopolizadores de las vacunas contra la enfermedad provocada por el SARS-COV-2.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, responsabilizó a los países ricos de interferir en la distribución equitativa de las vacunas con el propósito de obtener dosis adicionales del producto.

También está el debate en torno a la efectividad de los fármacos ante las nuevas variantes del coronavirus SARS-COV-2, surgidas en varios países, que pudieran aparecer después.

Mientras, Rusia (con Sputnik V) y China (con Sinopharm) logran éxitos con sus respectivos candidatos vacunales antiCOVID-19 (desarrollan otros más), que comparten con muchos países en vías de desarrollo y de bajos recursos. Esas dos naciones tienen la pandemia bajo control.

Varios países reportan hechos mayúsculos de corrupción en sus programas de vacunación, como Perú.

De mantenerse estos problemas a nivel global, faltaría mucho para lograr la llamada inmunidad de rebaño, tan necesaria para frenar al SARS-COV-2.