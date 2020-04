Las “maneras” de Donald Trump, elecciones vs COVID-19

Nunca una pandemia fue tan “oportuna” para un showman (devenido presidente) que en vez de preocuparse por las cifras record de muertes en su nación por la COVID-19 y los bochornosos desabastecimientos hospitalarios de esa gran potencia, politiza cada una de las acciones de su gobierno en función de garantizarse una reelección segura en los próximos comicios.

Y lamentablemente tiene quórum para sus “heroicas acciones” en nombre del nacionalismo americano, que van desde, robar medicinas y equipos destinados a otros países en modo piratas del Caribe, hasta reclutar secretamente a científicos alemanes que trabajan en la cura del coronavirus, o lo que mejor sabe hacer, dar dinero para contener la situación y calmar los ánimos.

¿ Sorprende entonces su actitud en la actual situación: rodear con barcos de guerra a Venezuela, culpar a China de la propagación del virus, acusar a la OMS de tener mano blanda para llevar la pandemia, impedir la entrada de medicamentos y otros materiales a Cuba para combatir la COVID-19? Es previsible, trata de desviar la atención de lo que realmente importa: 16 millones de desempleados, un 8.5 por ciento de la población sin seguro médico y la falsa promesa de una situación controlada de la pandemia que nunca existió.

No por gusto medios de su país como el Washington Post lo catalogan como el peor presidente de los 45 en la historia de los Estados Unidos, pues su pésima gestión no tiene precedentes: Trump desoyó desde un principio los consejos de los especialistas, demeritó la ciencia, mintió descaradamente ante las cámaras sobre los aseguramientos inexistentes para controlar la enfermedad y prometió a su pueblo una vacuna que no existe. Sin embargo, sus constantes apariciones en público gracias a la COVID, lo impulsan en las encuestas.

Y es que los más pobres, negros y sin recursos, esos que no le preocupan a Trump, son los que mueren hoy sin atención médica en los Estados Unidos, bajas necesarias, muertos en una guerra no viral, sino electoral que subyace en cada uno de los escenarios. Tan solo 100 mil o 200 mil son las muertes "pronosticadas" por el mandatario, una demostración de que lo ha hecho bien según sus cálculos.

Recordemos entonces que en sus poco más de 3 años de poder presidencial, el empresario ha hecho de todo contra todos, conquistando enemistades inconvenientes e innecesarias que lo han llevado a no pocas situaciones de tensión desoyendo a sus asesores como es común en él.

Con la salida de su predecesor, por ejemplo, se fue la Ley de Cuidados de Salud a Bajo Costo conocida como Obamacare y se desmanteló la Oficina de Salud Global del Consejo de Seguridad Nacional cuyo propósito era abordar pandemias mundiales; pues la salud no es para nada una prioridad para Trump, cuya medida de triunfo es el desempeño del mercado.

Este multimillonario de 73 años vivió el Tercer impeachment a un presidente en los Estados Unidos acusado de abuso de poder, por las presiones a Kiev para investigar a su rival político Joe Biden y de obstrucción al congreso, por boicotear las pesquisas parlamentarias sobre este escándalo.

Vergonzosa además resulta la retirada a su instancia de Estados Unidos del acuerdo de Paris, contra el cambio climático, sin importar su posición de segundo país emisor global de gases de efecto invernadero.

Otra jugada dura del mandatario, fue poner fin al programa que permitía la permanencia legal en los Estados Unidos de los soñadores, inmigrantes sin papeles, que llegaron al país siendo pequeños y cuya cifra hoy supera los 800 mil.

Su obsesión materializada con el Muro en la frontera con México y el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel son otras decisiones unilaterales y controversiales del presidente que demostraron su incapacidad para analizar las consecuencias de sus acciones.

Tiene a su haber además el rompimiento del pacto nuclear con Irán y el restablecimiento de las sanciones contra ese país.

Por si todo eso no fuera suficiente, cerca de 40 personas han sido despedidas, forzadas a dimitir por sus desavenencias con el presidente o han renunciado por voluntad propia de puestos tan sensibles como jefe de gabinete, secretario de interior, fiscal general, embajadores, director de Comunicación y muchos otros.

Con este historial conflictivo, guerrerista, ambicioso, qué podemos esperar ante una situación que requiere no solo un líder competente sino humano, sensible y con experiencia y confianza en la ciencia y en el hombre. Definitivamente su capacidad no da para lidiar con una situación que lo supera.

Por razones obvias (no renunciamos a nuestros principios) los presidentes de Estados Unidos han mantenido una posición de hostilidad hacia el pueblo cubano más o menos ruda, en dependencia de sus intereses y a favor de la marea política, dígase partido que representan, salvo muy raras excepciones.

Pero es sin lugar a dudas Donald Trump el más nocivo, pues se ha encargado de mover desde los cimientos de un mecanismo muy dañino para el pueblo cubano: activó el capítulo III de la Ley Helm Burton cuyo carácter extraterritorial viola todas las leyes del derecho internacional.

También ha ejercido presión sobre varios países para que prescindan de la cooperación cubana, ha chantajeado y sancionado a empresas para impedir la entrada a Cuba de petróleo, medicamentos, alimentos y otros suministros; restringió el envío de remesas y prohibió las transacciones bancarias hacia Cuba desde su país.

Además eliminó las licencias para viajes educativos, negó permisos a aeronaves no comerciales y embarcaciones de pasajeros y la entrega de visas, limitó los vuelos de varias aerolíneas a los aeropuertos de toda la isla exceptuando el Internacional José Martí. También aprobó sumas millonarias para incentivar la subversión en contra de la isla y congeló las relaciones diplomáticas.

Sin embargo hoy, es incapaz de controlar la situación en Estados Unidos, busca culpar a otros, sabotea y cuestiona las decisiones de los demás y tira patadas de ahogado en un barco que se hunde.

El coronavirus avanza, Trump hace campaña y son los americanos los responsables de con su voto decidir que quieren para Estados Unidos en los venideros 4 años. Por el momento ya algunos hablan de destituir al presidente por incapaz, al estilo de su fans número uno, Jair Bolsonaro. Esperemos entonces que esta triste historia con un final impredecible sirva al menos para que los electores norteamericanos reaccionen y decidan por la vida; pero lamentablemente en materia de dinero, elecciones, capitalismo y poder, nunca se sabe.