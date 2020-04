¿Hacia dónde va el mundo hoy?

Vaticinar cómo quedará el mundo tras el doloroso paso de la COVID-19 por más de 180 países sería una osadía de esta periodista, pues historiadores, científicos, politólogos y analistas divergen en todas las variantes posibles que nos brinda la amalgama social que vive la humanidad, sin contar el impacto de las decisiones que a diario definen vidas, recursos, guerras, economía; para bien o para mal.

Pero ahí están los hechos, las evidencias y las cifras para dilucidar fenómenos estructurales o coyunturales que podrían o no cambiar maneras, vías, formas, mecanismos en función del desarrollo humano y social en armonía con la naturaleza, que ha demostrado ser capaz de tambalearnos como especie.

En la dinámica del mercado de todos los países del mundo, tras raras excepciones, se ha hecho visible la necesidad imperiosa de importar para funcionar, el gran espacio cedido a las trasnacionales, a los monopolios, al consumo externo, el poco protagonismo de la industria nacional. Muchos han renunciado a explotar sus potencialidades para buscar productos o materias primas al otro lado del mundo. Los empresarios e inversionistas tienen hoy estas cartas sobre la mesa pues las pérdidas económicas, de tiempo y por impuestos han afectando la cadena de suministros y obligan a repensar mecanismos.

La economía global está y estará por un buen tiempo en una especie de limbo o suspenso pues se habla de un costo económico mundial de 2,3 billones de dólares. Según COFAE, el organismo asegurador de las exportaciones francesas, en una primera evaluación de la crisis, 68 países vivirán una recesión, particularmente los más industrializados.

El efecto dominó nunca fue más evidente con la paralización de China por varios días, el gran proveedor internacional y el mayor importador de petróleo del mundo, seguido de los países europeos hasta llegar a Estados Unidos la superpotencia cuyo gobierno presiona hoy para normalizar su funcionamiento amén de la situación sanitaria que viven por considerar las pérdidas económicas incalculables.

Los 17 millones de desempleados, los miles de muertos, el endeble sistema de salud, la nula cooperación con el resto del mundo para palear la situación, el chantaje a la OMS y el ineficaz manejo de la pandemia por su presidente hacen pensar a más de uno que Estados Unidos pierde no solo su poder económico sino su liderazgo. Existen grandes probabilidades de que deje de ser el líder del orbe, con un saldo negativo para la reelección de Trump.

Estos meses de angustia han venido a demostrar además la poca importancia que muchos gobiernos han prestado a los sistemas de salud traducida en los bajos presupuestos que dedican a la compra de equipos médicos, medicina, a la reparación de hospitales y clínicas. Indudablemente, la medicina como mercancía supone un obstáculo para cualquier enfrentamiento gubernamental a una epidemia, así como el carácter privado de las funerarias y los cementerios.

La inoperancia de los mecanismos internacionales como la Unión Europea, OEA, CARICON, hacen pensar que sus cimientos económicos solo responden motivados por el mercado y no por la solidaridad y la protección común de sus ciudadanos. Esta situación ha sacado a la luz desavenencias internas, problemas de liderazgo, falta de visión, de integración y de proyectos comunes que pudieran fragmentar a largo plazo definitivamente las relaciones entre naciones.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) en la persona de su presidente Tedros Adhanom Ghebreyesus ha recalcado la necesaria unidad y cooperación científica para enfrentar un fenómeno de esta magnitud, pues vivimos en una aldea global en la que fluye el comercio, las personas y los esfuerzos aislados, solo ayudarían en un corto período de tiempo pues, una reinfección es inevitable dada la movilidad que existe hoy en todo el mundo. La Covid-19 debe desaparecer de todo el planeta para que los seres humanos podamos vivir con seguridad.

La cantidad de muertes por la Pandemia en pleno siglo XXI con un desarrollo avanzado de la ciencia y la tecnología, más de 139 mil 370 hasta la fecha, siendo la primera vez según las estadísticas de la OMS que se superan las 8,000 muertes diarias, constituye un desafío para la comunidad científica mundial, no solo por dar respuesta con una vacuna efectiva lo más rápido posible sino para estudiar el fenómeno y evitar su repetición en el tiempo, por sus catastróficas consecuencias que todavía no se cuantifican hoy.

Algunos alegan que la naturaleza nos pasa factura y es que mientras un tercio de la población mundial se encuentra aislada, confinada en sus residencias, el medio ambiente lo agradece no solo por la paralización de las grandes industrias, el transporte, los ensayos nucleares que influyen en la carga contaminante, sino el daño directo de las personas con la tala, la pesca, la caza y la contaminación en el sentido más amplio de la palabra.

Desde el punto de vista social las cifras de personas muertas, los desempleados, endeudados, enfermos y suicidios por la pandemia se desconocen realmente, pero el saldo es más que negativo, el daño de esta crisis necesitará años de estudio y análisis, pues el 2020 pasará a la historia como el del nuevo coronavirus COVID-19 y marcará un antes y un después en el mundo y en nuestras vidas.

En medio de este panorama, Cuba, vuelve a ser referencia en el orbe por la responsabilidad de su gobierno con el pueblo y con el ser humano en general y la solidaridad de los médicos de la Brigada Henry Reeve hoy presentes en más de 20 países, una tradición heredada de nuestros antepasados.

No menos motivante es la capacidad de los científicos cubanos para encontrar una vacuna contra la

COVID-19 con estudios y resultados similares a cualquier potencia del orbe así como la unidad del pueblo para enfrentar la situación con valentía y determinación y la transparencia de todo el proceso de las informaciones que se manejan sobre el tema de la pandemia en nuestros medios.

Desde el punto de vista político es incuestionable la consolidación del liderazgo del presidente cubano Miguel Díaz Canel, respaldado por un equipo de trabajo que lo sigue y apoya y que responde además a una estructura gubernamental y un sistema social que facilitan la cohesión de todos los organismos e instituciones para enfrentar la pandemia, algo exclusivo de Cuba.

Hoy tenemos una guerra biológica mundial, ante un enemigo común: el nuevo coronavirus y muchos no han con concientizado la responsabilidad de todos los que habitamos el planeta con su exterminio. ¿Seremos incapaces de salvarnos nosotros mismos por nuestro egoísmo y falta de sentido común? La solidaridad es determinante, con el aporte de cada uno. De no ser así estamos condenados a desaparecer como especie. Creo que todavía estamos a tiempo pienso yo, de mover piezas para armar este rompecabezas que no es solo un problema de la ciencia sino de todos.