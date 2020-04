En busca de la vacuna más efectiva contra la COVID-19(Fotos+Video)

¿Y la vacuna contra la COVID-19? ¿Ustedes no decían que tenía una vacuna para el virus? Fue el primer comentario en mi muro, luego de una publicación que realizara a propósito de las investigaciones expuestas por los científicos cubanos sobre la pandemia invasora que ha dejado a los sistemas de salud en una especie de "coma inducido", como leí en alguna parte que ahora no logro recordar (siento que la frase describe lo que padece hoy la humanidad).

No, todavía no. Sería imposible que Cuba o cualquier país del mundo tuvieran una vacuna de un virus hasta ahora desconocido, en tan corto período de tiempo,- escribí; pero la ciencia ha dado una respuesta más que rápida a este fenómeno que nos sorprendió a todos por su alta letalidad y nivel de propagación-concluí de mala gana mientras me dedicaba a buscar otros argumentos para refutar aquel comentario tan absurdo.

Se refería seguro al Interferón Alfa 2b Humano Recombinante, medicamento cubano incluido por China, país pionero en el combate de la pandemia (allí se originó) en su protocolo para combatir algunos de los síntomas que presentan los pacientes enfermos por la COVID y que posteriormente se generalizó, aumentando su demanda; cerca de 50 naciones solicitan hoy el producto.

"Este virus nos presenta una amenaza sin precedentes, pero también es una oportunidad sin precedentes para unirnos en uno contra un enemigo. Un enemigo contra la humanidad" recalcaba el Director de la OMS, Tedeos Adhanom, en una entrevista.

Y como toda amenaza global con daños tumorales a personas: más de 180 mil muertos y a la economía: 2,3 billones de dólares, todos: gobiernos, organizaciones, autoridades sanitarias, personas se viran hacia la ciencia buscando respuestas necesarias pero que todavía no existen, pues aún están en plena cocción de laboratorio.

No por casualidad todos los días salen informaciones relacionadas con la resistencia del virus a ciertos productos, su sensibilidad a otros, reacciones, probabilidades. El SARS CoV2 se combate hoy con medicamentos ya existentes para erradicar otras enfermedades y con los descubrimientos sobre la marcha de los científicos que luego de su verificación, se generalizan lo más rápido posible y ahorran tiempo a otros para avanzar en las investigaciones.

Cada elemento que se aporta sobre el nuevo coronavirus está precedido de investigaciones profundas, pruebas, horas de trabajo acelerado y nos acercan más a lo que queremos: la vacuna efectiva, lo que no se logra de la noche a la mañana aunque los resultados demuestran que se trabaja en tiempo record.

Las vacunas…

La vacunación es una preparación biológica que mejora la inmunidad a una enfermedad en particular la cual contienen un agente que se asemeja a un microorganismo causante de la enfermedad. Esta es la mejor inversión según reconocen los especialistas en salud pues no solo favorece al individuo sino a la comunidad y constituye un ahorro económico importante a largo plazo.

Con razón las vacunas son consideradas de los más grandes avances médicos de la civilización moderna pues salvan alrededor de 5 vidas cada 60 segundos en todo el mundo. Hoy nuestra supervivencia como especie depende de ellas pues cada días los virus son más agresivos.

Pero para nada la creación de una vacuna es un proceso fácil, para que se tenga una idea hay vacunas que han demorado años en lograrse (la del ébola se aplicó en humanos luego de 5 años, la del tétanos se desarrolló en el 1924 y se probó en 1940), hay enfermedades que se han erradicado sin que aparezca la vacuna y hay otros padecimientos tan dañinos como el VIH que llevan casi 4 décadas esperando por la ciencia. Entonces mientras ese milagro científico se logre, el aislamiento es ahora mismo la vacuna más efectiva contra el nuevo coronavirus.

Estas son algunas de las enfermedades que han sido controladas con las vacunas que más vidas han salvado en el mundo

La voluntad para lograr la vacuna contra la COVID19 existe, la OMS, por ejemplo, creó el equipo Solidaridad al que pertenecen 50 países. Este, desarrolla un ensayo clínico internacional que busca comprobar la efectividad de 4 tratamientos contra el SARS COV2 con 3 desafíos claves: reducir la tasa de letalidad del virus, disminuir los tiempos de hospitalización para evitar colapsos en los sistemas de salud y evitar que los pacientes lleguen a Terapia Intensiva.

Ana María Henao, la epidemióloga que lidera este ensayo clínico contra el COVID19, en entrevista al Espectador reconoció que la comunidad científica internacional está más comprometida que nunca a compartir los datos sobre todo en epidemias, que hoy la tecnología está y los científicos pueden acceder a ella , además de la existencia de plataformas donde se comparte la secuencia genómica de una manera segura, sin obviar la voluntad de los gobiernos para contribuir a erradicar el virus.

Según las últimas informaciones hoy existen 70 vacunas contra el coronavirus en desarrollo en todo el mundo y 3 de ellas, las más avanzadas, se prueban en ensayos con seres humanos.

Los proyectos más prometedores usan nuevos técnicas, vacunas recombinantes. Su diferencia con las tradicionales es que no buscan generar anticuerpos para todo el virus sino para una parte específica, la proteína esencial, para destruirlo.

Otro elemento importante es que el SARS-CoV-2 es un virus estable y por el momento no es susceptible a mutaciones a corto plazo, por lo que una eventual vacuna puede proteger por un período de 10 a 15 años.

La líder, es una vacuna experimental de la empresa Cabsino Biologic , en colaboración con la academia militar de ciencias médicas del Ejército Popular de Liberación, las Fuerzas Armadas Chinas.

Carrera contra reloj pero respetando tiempos….

"Una vacuna puede tener una eficacia buena, pero tiene que ser segura y además con una capacidad de producción suficiente para abastecer las necesidades globales, eso lleva un período más largo". Así precisó Fernando Simón director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

Y es que la elaboración de una vacuna requiere de un protocolo que incluye diferentes etapas con un respectivo período de tiempo que puede acelerarse siempre y cuando se respeten normas internacionales establecidas.

Más de 10 países aseguran tener la vacuna antes de finalizar el año lo que sería un record científico, sin precedentes.

Sin embargo, no hay garantías de que estas vacunas sean eficaces por eso es tan importante el aislamiento social y otras medidas de intervención comunitaria para mantener el virus sin hospedero.

Aislamiento social, la mejor y única vacuna efectiva hoy…

Mientras los científicos buscan desesperadamente una vacuna para el coronavirus un tercio de la población global se encuentra hoy en aislamiento social, condición que ha generado un impacto en las vidas de las personas, las economías, el medio ambiente, el mundo todo. Pero, ¿por qué es importante el aislamiento social?

Aunque la OMS ha recomendado a todos los países mantenerse en cuarentena y adoptar el aislamiento social como un mecanismo de contrarrestar la propagación del virus, todos los gobiernos no lo han asumido como una prioridad. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil ha saboteado la decisión de sus gobernadores de aplicar esta prevención, países como Irlanda demoraron en decretarla, otros alargan su confinamiento con medidas extremas como toques de queda, algunos como Estados Unidos se aprestan a restablecer todo a la normalidad si haber eliminado los riesgos.

David Nabarro, profesor de salud global del Imperial Collage de Londres y representante de la Organización Mundial de la Salud explicó que habrá q acostumbrarse a la nueva normalidad: el aislamiento

"La humanidad tendrá que vivir con la amenaza del coronavirus y adaptarse en consecuencia porque no hay garantía de que se pueda desarrollar una vacuna con éxito. No necesariamente se desarrollan vacunas seguras y efectivas contra todos los virus. Algunos virus son muy muy difíciles por lo que en el futuro previsible, vamos a tener que encontrar maneras de seguir nuestras vidas con este virus como amenaza constante".

Mientras….. Cuba

Además del ya mencionado Interferón Alfa 2b Humano Recombinante en Cuba existen otros 21 productos q forman parte del protocolo de Salud entre ellos antivirales, antiarrítmicos, y antibióticos para tratar las posibles complicaciones que puedan tener los enfermos.

Igualmente el periódico Granma reflejó en uno de sus artículos que "se trabaja en dos péptidos q tienen la propiedad de inhibir la replicación del virus, y podrían utilizarse en la terapia de la Covid en tanto se diseña un proyecto de vacuna basado en la plataforma de partículas semejantes al virus y la plataforma de inmunización nasal como vía de administración".

Resulta de gran impacto la vacuna cubana para fortalecer la inmunidad innata y evitar el contagio de enfermedades infecciosas, la misma está en la fase final de estudio clínico y será beneficiosa para grupos vulnerables como las personas mayores de 60 años de edad.

Además se trabaja en 4 estrategias de vacunas específicas que ya se prueban en diferentes hospederos

En el empeño de disminuir la morbilidad por la COVID´19, atenuar los síntomas de los pacientes y encontrar la vacuna efectiva para eliminar el virus laboran trabajadores del CIGB, Biocubafarma, el Ministerio de Salud Pública.

Y entonces….

El nuevo coronavirus se expande, pero los científicos intentan ganarle la carrera. Mientras no exista la vacuna, nuestra alternativa inmediata más viable es el aislamiento social, pues por su dudoso origen, composición, alta letalidad y rápida propagación es más complejo combatirlo. Lograr la vacuna efectiva, puede demorar un tiempo no precisado. Adaptarnos a esta nueva condición de aislamiento es un reto posible, salvar nuestras vidas y la de la familia es una necesidad imperiosa, sobrevivir como especie es indispensable.