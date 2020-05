Impunidad: mal precedente para la diplomacia mundial(+Infografía)

“Total si no murió nadie, no sé para que los cubanos forman tanto aspaviento”, fueron las palabras escritas por un sujeto, en mayúscula, por cierto, para referirse a la Declaración del gobierno cubano a propósito del más reciente atentado ocurrido a nuestra embajada en los Estados Unidos el 30 de abril, aproximadamente a las 2 de la mañana.

Pensaba yo entonces, ¿tiene que morir alguien para que Cuba, un país que merece respeto, reciba una explicación como corresponde a un hecho violatorio de las más elementales normas de diplomacia internacional? Nos asiste el derecho a exigir explicaciones porque si los papeles se invirtieran, otro gallo cantaría y no precisamente para nada bueno.

“Atacaron a un pedazo de nuestra isla en Washington y hoy es Cuba pero mañana puede ser Venezuela, Argentina”, escribía otra internauta y yo pensaba en el riesgo de nuestros diplomáticos en estos tiempos de desidia, violencia y presidentes como Donald Trump que viven al margen de las normas, de lo establecido.

¿Ocurriría lo mismo si fuera otro, el país perjudicado, de esos con los que Estados Unidos tiene negocios jugosamente millonarios y similar poderío militar? No quiero que pase, pero tengo bien clara la respuesta, no sé usted. El mundo, las personas de bien, justas, norteamericanos, cubanos, chinos, congoleses no podemos permitir que algo así se repita porque normalizaríamos lo mal hecho, institucionalizaríamos la injusticia, seríamos cómplices del odio y la venganza. Quedarnos callados, hoy no es una opción.

Como dijera el Embajador de Cuba en los Estados Unidos José Ramón Cabañas, en entrevista a prensa latina, “Los ataques no solo se ven políticamente motivados, sienten que viven el momento propicio y pueden sentir que cuentan con cierta inmunidad”.

Aún así, mientras buscaba información para este trabajo albergaba la esperanza de encontrar alguna declaración oficial emitida por el Gobierno de los Estados Unidos pero eso lamentablemente hasta el día de hoy no ha ocurrido. Al parecer este hecho tiene la misma importancia para ellos que un accidente de coche, o un asalto.

Mientras más leo, más cuestionamientos surgen en mi mente sobre esta “descabellada historia” de un supuesto psicópata perseguido por la seguridad cubana que hoy es la víctima.

Si así fuera, ¿es tan descuidada la seguridad americana para permitir que en la misma calle de la casa blanca un individuo dispare contra un edificio impunemente?

Eso no es lo que nos venden en las películas y mucho menos en la vida real. Solo dos millas separan a la embajada cubana de una de las construcciones más importantes y seguras del mundo, creo.

Por otra parte, todo lo que hasta ahora conocemos a través de los medios, muchos alternativos y las redes sociales lleva un sello de extraoficial, con toda intención y en tiempos de noticias falsas, ya no se sabe que creer, ni a quién, todo muy oportuno para mantener ese velo turbio que cubre toda la historia.

Pero lo que sí resulta una verdad abrumadora es que el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos no se corresponde con el deber ser, amén de las diferencias políticas.

En la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares del año 1961, el artículo 40 recoge que el Estado Receptor deberá tratar a los funcionarios con la debida deferencia y adoptará todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.

Sin ánimos de comparar, pero sí de ilustrar, cuando los supuestos ataques acústicos contra diplomáticos norteamericanos, Cuba desde el mismo inicio se pronunció, explicó, respondió cada cuestionamiento, facilitó las investigaciones y contribuyó con estas, en aras de que se llegara a la verdad de lo sucedido. Hoy la respuesta no ha sido recíproca aunque, claro, no sorprende por los últimos acontecimientos elucubrados desde la Casa Blanca con Cuba como epicentro.

Este hecho, además de afectaciones al inmueble como se apreció en las fotos y conocimos por nuestros medios, supone un daño moral para los cubanos de aquí y de allá, pues se agredieron símbolos que son sagrados por lo que representan: la estatua de Martí y la bandera que tanto nos enorgullece.

Todo lo ocurrido nos demuestra que este hecho no puede verse aislado de esa escalada hostil contra la isla como dijera nuestro canciller Bruno Rodríguez Parrilla y su falta de esclarecimiento por parte de las autoridades americanas, crea un mal precedente para la diplomacia mundial que reporta 46 países afectados por actos de esta naturaleza en toda su historia, algunos de manera reiterada.

Particularmente los cubanos conocemos bien de ataques terroristas, de pérdidas, de sangre, de destrucción, muerte y no somos ni seremos permisivos con la integridad física de nuestras sedes diplomáticas, ni el personal que allí labora.

También es cierto que hemos recibido el apoyo de varios países del mundo que ven con estupor lo que puede pasar en pleno siglo XXI en nuestras narices.

Mientras se esclarezcan los hechos, esperamos se “fabrique” una respuesta al menos por formalismo, de un país que se precia de respetar los derechos humanos y presume de una impecable democracia, abanderados, además, de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo. ¿Acaso este acto califica para ellos en alguna de estas categorías?