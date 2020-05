Nuevas pistas sobre el paradero de El Mayor

Ignacio Agramonte es uno de los próceres más grandes de nuestras guerras por la independencia. Sus hazañas militares junto a la caballería más poderosa y disciplinada el país culminaron hace 147 años cuando cayó en combate en el Potrero de Jimaguayú, sin embargo hasta el día de hoy poco se sabe del lugar donde descansan los restos de El Mayor.

La Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey ha reunido un equipo de investigadores para poder precisar qué sucedió cuando se llevó el cadáver de Ignacio Agramante al Cementerio General con el propósito de desaparecerlo.

Fernando Crespo, uno de los investigadores encargados de esta indagación en el Cementerio nos comenta:

“Agramonte era tan querido en el Camagüey y en toda la isla que cuando ocurre su muerte se habla de una hecatombe, una tragedia. Muy poco quiso decirse de lo que ocurrió a la llegada de su cadáver a Puerto Príncipe el 11de mayo y lo sucedido el 12 en el Cementerio.”

La leyenda

“Muchas leyendas rodean el hecho, algunas salidas de los propios encargados de desaparecer a Agramonte.

Por ejemplo se dice que El Mayor fue arrojado a una fosa común, sin embargo los archivos del arzobispado plantean que en Puerto Príncipe desde el año 1871 no había estado epidémico que justificase el acta supuestamente médico-legal, que dice que fue forzosamente necesario su enterramiento en una fosa común.

No obstante, los propios archivos consultados sí plantean que ese día habían practicadas cinco tumbas para cinco enterramientos.”

En la actualidad

“Nuestra investigación aún no precisa dónde está el cadáver de Agramonte, pero sí tenemos nuevas luces de su paradero, sí hacemos varios desmentidos y tenemos nuevos elementos que nos aproximan a la verdad histórica, no a la leyenda, no al imaginario. Quizás existan más pistas en los archivos que se encuentran en España, y hacia allí pudieran dirigirse las futuras investigaciones.”

Encontrar por fin los restos de El Mayor no solo sería un regalo a esos camagüeyanos que adoptamos su apellido como gentilicio, sino a todos los cubanos, pues este es ciertamente uno de los hijos más queridos de la Patria.