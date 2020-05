Cuba reporta 15 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 1931 confirmados

Con la presencia del doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Minsap, se realizó la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la COVID-19 en Cuba.

Al cierre del día de ayer, 22 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 631 pacientes. Otras mil 699 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron mil 718 muestras, resultando 15 muestras positivas. El país acumula 92 mil 629 muestras realizadas y mil 931 positivas (2,1%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 15 nuevos casos, para un acumulado de mil 931 en el país.

Los 15 nuevos casos confirmados fueron cubanos. El 100% fueron contactos de casos confirmados.

De los 15 casos diagnosticados, nueve (60%) fueron mujeres y seis (40%) hombres. El grupo de edad más afectado, fue el de 40 a 60 años con ocho casos (53,3%). El 60% (9) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Detalles de los 15 casos confirmados:

La Habana: 13 casos

Ciudadano cubano de 38 años, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 62 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.

Ciudadana cubana de 28 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 7 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 16 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 72 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.



Matanzas: 1 caso

Ciudadano cubano 52 años residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciego de Ávila: 1 caso

Ciudadano cubano 24 años residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



De los mil 931 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 177 y de ellos 173 (97,4%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 81 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados, y mil 671 pacientes recuperados (86,5%) (40 altas médicas en el día de ayer). Se reportan un paciente en estado crítico y tres en estado grave.

Paciente reportado en estado crítico:

Ciudadana cubana de 85 años, del Policlínico Chíqui Gómez de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros y Colecistectomía. Se encuentra en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. RX de tórax con infiltrado intersticio alveolar bilateral. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:

Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax sin cambios, con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra estable hemodinámicamente. RX de tórax mejor, con lesiones inflamatorias en base izquierda. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra con afasia motora, rigidez generalizada y movimientos clónicos recurrentes, tos húmeda ocasional, ventilando por traqueostomía. Estable hemodinámicamente. RX de tórax sin cambios, con moteado inflamatorio escaso en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.



Hasta el 22 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 067 mil 579 casos confirmados (+ 106 mil 604) y 332 mil 711 fallecidos (+ 4 mil 807) con una letalidad de 6,57% (-0,04).

En la región de las Américas se reportan 2 millones 305 mil 094 casos confirmados (+ 59 mil 870), el 45,49% del total de casos reportados en el mundo, con 136 mil 725 fallecidos (+ 3 mil 284) y una letalidad de 5,93% (-0,01).

---------------------------------------------------------------------

Preguntas de la prensa

Sobre el mantenimiento de las medidas luego del levantamiento de la cuarentena, el doctor explicó que hasta el momento la OMS expidió un informe que asegura que mientras el virus no penetre por los puntos de transmisión, no hay forma de contagiarse, solo por tocar una superficie infectada no nos contagiaríamos si mantenemos las medidas de protección. Aclaró que se debe continuar desinfectando las superficies hasta que esto se refute, por lo que esas medidas se deben mantener, porque nos han permitido que se logre un cierto control de la enfermedad. Hay que mantener las medidas de higiene, destacó.

Con respecto a los casos asintomáticos en Cuba y el mundo, el doctor explicó que este es uno de los aspectos que complejizan la enfermedad, pues son más difíciles de identificar, pero igualmente transmiten la enfermedad. Esto es un hecho global. Este es un aspecto importante para las medidas de protección, para la búsqueda en la población aparentemente fuera de riesgo de casos positivos, destacó.

Durán explicó que en los centros de aislamiento se encuentran ingresados contactos, viajeros que regresan al país, etc. Y que esas personas se encuentran incluidas en el número de ingresados que se da en los datos de la conferencia.

Igualmente, comentó que el programa de vacunación en Cuba se mantiene intacto. No se ha detenido, se singuen aplicando las vacunas correspondientes a los grupos de edad que les tocan, lo que si se ha afectado la campaña antipolio que se ha decidido realizar más adelante por el nivel de movilización que requiere. Asimismo, la antigripal que protege contra otros virus que causan infección respiratoria, también se pospondrá hasta que disminuyan las medidas contra la COVID-19, por la necesidad de evitar las movilizaciones de personas, agregó.

El doctor hizo un llamado a proteger especialmente a los niños, insistió en la necesidad de ponerles el nasobuco ante la necesidad de salir y lavarles las manos constantemente, medidas de higiene que son por la seguridad de ellos, aunque se sabe que son más complejas por su inocencia, preciso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------