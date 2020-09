Gerardo Hernández sobre los CDR: Esta es una organización con un puesto para cada patriota

Palabras de Gerardo Hernández Nordelo, Coordinador Nacional de los CDR durante el encuentro con dirigentes y fundadores de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en ocasión de arribar la mayor organización de masas del país a sus seis décadas de creada por Fidel Castro.

Querido Comandante José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Compañeras y compañeros presentes, cederistas todos:

Por estos pasillos y salones caminó hace 60 años, hacia ese histórico balcón del hoy Museo de la Revolución, nuestro Comandante en Jefe Fidel, para dirigirse a la patria y a la historia. Sonidos traidores de petardos contrarrevolucionarios quisieron interrumpir el diálogo del líder con su pueblo, y fue entonces oportuno el momento para convocar a los cubanos a defender la joven Revolución, esta vez desde el barrio, desde donde nos unimos en familias, vecinos todos: mujeres, hombres, ancianos, estudiantes, trabajadores, campesinos, profesionales, intelectuales, jubilados, amas de casa… Nacía así una organización con un puesto para cada patriota.

Muchas han sido las tareas y batallas enfrentadas por nuestra organización. No ha existido espacio por el bienestar y la justicia social de los cubanos en que, junto al Partido y al Gobierno, no hayan estado los CDR con su pueblo organizado, participando de manera consciente en la defensa y consolidación de nuestra Revolución. No era posible que a pesar de las difíciles circunstancias que atraviesa el país causadas por los efectos de la pandemia, pasáramos por alto una fecha tan memorable como la que celebramos hoy.

Cada tarea en la vida de los Comités ha estado en correspondencia con las etapas históricas de la Revolución, transitando por la organización de la vigilancia colectiva en nuestros barrios, sus instituciones sociales y económicas, las movilizaciones hacia tareas decisivas del desarrollo del país, la producción de alimentos, las campañas por la educación y la salud del pueblo, las donaciones de sangre, la educación por el ahorro y por elevar la cultura del reciclaje, el respeto a la convivencia entre vecinos y con el medio ambiente, entre otras muchas.

Estas misiones motivaron la reflexión y guía del Comandante en Jefe cuando expresó: «Si de repente no se contara con los Comités de Defensa de la Revolución, si de repente actuáramos como si no existieran, ¡cuántas tareas hoy fundamentales que esta institución realiza dejarían de realizarse en todos los órdenes, en todos los sentidos!» (…) «Si alguno se preguntara cuál es el misterio de esta Revolución, no podría haber otra respuesta que el hecho de haberse apoyado en las masas, masas organizadas, imprescindibles todas». (Fin de la Cita)

El llegar a nuestros primeros 60 años, es motivo de alegría y regocijo para todos los cubanos. La historia de los CDR está ahí, indiscutible y orgullosamente ligada a la historia de la Revolución, a la historia de Fidel y de Raúl, a la historia de Cuba y de su pueblo victorioso.

Este aniversario de una organización tan masiva y vital, también representa compromiso con su futuro y perfeccionamiento, para lograr mantenerla a la altura de la Revolución que la fundó, y del pueblo que le da vida. Ese mismo pueblo cederista que ante la desaparición física de su líder histórico, hizo suyo el concepto de Revolución que él nos legara, para marcar el rumbo de la Cuba revolucionaria y socialista, y de sus organizaciones de masas.

Hoy la misión esencial de los CDR sigue siendo la misma de aquel 28 de septiembre: defender la Revolución desde cada barrio, desde cada cuadra. El enemigo de quién nos defendemos sigue siendo el mismo, aunque ajusta sus métodos, arrecia el bloqueo para ahogarnos y desesperanzarnos, utiliza nuevas y más poderosas herramientas para confundirnos y romper nuestra unidad.

Los revolucionarios cubanos nos esforzamos por perfeccionar nuestro sistema económico y social, nos hemos propuesto un modelo de sociedad socialista, próspera y sostenible, que necesita de todos. En este contexto la Patria precisa de sus organizaciones de masas, y por los CDR, la Revolución no tendrá que esperar.

Resulta oportuno reflexionar acerca de las palabras expresadas por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, en la clausura del Noveno Congreso de la Organización cuando nos planteó y cito…

«Sin abandonar estas iniciativas, se impone buscar vías que permitan implicar a cada vez un mayor número de personas en el propio barrio. Dar participación directa a los vecinos, escuchar con atención cuáles son sus preocupaciones e intereses, y sumarlos a la propia organización de las actividades. Todo ello sin ceñirse a esquemas diseñados desde el nivel nacional, ni incluso para una provincia o municipio. No hay dos comunidades iguales, y lo que resulte efectivo en una puede no serlo en otra». (Fin de la cita).

Esta etapa que comienza, estará marcada por el compromiso de adecuar el trabajo cederista en la base, como célula principal del funcionamiento de la Organización y en apoyo al fortalecimiento del papel de los municipios en el sistema de gobierno aprobado en la Constitución.

Será esencial fortalecer los vínculos y sinergia con el resto de las organizaciones de masas y políticas que inciden en el barrio, dando prioridad a las acciones que propicien un mayor acercamiento a las jóvenes generaciones como herederas de nuestra Organización, principal bastión en la defensa de la Revolución.

Trabajaremos por hacer patente las indicaciones del Comandante en Jefe cuando se refería al papel de los CDR como enlace entre las masas y las instituciones de poder revolucionario, y señalaba que, hacia las formas nuevas de desarrollo social, hacia las formas nuevas de instituciones sociales, hacia mecanismos nuevos de enlace entre masa e instituciones del poder revolucionario, hacia el desarrollo de formas genuinamente nuevas, eficientes, de democracia, habría de marchar la Organización.

Para los cederistas, estar a la altura del momento histórico, es pensar como país, tal y como nos ha convocado nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel; es garantizar que jamás traicionaremos la confianza depositada en nosotros por Fidel, por Raúl y la Generación Histórica.

A ello convocamos hoy, en el Aniversario 60 de nuestra Organización, a todos los cederistas, a nuestro heroico pueblo: seamos fieles a las palabras de Fidel cuando nos dijo: «Confiemos en el porvenir, entreguémonos de lleno a seguir adelante en nuestra tarea, y que cada año, cada mes y cada día, sea un incremento más de nuestra disciplina, de nuestra conciencia, de nuestro entusiasmo, de nuestra solidez y de nuestra fuerza, de lo cual en el día de hoy nuestros Comités de Defensa han dado aleccionadora y ejemplar prueba».



Los CDR demostraremos que Sí se pudo, Sí se puede y Siempre se podrá.

¡En cada barrio Revolución”!



Muchas gracias.