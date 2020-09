Intervención del Ministro de Salud Pública en el 58 Consejo Directivo de la OPS sobre la reforma de la gobernanza de esta organización

Señor Presidente:

Estamos analizando un tema de trascendental importancia para el futuro de la OPS, que impacta en la transparencia de los diferentes procesos que realiza la misma.

Cuba no intenta politizar los debates del Consejo.

Sí lo hizo Estados Unidos al imponer, mediante el chantaje financiero, una revisión externa al Programa Más Médicos para Brasil, sin que la misma haya sido aprobada por los órganos directivos de la OPS.

Es grave que Cuba no haya sido informada previamente de tal revisión, a pesar de ser uno de los actores principales del mencionado Programa de cooperación.

Una investigación de tal naturaleza no debió ejecutarse sin antes ser sometida a la decisión de los órganos directivos, sobre todo cuando los términos de referencia fueron elaborados prejuzgando de antemano los resultados que se obtendrían.

El Programa Más Médicos para Brasil permitió que entre 2013 y 2018, el personal médico de Cuba atendiera más de 100 millones de pacientes, proveyendo cobertura sanitaria a 60 millones de brasileños y mejorando sus indicadores de salud.

Las engañosas preocupaciones de Estados Unidos por la cooperación médica de Cuba no son pertinentes y mucho menos legítimas para discutirlas en la OPS.

El aporte solidario internacional de los miles de profesionales de la salud cubanos merece ser reconocido.

No concurren en nuestra cooperación ninguno de los elementos que definen la trata de personas.

Es moralmente condenable que en el momento en que más se requiere la cooperación y la solidaridad internacionales, el gobierno de Estados Unidos destine recursos valiosos para limitar y desvirtuar la noble labor del personal de la salud de Cuba.

Estados Unidos, con más de 200 mil muertos, incapaz de garantizar la salud de sus ciudadanos, miente y politiza el trabajo de esta Organización, poniendo en riesgo la atención de salud y la vida de millones de personas.

Es lamentable, que mediante esta nueva maniobra el Gobierno de los Estados Unidos intente dañar las relaciones de Cuba con la OPS, las cuales han sido siempre excelentes y han permitido desarrollar una cooperación satisfactoria, tanto de carácter bilateral como triangular.

Esperamos que la resolución que debatimos contribuya a mejorar el funcionamiento y la gobernanza de la OPS, en particular a evitar que no se repitan situaciones como las que he denunciado hoy.

Muchas gracias.