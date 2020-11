Díaz-Canel: Cuba no acepta injerencias, el pueblo revolucionario cubano dará el combate

El presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó hoy que Cuba soberana no acepta injerencias y que el pueblo enfrentará las campañas de desinformación contra la Revolución, refiere hoy Prensa Latina. «Algunos se empeñan en protagonizar shows mediáticos contra la Revolución, envenenando y mintiendo en las redes. El pueblo revolucionario cubano dará el combate», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Díaz-Canel compartió el artículo Cuba soberana no acepta injerencias, de nuestro periódico, donde se defiende el derecho de la isla a la independencia y las buenas relaciones, pero nunca bajo lógicas de amenaza, coacción o chantaje.

El artículo denuncia la posición de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado; Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, y Mara Tekach, coordinadora de la Oficina de asuntos cubanos del Departamento de Estado, quienes han intervenido en estos días, de manera reiterada y sin ningún recato, en los asuntos internos de nuestro país.

El comportamiento burdo y poco profesional de Pompeo y compañía causa estupor y profunda indignación. La actitud injerencista de estos políticos yanquis en apoyo al denominado Movimiento San Isidro es violatoria de las leyes internacionales y de los principios de respeto que deben existir entre dos países vecinos, refiere el texto compartido por el Presidente de Cuba.

El Gobierno de EE. UU. busca a toda costa un pretexto que le permita escalar la situación, creada por ellos mismos, con el fin de enrarecer y dificultar aún más las relaciones entre ambos países. Parece que desconocen la fibra de la que está hecho este pueblo, como si 60 años de resistencia no bastaran para probar, de manera fehaciente, que el camino de la confrontación y la injerencia no conduce a ninguna parte. Los patriotas cubanos no cedemos ante el chantaje ni la amenaza ni la fuerza.

ENRIQUE UBIETA: COMO PARTE DE LA ETAPA FINAL DEL GOBIERNO DE TRUMP, SE PRETENDE OFRECER AL MUNDO UNA IMAGEN DE VIOLENCIA EN CUBA

El intelectual cubano Enrique Ubieta, durante su intervención, explicó que realmente el motivo que reúne a estas personas no es tan relevante para convertirse en noticia internacional. Detrás del hecho esta la intención de construir un foco que visibilice a esas personas que están actuando y los catapulte. Detrás están los constructores de esta puesta en escena, donde las emociones y los sentimientos cuentan más que la propia verdad, y los medios tratan de jugar con eso.

Están construyendo un fenómeno que no existe, y este hecho tiene detrás el pretexto de la injerencia en Cuba como parte de la etapa final del gobierno de Trump, que pretende ofrecer al mundo esa imagen de violencia en el país, señaló Ubieta. Es una obra de teatro que se va a ir desinflando poco a poco.

ESTAMOS EN PRESENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL GUION DE UN «GOLPE BLANDO»

El especialista de medios de comunicación, Javier Gómez Sánchez, graduado del Instituto Superior de Arte, comentó que estamos en presencia de la ejecución del guion de un «golpe blando». Esto se viene estudiando y advirtiendo desde hace algún tiempo mediante los medios de comunicación.

Sobre la construcción de este tipo de fenómenos, Gómez Sánchez refirió que la preparación de los golpes blandos se construye durante años mediante una guerra cultural y mediática. En medio del siglo XIX ya es posible ver el fruto de un trabajo continuado, ahora con las redes sociales.

Especificó también que la estrategia de utilizar las redes sociales para subvertir el orden político en Cuba data de 2004 con toda una evolución, hasta llegar a este momento en el cual hay una intención, en el que un grupo de medios digitales se dirige a la mayor parte de la población que tiene acceso a Internet y bombardean con contenidos generales, problemáticas cotidianas, falsas noticias.

Insistió en que existen medios con perfiles más especializados, dirigidos a sectores como el de la cultura, a sectores profesionales, académicos... cuyo objetivo es posicionarlos contra las instituciones. Ese mismo guion se ha ido empleando con distintos gremios con el objetivo de crear las condiciones para que esos sectores, que de alguna manera pueden ser la vanguardia de una sociedad, puedan ser manipulados en momentos como este.

Por su parte el Viceministro de Cultura, Fernando Rojas se acercó a los acontecimientos ocurridos durante la jornada de este viernes frente a la sede del Ministerio de Cultura, cuando un grupo de jóvenes de diferentes manifestaciones del arte exigieron ser escuchados por autoridades del MINCULT.

Fernando Rojas aclaró que este tipo de reuniones, a tenor de una demanda planteada por un grupo de personas con inquietudes, no es la primera que vez que ocurre. Así pasó hace dos años cuando se atendieron demandas relacionadas con la aprobación del Decreto Ley 399,que aún no está implementado.

UN CREADOR GANA LOS ESPACIOS CON SU OBRA

*Publicado por Beatriz Corona Rodríguez, compositora, en su perfil de Facebook

También fui joven, todos fuimos jóvenes impetuosos, aguerridos, hermosos... no olvido esa hermosa etapa y aun hoy, ando con el mismo corazón adolescente. Mas no por ser joven exigí jamás espacio alguno a las instituciones: trabajé mucho, logré una obra, mostré resultados aun siendo muy joven dentro y fuera de nuestra patria, a razón de pura partitura manuscrita! pues permanecí aqui, en todos los tiempos, resistí, luché, colaboré comprometida con mi tierra, aqui hice mi obra, aqui nacieron mis tres hijos: hoy jovenes de bien, magnificamente formados por la Revolución.

Quiero decir, que los derechos de crear no están supeditados al calzo, sencillamente es una necesidad del alma, aun en escaso bolsillo.

Los espacios de un creador los gana con su obra, no con reclamos torpes ni mucho menos con pretender que el Estado revolucionario abrace comportamientos indignos que solo contribuyan al malestar en la supuesta visión de una generación dolida, amargada, reprimida, lo cual es totalmente falso.

Siento a los jóvenes del Movimiento San Isidro un tanto desorientados. Pude ver algunos videos y realmente es penoso constatar su minima convocatoria, habrían muchos más vecinos merodeando que los miembros del llamado movimiento, digo, pequeño grupo de jóvenes inconformes. Y me pregunto: inconformes con qué? Inconformes con la formación recibida?

He tenido la posibilidad de conocer realidades de artistas y muy talentosos en tantas partes del mundo sin soporte alguno, que realmente me enorgullece el empeño del Gobierno cubano en subvencionar al grueso de los artistas profesionales del patio, aun con tantas limitaciones economicas, porque hablando claro, los artistas no somos "el centro del universo" ni mucho menos; es enorme esfuerzo e inusitado, que no existe asi en otros paises salvo instituciones especificas financiadas directamente por sus gobiernos, muy selecto.

Ahora bien el Estado no tiene por qué calzar a personas que ignoran su gestión e irrespetan nuestro sistema politco, pues precisamente el Socialismo que tenemos, imperfecto o no, es el que propicia esta politica cultural que protege a intelectuales y artistas, por lo cual no tiene sentido que las personas que están en contra del sistema sean beneficiados por él. Soy defensora de los jóvenes de la continuidad necesaria y apelo, insto a que se sumen siempre valientes al presente y futuro digno de la patria, porque son ellos los que continuando nos hacen sentir, a sus viejos, victoriosos.

Y bueno, para finalizar reafirmo que cuando la obra de un creador es válida y cala profunda en otros, no hay Dios que la paralice, camina sola, se impone sola, triunfa por si misma.

Así que a trabajar!!! y no perderse en lamentaciones, menos hacer concesiones de principios eticos y morales, y abanderarse sí, por Cuba que es sagrada, por la Cuba de los cientifcos, maestros, medicos, obreros, la Cuba de los niños, ancianos, la Cuba nuestra, y unirse en movimiento de todo un pueblo, en apretado abrazo limpio, enaltecedor, para y por el bienestar de todos.

Fui joven, compuse música con muy pocos recursos y continúo escribiendo así, pues creo que la creación verdadera no necesita mucho más: un piano viejo, papel pautado y pluma! Nada más, y con la necesidad de saberse útil, cual deber esencial, y la felicidad de haberlo logrado. Así es el creador que entiendo, que por demás no envejece.