Ministerio de Cultura dialogó con jóvenes sin compromisos con enemigos de la Revolución(+Video)

El Ministerio de Cultura abrió sus puertas este sábado, para dialogar, a jóvenes artistas y creadores que no han comprometido su obra con los enemigos de la Revolución Cubana, reporta Cubadebate a través de su página de Facebook.

Participan en el encuentro el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso; el viceministro Fernando Rojas; el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto; y el presidente de la UNEAC, Luis Morlote; y el presidente de la Asociación Hermanos Saíz, Rafael González.

Entre los jóvenes que participan en el diálogo se hallan el artista plástico Humberto Díaz, el fotógrafo Gabriel Guerra Bianchini, el realizador audiovisual Joseph Ros, el actor cubano Reinier Díaz, y el músico Jota Barrioz. Algunos de ellos estaban presentes el pasado 27 de noviembre, cuando frente al Mincult se congregaron personas con reclamos diversos.

Durante su intervención, el Ministro de Cultura refirió que «El objetivo es intercambiar con toda transparencia, como siempre hemos hecho. Ha sido una práctica. La política cultural se fundó en el diálogo. Mientras más diálogo, mejor han funcionado las instituciones».

También anunció que «Vamos a abrir un ciclo de diálogo porque evidentemente es necesario. Nos parece lo más útil».

Jóvenes como el músico cubano Christopher Simpson destacó que “El diálogo es importante y debe ser sistemático”; mientras que el músico Jota Barrioz argumentó que apoya el diálogo bilateral: «Creo que todos queremos una Cuba mejor. No me siento identificado con el MSI, vengo a hablar como ciudadano y artista».

El crítico de arte, Maikel Rodríguez señaló que “La idea de que el arte tiene que ser libre, está en la esencia del arte cubano (...) El arte ajeno de las leyes es campo de la anarquía. El artista es un sujeto social y tiene que responder a leyes sociales”.

El joven Pedro Pablo Cruz dijo que »Tenemos que actuar como país y sin ingenuidad, porque todos sabemos que hay intereses de los Estados Unidos de desestabilizar el país, hay que pensar como país y desde el Mincult generar diálogo, alianzas y estrategias (...) Tenemos que promover un enfrentamiento siempre de ideas. Y defender nuestras virtudes, las de este proyecto social que tenemos. Que no somos perfectos y tenemos métodos viejos, sí. Estamos en el deber de exigirnos como intelectuales... Tenemos que pensar con alma de izquierda».

José Ernesto Nováez, periodista y escritor, señaló: «No creo que exista un dirigente de la cultura en este país que no entienda la importancia del diálogo. Lo cual no quiere decir que siempre se haga (...) No podemos perder la perspectiva de que este no es un debate puro. Detrás de mucho de diálogo que se está pidiendo se están negociando proyectos de país. Donde quiere que dialoguemos hay que tener claro que proyecto de país defendemos. Yo estoy de acuerdo siempre dentro de los principios de una Cuba soberana y socialista».

No vamos a legitimar a quienes con apoyo de EE.UU. quieren dañar a Cuba

El pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura, se congregaron personas con reclamos diversos. Por respeto a las inquietudes y demandas de los jóvenes vinculados al arte, que llegaron hasta allí por convocatoria en redes de grupos con otros intereses, se abrieron las puertas del Ministerio para un intercambio con el viceministro Fernando Rojas y representantes de la UNEAC y la AHS.

Después de más de 4 horas de diálogo, se acordó sostener un nuevo encuentro, presidido por el Ministro, para el que previamente se conciliarían listas de temas y participantes.

El 3 de diciembre, a la una y 39 de la tarde, llegó al Ministerio de Cultura un correo insolente, donde el grupo que se ha erigido en voz de todos, pretende imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar.

Al pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana, bajo el disfraz del arte, los que instrumentaron esta maniobra acaban de romper toda posibilidad de diálogo.

Una declaración titulada Rompen el diálogo quienes pidieron diálogo publicó ayer, en su portal digital Cubarte, el Ministerio de Cultura, en la cual se ratifica la postura de la institución, al no aceptar reunirse «con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de Estados Unidos. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses».

El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en conferencia de prensa efectuada en el propio Ministerio, aludió a la titulación elocuente del documento, redactado a partir de un mensaje que recibiera vía correo electrónico, un texto «inaceptable» de parte de algunas personas con las que se reuniera el pasado 27 de noviembre en el Ministerio, razón que es –dijo– muestra del respeto a las inquietudes de estos jóvenes vinculados al arte, que merecían ser escuchados y para lo cual se seleccionaron unos 30 de ellos.