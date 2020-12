El Ordenamiento incluye protección a las personas vulnerables

La intensa actividad de reordenamiento en cuanto a precios y servicios que asume el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) en el país, como parte de la Tarea Ordenamiento, se distingue por mantener la protección a las personas vulnerables, destacó, en el programa radio televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

Dentro de las complejas transformaciones del sector que buscan también elevar la eficiencia y la calidad de los servicios, se decidió, en el orden jurídico, derogar 30 resoluciones de precios, explicó Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior.

La titular del ramo aclaró que la canasta de bienes y servicios de referencia fue el punto de partida, como concepto, para incorporar la adquisición de bienes y servicios imprescindibles para las personas, o sea, el consumo mínimo, y que dentro de esta canasta se incluye la canasta familiar normada, la cual sigue integrada por 19 productos alimenticios y cuatro no alimenticios.

Esta canasta familiar de los productos alimenticios que hoy tiene un costo de alrededor de 18 pesos se incrementará en el entorno de los 180 pesos. Cuando se sumen otros bienes y servicios básicos de referencia, alcanzaría la cifra de 1 528 pesos.

En el ámbito de los alimentos, apuntó la Ministra, además de la canasta existirá el consumo de alimentos fuera del hogar, los cuales se pueden adquirir en la red de la gastronomía popular.

Precisó, no obstante, que la canasta familiar normada mantiene el respaldo de la libreta de abastecimiento, y que, aunque se eliminan los subsidios, el consumidor mantiene los plazos y derechos durante el periodo establecido hasta el vencimiento de los productos.

Dijo que próximamente todas las unidades (bodegas) van a contar con la tablilla de los nuevos precios de los productos. Al respecto, precisó que en la canasta familiar normada los niños continúan con un tratamiento diferenciado, al mantenerse el subsidio a la compota de 0 a dos años, así como a la leche, la carne, el picadillo, y al pollo cuando este sustituya al picadillo, beneficiándose por este concepto más de 1 055 000 infantes en todo el país.

Agregó que los subsidios también se mantendrán para:

Dietas médicas de carne y leche: hasta el cierre de noviembre estaban censadas en el país 1 335 000.

Dietas de retrovirosis crónicas (personas con vih–sida) que son 17 477 pacientes.

Las embarazadas, los niños con intolerancia a la lactosa, y las dietas de las enfermedades crónicas en la infancia.

En Cuba, además, están censados 17 000 niños por déficit nutricional hasta los 15 años, a quienes no se les afectará su módulo, e incluso se prevé un incremento de este, significó la Ministra del Mincin.

Marino Murillo afirmó que, aunque estos casos tienen un alto costo para el país (cerca de 21 000 000 de pesos se destinan a la atención de los niños con déficit nutricional) no se detendrán ninguno de estos programas priorizados.

En otros elementos relacionados con la venta de productos en la bodega, Betsy Díaz Velázquez señaló que, a partir del 30 de diciembre, se va a vender la canasta familiar normada correspondiente al mes de enero, y esta se realizará con los nuevos precios sin subsidios.

Esclareció, no obstante, que los productos que se venden por ciclo (son los que no se venden necesariamente el primer día del mes) como el huevo, las pastas alimenticias, el pollo, embutidos, picadillos, combustibles domésticos y el café, que correspondan al mes de diciembre, no cambiarán sus precios actuales.

TRANSFORMACIONES EN LOS PRODUCTOS LIBERADOS

En relación con los programas que mantendrán subsidios, mencionó la venta del uniforme escolar, la canastilla para embarazadas y el calzado profiláctico (ortopédico).

Se explicó que sí se modifican los precios actuales en los programas de pacientes incontinentes y postrados, que tienen dos ciclos de distribución al año.

En este punto, Díaz Velázquez subrayó que se evaluarán puntualmente, por la Asistencia Social, algunas familias cuyas condiciones económicas les impidan acceder a estos productos.

Por otra parte, destacó que la merienda escolar conservará la gratuidad para los estudiantes y su menú balanceado, mientras que los alimentos comercializados de forma liberada en la red del Comercio Interior, y con alta demanda, como el pollo, la salchicha, los refrescos embotellados, en bolsas, de sirope y en pomos, producidos en el país, así como las galletas, mayonesas, y otros productos de aseo e higiene, mantendrán sus precios actuales.

No sufren variaciones tampoco en sus precios los materiales de la construcción como el cemento, las tejas de fibrocemento, algunos elementos de pared y carpintería metálica, y otros. En cambio, tendrán una modificación del precio los rones y las cervezas de producción nacional (Bucanero, Cristal, Mayabe y Cacique), los lácteos, y conservas de frutas y vegetales; además de los insumos agrícolas, las ropas recicladas y los muebles.

En el caso del Sistema de Atención a la Familia (casos sociales, personas con insuficiencias de ingresos, discapacitados, jubilados y otros vulnerables) se apuntó que existen en Cuba 77 661 personas acogidas a este programa, y de ellas 36 298 son jubilados.

Marino Murillo significó que aun cuando se elimina el subsidio en este programa, el cual como promedio no excederá los 13 pesos por día, se mantiene un menú balanceado, y las personas que demuestren no tener capacidad para asumir ese pago serán evaluadas por la Asistencia Social.

La Ministra del Mincin puntualizó que en la red de la gastronomía popular (donde entran comedores obreros, y las cafeterías de funerarias, centros estudiantiles, hospitales y otros establecimientos atendidos por formas de gestión estatales o no estatales), se pone a decisión de los consejos de la administración municipales la aprobación de los precios máximos de acuerdo con las características de cada territorio, los cuales no pueden crecer más de tres veces en relación con los precios respecto al mes de julio de 2019.

«Esos precios no pueden tener pérdidas, ni demandar subsidios al presupuesto del Estado, pero deben tener ofertas nutricionales adecuadas que respondan al entorno de las 627 kilocalorías que puede consumir una persona al día, fuera del hogar», detalló.

En los servicios técnicos y personales del hogar (peluquería, barbería y otros del Programa energético), aunque habrá un incremento de los precios, se establece como novedad el cobro del servicio independiente del producto, si este último es llevado por el cliente.

En otro momento de su intervención, Díaz Velásquez anunció que las cadenas de tiendas extenderán del 21 al 29 de diciembre próximo sus servicios hasta las 9:00 p.m., y el día 30 hasta las 6:00 p.m.

Ese propio día cero, 1 049 establecimientos de las cadenas de trd y Cimex abrirán sus puertas y, de forma escalonada hasta el 5 de enero, se incorporarán las restantes.

Esperamos que con todas estas modificaciones haya una recomposición del consumo, porque el ordenamiento es una oportunidad para que el sistema empresarial del Comercio Interior sea más eficiente, expresó.