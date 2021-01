Alerta para “amos afectivos”

Las mascotas son ambicionadas por los niños, y también por los adultos, coincidencia de intereses que incorpora al hogar a lo que será un “miembro de la familia”… si como tal son queridos y atendidos.

Lamentablemente, en muchos casos, se disfruta de un perrito su belleza, jugueteo y lealtad, pero no los enseñan a controlar sus ladridos que molestan al vecindario, e incomodan sus "necesidades" cotidianas cuando no son enseñados a la nueva convivencia. Lejos de entrenarlos para que acudan al lugar adecuado, o a comer sus alimentos en el área prevista, pues los maltratan sin analizar, que no tienen culpa de sus pequeños desastres.

Pero esta forma de actuar de sus amos, genera un riesgo elemental: cualquier animal, instintivamente, sabe defenderse del maltrato. Ladran, gruñen, arañan… y muerden.

Reportes médicos internacionales destacan que millones de personas han recibido mordeduras como resultado del inadecuado entrenamiento de sus perros, que de efectuarse, puede prevenir muchos ataques.

Corresponde a los cirujanos plásticos llamar a la cordura de quienes deciden llevar un animal afectivo a la familia, sin preocuparse de tal entrenamiento. Y es que esos médicos cuentan con un largo dossier de casos que demuestran lo devastador que puede ser un mordisco. Impresionantes ejemplos se han divulgado de personas que han requerido varias cirugías para rehacerles el rostro.

No se pone en dudas que son los niños los de mayor riesgo a ser atacadospor su mascota, y resulta fácilmente comprensible pues sus juegos no respetan ni el principio más elemental de “no acercarse a sus perros cuando comen, o a las hembras paridas”; esto, sin descontar que el fuerte retozo cotidiano, un buen día, revela el animalito.

En distintas publicaciones de organizaciones sanitarias, se recomienda el asesoramiento imprescindible sobre cómo impedir que los perros muerdan, así como las formas de evitar ataques y, muy importante, la atención urgente a los mordiscos.

Para evitar peligrosas consecuencias, lo primordial es que las mascotas deben entrar en casa junto con las medidas deprotección, tanto para ellas, como para el resto de la familia. Estas son:

Los bebés y niños pequeños nunca deben estar solos con su perro.

Enseñar a los pequeños a pedir permiso al dueño del perro ajeno antes de acariciarlo.

No tocar a un animal desconocido.

Acariciarlos suavemente, evitando la cara y la cola.

Dejar tranquilo a su perro si está durmiendo, comiendo o cuidando a sus cachorros.

Nunca pasar corriendo cerca de un perro ajeno.

Ante una posible amenaza de ataque, mantener la calma, evitar el contacto visual, quedarse quieto o retroceder lentamente hasta que el perro se vaya.

Si un perro amenazador lo lanza al suelo, enrollarse como un ovillo, protegiendo la cara con sus brazos y puños.

Y no olvidar, que esta especie deviene excelente compañía -en muchos casos, la única-y que por algo les llaman“animales afectivos”, pero necesitan también la reciprocidad de… “amos afectivos”.