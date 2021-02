Cuba muestra índices significativos de conexión a Internet

El número de residentes en Cuba conectados a Internet creció hasta siete millones 700 mil este 2021, el 68 por ciento de la población, mencionan hoy informes de los sitios We Are Social y Hootsuite.

Dichos espacios, especializados en tendencias, estadísticas digitales y de redes sociales, reportan que más de 600 mil cubanos se estrenaron en la web en el año de la pandemia y el índice de penetración de Internet (por ciento de personas conectadas) era de un 63.

'Por segundo año consecutivo el país mantiene este parámetro mayor al del promedio mundial, de un 59,5 por ciento en los primeros dos meses de 2021', señalan los análisis de We Are Social y Hootsuite.



El primer reporte conjunto de ambos sitios sobre Cuba recuerda cómo el país en 2011 alcanzaba sólo el 16 por ciento de la población navegando en la web y la estadística mundial era de un 30 por ciento.



Datos del Ministerio de Comunicaciones de esta nación refieren que actualmente de los más de siete millones de cubanos conectados por diferentes vías, 4,2 millones lo hacen mediante datos móviles.



De estos últimos, 1,3 millones trabajan con tecnología de cuarta generación de telefonía celular (4G LTE).



Cifras de la Empresa de Telecomunicaciones señalan que el tráfico de datos en 2020 duplicó casi el total de 2019, al crecer 1,9 veces.



Según el análisis de We are Social y Hootsuite, la navegación desde los celulares representa hoy el 64,1 por ciento del acceso a la web desde la isla caribeña.



'Ampliar ese servicio es uno de los mayores desafíos de Cuba para el presente año', declaró a Prensa Latina la viceministra de Comunicaciones, Ana Julia Marine.



Especificó que además de los 72 municipios en los cuales actualmente existe ese tipo de conexión, en meses venideros se ampliará la cobertura a 51 más.



A ello contribuirá también la transición más rápida de la televisión analógica a la digital, pues se libera la banda de 700 megahercios (MHz) utilizada en el despliegue de la 4G, indicó.



Sin embargo, dijo, 'la infraestructura con 3G continuará ampliándose también a fin de posibilitar con ambos servicios mayores facilidades de conexión por datos móviles a todos los usuarios del país'.



La viceministra puntualizó que otra de las prioridades para 2021 es extender las capacidades en la infraestructura y seguridad de los sistemas de telecomunicaciones relacionados directamente con las plataformas de pago en línea Transfermóvil y EnZona.



Solo en Transfermóvil existen más de un millón 700 mil usuarios y en 2020 se efectuaron 410 millones de operaciones de pago por esa vía.



Informatizar la sociedad, una de las prioridades del gobierno cubano, está basada en cinco pilares fundamentales: ciberseguridad, infraestructura, creación de contenidos, marco legal y cultura responsable.