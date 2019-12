Díaz-Canel en el Parlamento cubano: Unidos hemos vencido, unidos venceremos

En las palabras de clausura del IV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su IX Legislatura, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, recordó nuestro legado histórico de lucha y felicitó al pueblo cubano por enfrentar juntos los obstáculos que el 2019 impuso.

«Curtidos en esa resistencia y apoyados en la fortaleza de seis décadas de Revolución, derribamos esas dificultades y tenemos derecho a celebrar los resultados».

Díaz- Canel sostuvo que no existe un sector de la economía y la sociedad cubanas que no haya sufrido los embates del bloqueo estadounidense.

«Nos ha causado afectaciones a los servicios médicos, la cancelación de vuelos, las prohibiciones en la transportación de combustibles hacia el país y, además, Washington sigue diciendo que somos un factor de amenaza y riesgo para la región. Obstaculiza las transacciones financieras con terceros países, buscan limitar el acceso a la tecnología, el turismo y los servicios internacionales de salud», enfatizó.

Presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez Foto: Juvenal Balán

Entre otras agresiones, el Presidente de la República señaló la campaña desplegada por el Gobierno norteamericano contra la colaboración médica que ha salvado vidas en 164 naciones.

El mandatario afirmó que la lucha y la emancipación son las claves de nuestra historia. Gracias a eso, y la cooperación de gobiernos soberanos, y empresarios valientes, dispuestos a desafiar la hegemonía estadounidense, para comerciar con Cuba, hemos enfrentado y resistido la guerra económica.

Estamos de pie, dignos y firmes; tranquilos pero atentos, conscientes de que quien llega tan lejos en su villanía, no tendrá escrúpulos en acudir a planes más perversos, si eso les permite borrar del mapa nuestro ejemplo de osadía, alertó.

Hace exactamente dos años, en la clausura de la Asamblea Nacional, el General de Ejército Raúl Castro Ruz recordó que la Revolución cubana ha resistido los embates de las administraciones de los Estados Unidos, y aquí estamos y estaremos libres, soberanos e independientes.

Con el mayor de los orgullos, afirmó, las actuales generaciones de dirigentes, pueblo y juventud cubana, presentes hoy en la Revolución, decimos, de Fidel, Raúl y otros compañeros de lucha, somos continuidad. Esa declaración enfurece a los adversarios, porque es la confirmación de que sus planes no resultaron.

Según Díaz-Canel, el bloqueo les resta eficacia a nuestros esfuerzos. Duele y molesta el abuso y la prepotencia. Pero sepan que no vamos a rendirnos. El Bloqueo es una política desacreditada, contraria a todos los derechos. Sus defensores olvidan un proverbio español muy cierto: Tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe.

Los proverbios expresan la sabiduría nacida de las experiencias de los pueblos, incluida su lucha. Quién sabe si un día de la legendaria lucha del pueblo cubano nace un proverbio conocido en todas las lenguas: Imperio que aísla, aislado termina, aseveró.

Asamblea Nacional del Poder Popular Foto: Juvenal Balán

De acuerdo con el mandatario, corrompida por la disfuncionalidad interna, la administración estadounidense ha extremado su conducta agresiva y unilateral en casi todas las regiones del mundo, con irrespeto absoluto al Derecho Internacional, y las prerrogativas soberanas de muchos Estados. En el hemisferio retomó la Doctrina Monroe, para tener a la región latinoamericana como su traspatio.

Pero no todos los gobiernos sucumben a sus presiones, dijo. La Asamblea General de Naciones Unidas, que cada año se pronuncia contra el injusto bloqueo, lo denunció otra vez en 2019 de manera prácticamente unánime. Apenas dos gobiernos tomaron distancia, Brasil y Colombia.

Informó que Cuba adoptará las medidas necesarias para proteger y defender, al precio que sea necesario, la soberanía y la independencia del país.

No nos dejaremos provocar ni renunciaremos a nuestra sagrada independencia. Cada uno desde su barrio debe estar presto para salir al combate y hacer suya la frase: Yo soy Fidel, subrayó. Nos sobran razones para resistir y crear sin desmayo, a pesar de convivir en un mundo de desigualdades, marcado por el neoliberalismo, que hoy empobrece naciones que ayer fueron prósperas.

En su intervención, el presidente de la República reconoció la batalla épica que lleva adelante el pueblo de Chile contra el sistema que los excluye. Su reclamo es visible para la Organización de Estados Americanos, de la cual, afortunadamente, Cuba no forma parte desde hace décadas.

Por otro lado, ratificó que Cuba mantendrá la cooperación y apoyo al hermano pueblo de Venezuela y denunció, una vez más, el golpe de estado al presidente Evo Morales, en Bolivia, con la escandalosa complicidad de la OEA, y por hombres que llevaban la biblia en una mano, y el fusil, en la otra.

Sobre la situación política internacional y las relaciones de Cuba con otras naciones, Díaz- Canel afirmó que los lazos con África, Asia y Oceanía y Medio Oriente se consolidan desde los vínculos con la Federación de Rusia, China y Vietnam, así como las colaboraciones económicas, comerciales y de inversión entre el territorio nacional y la Unión Europea.

«Con relación a los resultados económicos, no somos excepción ante la región latinoamericana, pero lo verdaderamente excepcional es que no hayamos descendido. Tampoco acudimos a las recetas neoliberales, pues está más que probado que solo sirve para distanciar la brecha entre ricos y pobres», sostuvo.

Exclamó también que las fórmulas ineficaces del capitalismo, comprueban el fin de ese sistema. «Vamos a luchar por la prosperidad sin dejar a la mayoría fuera de los beneficios, no queremos una ciudad en la que las luminarias opacan las estrellas en el cielo, mientras cientos de personas duermen en las calles. Queremos que la modestia, la decencia y la cultura del detalle se instalen en las ciudades y hagan florecer nuestros campos».

Lo más sobresaliente del 2019, al decir del Presidente de la República de Cuba, es el salto por encima de las dificultades, como la superación de los daños del tornado en los 5 municipios de la capital, con el sobrecumplimiento de la política de la vivienda.

Además, se refirió a otras inversiones del 2019, como las del transporte terrestre y ferroviario, renovación de coches y estaciones. Con respecto al turismo, los turistas que llegaron a la Isla sobrepasaron los 4 millones, y en la zona del Mariel los logros se enfocaron en las plantas industriales para la producción nacional.

«Igualmente, en 2019, los salarios en el sector presupuestado se multiplicaron hasta tres veces, lo que provocó la llegada de más de 12 000 maestros a las aulas. También, estuvieron los avances en la tecnología y el acceso a internet», agregó.

Recordó que en esta sesión parlamentaria hemos elegido por primera vez en estos años al Primer Ministro y, además, al nuevo Consejo de Ministros. Podemos asegurarles que el compañero Manuel Marrero Cruz, los viceprimeros ministros y los ministros designados se entregarán por completo, dando continuidad a la enaltecedora acción de ejercer el Gobierno con el pueblo y para el pueblo.

Sobre la crisis de combustible, señaló, es una pelea más que ganamos, pero no totalmente. Si la coyuntura nos obligó a buscar en las experiencias de tiempos peores prácticas de ahorro engavetadas, apenas ha pasado la crisis más dura, y algunos choferes estatales han vuelto a subir los cristales y a olvidarse de la solidaridad. Hay medidas que no pueden ser coyunturales. Tenemos que imponernos hasta que la rutina las vuelva costumbre, todas las formas de ahorro y todas las prácticas solidarias.

Esta es una decisión, patentizó, no es un pedido. Es una disposición que doy en nombre del Gobierno y de las necesidades de la mayoría. Exigiremos su cumplimiento porque es mandato del pueblo.

A su juicio, lo bueno que tienen los malos tiempos es que nos educan en mejores prácticas, y de algo deben servirnos la educación y la cultura adquiridas en estos 60 años de Revolución, esa riqueza moral que no hay tesoro material que la sustituya o la supere.

He mencionado, dijo, solo algunos de los hechos más notables de la actividad del Gobierno en el año, por su impacto en la población, y porque las comparecencias de nuestro ministro de Economía y nuestra ministra de Finanzas han dado los detalles indispensables.

Agregó que otros datos y resultados por organismos serán publicados en el sitio de la Presidencia y esperamos que nutran nuestras redes sociales. En verdad, hay mucho de qué enorgullecernos, como queda todavía muchísimo por resolver: lo más apremiante es el reordenamiento monetario.

«No olvidamos lo que dijo hace dos años el General de Ejército sobre el tema: «Nadie puede calcular ni el más sabio de los sabios que tengamos nosotros, el elevado costo que ha significado para el sector estatal la persistencia de la dualidad monetaria y cambiaria, la cual favorece la injusta pirámide invertida, y no todos los ciudadanos aptos se sienten motivados a trabajar legalmente, al tiempo que se desestimulan la promoción a cargos superiores de los mejores y más capacitados trabajadores y cuadros, algunos de los cuales emigran al sector no estatal. Debo reconocer que este asunto nos ha tomado demasiado tiempo, y no puede dilatarse más por su solución».

«Podemos asegurarles, subrayó, que el ordenamiento monetario se encuentra en fase avanzada de estudio y aprobación. Actualmente se concentran los esfuerzos en la validación integral de los resultados de cada tema, la aprobación de las normas jurídicas, la organización y ejecución de los procesos de capacitación, aseguramiento político y comunicación social.

Además, se confirma la integralidad del proceso, dado que abarca aspectos estrechamente relacionados, que tendrán impacto en toda la sociedad, los que serán aplicados con la secuencia prevista, minimizando los efectos en la población.

Explicó que este proceso no es un canje de monedas, por lo que ratificó lo expresado en ocasiones anteriores, en cuanto a que se garantizarán los depósitos bancarios en divisas extranjeras, pesos convertibles, pesos cubanos, así como el efectivo en manos de la población. Todas las medidas derivadas del mismo se informarán debidamente a nuestro pueblo.

«Defenderemos el Presupuesto y el Plan de la Economía del 2020. En los próximos meses y años debemos aprobar nuevas leyes, que incluyen la regulación sobre los temas de violencia de género, la diversidad sexual, la protección de animales, pero sin atender a las fuerzas exógenas que intentan desequilibrar el sistema social cubano», destacó Díaz-Canel.

En tal sentido, agregó que Cuba conoce las afectaciones de esos fenómenos, por lo que es necesario comprender que solo llegaremos a la sociedad deseada con unidad. «Unidos hemos vencido, unimos venceremos».

Por otro lado, comentó sobre el programa de Gobierno contra la discriminación racial. «Una sociedad donde la mujer escaló del lugar más oscuro de la casa, una sociedad donde todos somos mestizos y un pueblo que todos los días reta a la vida, tiene lo necesario para enfrentar cualquier vestigio que busque socavar la obra justiciera de la Revolución».

Díaz-Canel alertó sobre los vicios que afectan hoy a la sociedad cubana como el paternalismo, así como las prácticas abusivas que complejizan un trámite sencillo. Estos son contrarios a la moral de la nación y debilitan sus avances.

«Queda mucho por decir y hacer, y falta darnos el tiempo para celebrar el año que concluye lleno de triunfos. La Revolución triunfa cada vez que le arrebatamos al imperio una conquista para nuestra causa. En 2019 lo hicimos muchas veces. Que nuestras plazas se llenen de música y alegría, tenemos todas las razones para festejar. En el año 61 de la Revolución, nos tiraron a matar y estamos vivos» concluyó.