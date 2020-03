Gobierno cubano amplía y extrema medidas para enfrentar la COVID-19

Al iniciar su comparecencia en el espacio televisivo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, afirmó que el alcance de la enfermedad continúa creciendo a nivel internacional, al igual que la cifra de fallecidos. También a nivel nacional, aunque no así los muertos.

“Desde la Mesa Redonda anterior, apreciamos comprensión y un avance en la prevención y control”, dijo el dirigente, y reconoció que también existen inquietudes en la población, que ha generado más de 6 000 opiniones en los últimos días.

Sin embargo, advirtió que todavía es baja la percepción de riesgo en sectores de la población, y han sido identificadas varias indisciplinas.

Citó el ejemplo de fiestas con grandes concentraciones, así como violaciones de centros nocturnos abiertos, pertenecientes fundamentalmente al sector no estatal, que han permanecido abiertos, aunque se orientó que debían estar cerrados.

El primer ministro señaló que, teniendo en cuenta tales opiniones y luego de un análisis del Gobierno y las consultas pertinentes, “se ha tomado la decisión de suspender las clases durante las próximas tres semanas”.

La cuarta semana es la de receso escolar. Por tanto, a partir de mañana y durante un mes se detendrán las actividades docentes. El lunes 20 de abril se retomarían las clases, en dependencia de la situación epidemiológica que tenga el país en ese momento.

A raíz de esta medida, serán detallados los asuntos relacionados con las facilidades para padres trabajadores, así como acerca de los círculos infantiles, que sí continuarán abiertos y en condiciones flexibles para los padres.

“El propósito es que los padres trabajadores tengan facilidades y posibilidades de continuar trabajando, porque la economía no se detiene y debemos seguir produciendo, sobre todo en las actividades básicas”, resumió el primer ministro cubano.

CUBA RESTRINGE SALIDA DE CUBANOS AL EXTERIOR PARA CUIDAR LA SALUD DEL PUEBLO

El Primer Ministro llamó la atención sobre el hecho de que 1 720 cubanos salieron del país ayer, hacia países que tienen una situación epidemiológica complicada, a pesar de que hemos reiterado nuestra preocupación.

Sería irresponsable de nuestra parte si estimulamos este tipo de viajes, argumentó, pues se pone en riesgo la salud de nuestro pueblo, razón por la cual hemos decidido tomar medidas. A partir de ahora, queda restringida la salida de cubanos al exterior para cuidar de la salud del pueblo. Por supuesto, ante situaciones humanitarias, el país evaluará las consiguientes autorizaciones, explicó Marrero.

TODOS LOS VIAJEROS QUE ARRIBEN A CUBA SE LLEVARÁN A CENTROS DE AISLAMIENTO POR 14 DÍAS

Todas las aerolíneas están informando que todos los viajeros a Cuba, solo podrán traer una maleta de mano y otro equipaje. Pues, operativamente, no es posible aceptar 5 maletas u otros excesos de equipaje de los cuales no es posible hacerse cargo. No es posible, tampoco, tener concentración de familias esperando a los familiares que llegan. Los aeropuertos garantizarán el traslado hacia los centros de aislamiento de cada provincia de donde son los recién llegados.

FAMILIAS DE LOS VIAJEROS NO DEBEN IR A LOS AEROPUERTOS

El Primer Ministro solicita a los familiares que, por favor, se abstengan de ir a recogerlos por razones de seguridad para su salud.

SE SUSPENDEN LOS VIAJES INTERPROVINCIALES PARA DISMINUIR LOS RIESGOS

Otra medida nueva es que se suspenden los viajes interprovinciales. Hemos ido anunciando la necesidad de reducir los traslados, pero no ha existido una respuesta por parte de la población. Para que tengan una idea, explica Marrero, al menos 22 mil personas se están trasladando a otras provincias, de Oriente a Occidente y viceversa, y eso constituye una vulnerabilidad que nosotros tenemos, como gobierno, la necesidad de controlar.

También en los viajes interprovinciales serán analizadas las excepciones, lo cual vimos con el Ministerio de Transporte y con los gobernadores provinciales.

SE ESTUDIAN MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERACIONES DE LOS ÓMNIBUS

Ya prácticamente nos están quedando como grandes concentraciones los ómnibus. En los ómnibus articulados entran aproximadamente alrededor de 150 personas. Para tener una idea, a todo lo largo del país, se transportan diariamente alrededor de 2 millones de personas. En este momento se están evaluando medidas para evitar aglomeraciones en los ómnibus. Se recomienda el autoaislamiento, pero tengan confianza en que si alguien necesita ir a trabajar tendrá disponibilidad de transporte, explicó el Primer Ministro.

LOS TURISTAS ESTÁN AISLADOS EN SUS HOTELES Y LAS EXCURSIONES QUEDAN SUSPENDIDAS

«A partir de mañana no hay turistas en la calle», informó Marrero, pues para que las cuarentenas sean efectivas deben permanecer los turistas en los hoteles, las excursiones quedan suspendidas y se suspende también la renta de autos a turistas.

Para los 9 413 turistas extranjeros alojados en casas particulares también son válidas esas medidas, alerta el Primer Ministro, quien explicó que esos viajeros tienen prohibido salir de las casas y quienes les rentan las casas deben alertarle sobre el peligro de quedarse varados en Cuba, y ser declarados insolventes. De los más de 9 mil turistas que aún permanecen en hogares de cubanos, hay 6 mil que están en La Habana.

Hemos reiterado: No prohibimos el turismo de las casas particulares, ni siquiera en estas condiciones, pero debemos cuidar al país, y paulatinamente, los turistas que están en esas casas van a ir pasando a hoteles, no por un interés económico, sino para proteger a las familias que habitan esas viviendas.

MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERACIONES

Para evitar el peligro que suponen las aglomeraciones se prohíbe la actividad en los gimnasios y piscinas de los hoteles. Esa medida también se aplica al sector privado.

«Hemos tratado de ser lo suficientemente justos en la defensa del trabajo por cuenta propia, y hemos ido tomando medidas de manera gradual tanto para el sector estatal como para el no estatal», refirió.

LA POLÍTICA NACIONAL NO ESTIMULA EL TURISMO NACIONAL

Sobre el turismo nacional, reiteró que se suspende la actividad de los centros recreativos. Algunos de esos sitios se usan como centros de aislamiento o como lugares para alojar por cuestiones de trabajo. A pesar de la situación, hay compatriotas nuestros que siguen haciendo turismo nacional, por lo tanto, no estimulamos ese tipo de actividad, declaró.

MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERACIONES EN EL COMERCIO

Las ventas de pollo son las mayores causantes de las aglomeraciones de personas, y ninguna medida irá centrada a cerrar establecimientos. Al contrario, se distribuirán mejor los productos y en las colas la distancias entre personas deberán ser, como mínimo, de un metro. La Ministra de Comercio Interior profundizará en esas medidas.

Algunos productos se distribuirán por la libreta de abastecimiento; y se incentivará la venta de productos a domicilio. En esta última idea están trabajando los administrativos de los hoteles que cerrarán.

Medidas para evitar la aglomeración de personas en comercios e instituciones religiosas

Se implementarán medidas concretas para evitar la aglomeración de personas en comercios donde se presten servicios. Marrero Cruz insistió en la necesidad de garantizar la separación de las personas para evitar la propagación de la COVID-19. Por eso, se han previsto las siguientes medidas:

En el caso de las colas, deberá existir una separación mínima de un metro entre personas. Para ello, se desconcentrarán los productos y se definirá un máximo de cantidad de productos por persona para evitar el acaparamiento con fines comerciales, entre otros.

En cuanto a la venta liberada de pollo, uno de los mayores causantes de alta concentración de personas, especificó que no se cerrarán establecimientos, todo lo contrario, pero se buscará una equitativa distribución de los productos (sean liberarlos o normados) para tratar de acercarlos a las casas de las personas. Hay que suspender temporalmente las grandes ferias.

Todos los productos agropecuarios que entren a las provincias se distribuirán por las placitas y en la red de gastronomía.

Todos los productos agropecuarios que entren a las provincias se distribuirán por las placitas y en la red de gastronomía. Se hace un análisis para tratar de que determinados productos, cuya venta no se realiza por la libreta de abastecimiento, se incluyan en este sistema normado, para evitar la concentración y el acaparamiento.

Se sostiene la medida de mantener abiertos los establecimientos de comercio y gastronomía que expenden alimentos al pueblo, en tanto se buscan las vías para incrementar la venta de alimentos a domicilio. Se estudia que algunos hoteles que cierran puedan contribuir con esta modalidad mediante ofertas para vender productos a domicilio.

Las medidas también se aplicarán a trabajadores por cuenta propia que se encuentran agrupados en plazas, las popularmente llamadas “candongas”, donde confluyen muchas personas. Se han analizado varios de estos sitios, y si es necesario se conversará con esas personas para que se dispersen y continúen sus ventas.

Se ha recomendado a todas las instituciones religiosas seguir las indicaciones, para evitar las concentraciones de personas. “No tenemos ningún inconveniente en las reuniones de los fieles, pero queremos preservar la salud de las personas, por lo que se ha llamado a evitar las aglomeraciones”.

A partir de este martes, reforzamiento del control policial en el país

La dirección del país también ha decidido ejercer, de manera gradual y a partir de este martes, un reforzamiento del control policial en las calles, centros comerciales y otros establecimientos, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas.

Pero ello -apuntó el primer ministro- no exonera a las administraciones e instituciones de velar por evitar la violación de estas medidas; tampoco libera de su responsabilidad a cada ciudadano en el cumplimiento de lo establecido.

“Es una medida normal, dirigida a preservar la vida, a cuidar al pueblo y a evitar las concentraciones para cuidar la salud del pueblo. El Partido hace un llamado a que las organizaciones de masas refuercen el trabajo con sus afiliados para el cumplimiento de estas medidas y así contribuir a preservar la vida, sin alarmas ni desesperos”.

“Esta batalla la venceremos, pero solo con esfuerzo unidad y participación del pueblo”, aseguró Marrero Cruz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-JOSÉ ANGEL PORTAL MIRANDA, MINISTRO DE SALUD PÚBLICA EN CUBA



El Ministro de Salud Pública de Cuba inicia su intervención en la Mesa Redonda durante la segunda hora del programa televisivo. Comienza con un análisis del contexto internacional.

Según consta en la última nota informativa del Minsap, en Cuba, hasta el 22 de marzo, se encuentran ingresados para vigilancia clínico- epidemiológica en los centros de aislamiento y atención creados con este fin, mil 36 pacientes, de ellos 531 sospechosos. Otras 37 mil 788 personas se vigilan desde la Atención Primaria de Salud en sus hogares.

A nivel mundial se han confirmado 305 mil 275 casos en 164 países, con 12 mil 942 fallecidos y una letalidad de 4,21%. La Organización Mundial de la Salud reporta 97 países con transmisión. En la Región de las Américas se encuentran afectados 31 países y 11 territorios de ultramar. Se han confirmado 32 mil 206 casos y 404 fallecidos.

CUBA BUSCA CORTAR LA CADENA DE TRANSMISIÓN

El titular del Minsap anuncia que pronto se estarán dando las primeras altas médicas de los pacientes relacionados con la Covid-19, y la posibilidad de regresar a esas personas a sus países.

Retoma la idea del Primer Ministro, quien informó que ya cualquier viajero que llegue a Cuba será trasladado a los centros de aislamiento acondicionados en cada provincia del país. ¿Por qué es importante llevarlos a estos lugares? Porque eso cuida a la familia y cuida a la comunidad.

Se ha reforzado la vigilancia médica en los hoteles para viajeros y trabajadores de la instalación. Otra medida que hemos estado reforzando es la pesquisa activa entre la población para saber todos los días cómo está la población cubana.

Los estudiantes de Medicina participan en este proceso. Se orientó a las universidades que indicaran a los estudiantes no hacer una atención directa a los pacientes, sino informarse acerca de su estado de salud e informar a los consultorios. En los últimos 15 días han ingresado al país 40 mil personas, y ese seguimiento es uno de los elementos más importantes que hace el país para cortar la cadena de transmisión.

Muchas veces los viajeros esconden los síntomas, exponiendo a sus propias familias al peligro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTRA DE EDUCACIÓN: CESAN LAS ESCUELAS, PERO NO LOS CÍRCULOS INFANTILES

Reiteramos lo que señaló el Primer Ministro sobre la suspensión de las clases por un mes en las escuelas, pero no sucederá así con los círculos infantiles, donde se mantendrán las medidas sanitarias de rigor, entre ellas el lavado de las manos y de los juguetes, refiere Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación.

Ante el atraso en el curso lectivo, la titular del MINED aclara que se transmitirán clases por la Televisión Nacional para los estudiantes que se preparan para las pruebas de ingreso a la Educación Superior. Velázquez insiste en la importancia de que los padres mantengan a los niños y adolescentes en las casas, de lo contrario no surte efecto la medida del aislamiento.

En esta etapa los profesores de todos los niveles educativos reforzarán su preparación de los contenidos curriculares. Esta es una oportunidad para adelantar en la escritura y la investigación de maestrías y doctorados.

Tenemos cifras importantes de recursos que deben ser cuidados, lo que se hará de conjunto con el sindicato. El MINED ha evaluado como funcionarán los grupos una vez reiniciado el curso escolar para evitar los grandes grupos. En primaria se trabajará una sola sesión, divida por grados, en días alternos. En las EIDE y en la Escuela Nacional de Gimnasia se incorporan en las escuelas donde residen. En las ESBU y los Preuniversitario, cada nivel trabajará en una sesión diferente para que pueda usarse la mayor cantidad de aulas.

La Ministra reitera el apoyo a las familias para que sus hijos sigan las transmisiones de apoyo a la educación a través de la Televisión Nacional.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: SE ADECUARÁ LA JORNADA LABORAL PARA AFECTAR EN LO MÍNIMO

El Ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, abordó el cese de las clases en el sistema universitario. Explicó que se adecuaría la jornada laboral para afectar en lo mínimo, y se aplicaría el teletrabajo en la medida de lo posible. Se cerrarán las residencias estudiantiles, pero las universidades están trabajando en la transportación de los grandes grupos de estudiantes que posee cada Casa de Altos Estudios.

Se mantendrá una estrecha comunicación con los profesores del sistema que se encuentran en el exterior.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTRA DE FINANZAS Y PRECIOS: NO HAY QUE IR A LAS OFICINAS DE LA ONAT EN ESTE TIEMPO

La Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, informa que se prorrogan hasta después del 30 de abril todos los trámites que deben realizarse en las oficinas en la ONAT.

• Por tanto, no hay que ir a las oficinas de la ONAT en este tiempo.

• También quedan aplazadas las obligaciones de pago de impuestos en las sucursales bancarias.

• Las personas que deseen realizar sus pagos por Transfermóvil u otras vías, pueden continuar haciéndolo.

• No hay que ir a la ONAT para informar que algún contribuyente suspende sus actividades por indicación nacional o por necesidad propia.

• Se será riguroso en el cumplimiento del control de los precios.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: LA POLÍTICA ES FAVORECER LA REUBICACIÓN LABORAL

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, reiteró que la política es favorecer la reubicación laboral en cualquier sitio que el territorio requiera.

• Si no es posible reubicarlo, se le pagará el 100% del salario durante el primer mes de afectación y luego el 60% del salario.

• Ante ingresos insuficientes, las familias del sector cuentapropistas —como los de cualquier otro sector del país— pueden acogerse a la Seguridad Social.

• Aquellas madres que se encuentran al cuidado de sus hijos, recibirán un tratamiento igual al de los trabajadores interruptos: 100% en el primer mes de afectación y 60% después de eso.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------