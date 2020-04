El transporte público se ajusta al servicio personalizado de los trabajadores

Ante las lógicas preocupaciones e inquietudes en la población, provocadas por la paralización del transporte público del país, Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte (Mitrans), destacó la importancia de la comprensión, apoyo y disciplina hacia estas disposiciones, ante el avance del nuevo coronavirus.

Explicó, en declaraciones a Granma, que la medida de paralización no incluye, por el momento, a los vehículos estatales que se mueven en función de la economía, ni a los particulares de la población, que podrán circular lo imprescindible y sin hacinamiento.

De igual forma, expresó que se mantienen las transportaciones de carga, en interés de la economía.

Ratificó que se paralizaron, desde el pasado 11 de abril, los servicios de transporte público, urbano y entre municipios, tanto estatal como privado, así como el apoyo en las paradas con los vehículos estatales.

En su lugar, se ha organizado un servicio de transportación diferenciado para los trabajadores de los centros de salud, comercio y orden interior, entre otras actividades vitales, que han definido los Consejos de Defensa en todo el país.

Agregó que son solo para los trabajadores, debidamente identificados y en los horarios definidos, en función de ir a sus centros de trabajo y regresar a sus hogares.

Confirmó que, de igual forma, se mantiene la garantía de transportación de todos los pacientes de hemodiálisis bajo el sistema tradicional, así como de los enfermos que requieran tratamientos oncológicos y otros casos de urgencia médica, quienes obtendrán información a través de los teléfonos habilitados por las direcciones municipales de Salud.

Para este propósito, expresó, se ha establecido un refuerzo a nivel de todos los consejos de defensa de la Isla, que abarca también los servicios de ambulancia y medibus.

Explicó que todos los transportistas estatales que tengan preocupaciones sobre su situación salarial, deben dirigirse a sus respectivas administraciones, que son las encargadas de instrumentar debidamente las indicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sobre el trabajo por cuenta propia en ese sector, Rodríguez Dávila refirió que la suspensión, por el momento, solo comprende a las actividades de transportaciones de pasajeros y cargas (incluyendo los bicitaxis y los cocheros), y las que se relacionan con estas, como las de instructor de automovilismo y los gestores de pasajeros en piqueras.

La suspensión se ha realizado de oficio, de modo tal que los trabajadores no precisan realizar ningún trámite, y especificó que no se incluyen en esa suspensión actividades tales como las de mecánico, chapista y ponchero, entre otras, que pueden continuar, siempre que no generen aglomeración y adopten las medidas de protección ante la enfermedad.

Puntualizó que, para cualquier aclaración o atención, los trabajadores afiliados a esta modalidad pueden dirigirse a las oficinas que les otorgaron sus licencias.

El titular del Mitrans comentó que, en pocos días, ha sido necesario realizar grandes ajustes en las transportaciones de pasajeros para convertir el servicio público en uno personalizado de trabajadores.

Todos los ajustes realizados contemplan el más estricto cumplimiento de las medidas de cero hacinamiento, protección con nasobuco, hipoclorito para las manos antes de abordar, y la desinfección total de los medios después de cada recorrido.

Diariamente se irán haciendo acomodos en estos nuevos servicios para perfeccionarlos y evitar afectaciones a las actividades vitales. Indicó que se han dado indicaciones a todas las provincias para mejorar la organización de las rutas, frecuencias y otros elementos, que permitan el máximo aprovechamiento del transporte y del combustible.

Por otra parte, señaló que el Mitrans, junto a todos los organismos de la Administración Central del Estado, los consejos de defensa y las empresas que participan en la operación puerto-transporte-economía interna, continúa los esfuerzos para garantizar la distribución en tiempo de la canasta familiar normada y las medidas de acercar los alimentos y otros productos básicos a las comunidades.

Este lunes se conoció que el Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, debido a la propagación de la COVID-19, y con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas, ha decidido el cierre de las Escuelas de Educación Vial y Conducción, según consta en una nota de esa entidad.

Informa que se extiende la vigencia de certificados, carnés de recalificación y exámenes sicofisiológicos, hasta tanto se reinicien los servicios en los citados centros, a los choferes profesionales cuyos documentos venzan durante el periodo que dure esta situación epidemiológica.

Las personas naturales o jurídicas que en el momento de la suspensión del servicio habían pagado el mismo, y no deseen recibirlo o continuarlo, podrán solicitar la devolución del importe, que les será reintegrado en un 100 %.