Es fin de año, pero cuidado, hay Covid en Guantánamo

La confirmación en las últimas horas de 15 nuevos casos positivos a la COVID 19 ratifica la última semana del 2020 como la de más casos reportados al SARS CoV 2 en Guantánamo, desde la aparición de la pandemia en el país.

Una problemática epidemiológica que tiende a complejizarse con la entrada de más viajeros foráneos y nacionales a la provincia con motivo del fin año, y los habituales encuentros festivos y familiares de estos días.

De los últimos casos positivos al nuevo coronavirus, hasta este jueves, siete son importados y ocho autóctonos, y entre ellos cinco reportados en el Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, mayor institución médica de la provincia, lo que hace más preocupante la situación y demanda un accionar más integral y efectivo en el control de la enfermedad.

Aunque las investigaciones arrojan que, hasta el momento, no existe brote epidemiológico en el hospital, en la reunión del Grupo provincial para el enfrentamiento a la COVID 19, se decidió reforzar las medidas sanitarias que incluyen la no visitas a los ingresados, el control en las puertas y no entrada de personal ajeno a la institución, extender las pesquisas activas a pacientes con síntomas respiratorios y limitar el número de consultas externas, garantizándose a nivel comunitario con los mismos especialistas.

En el encuentro presidido por las autoridades Partidistas y gubernamentales de la provincia se informó que Guantánamo registra desde el inicio de la etapa de Nueva Normalidad, 88 casos positivos, 47 importados y 41 autóctonos, existen más de 30 controles de focos abiertos, y 973 son los contactos de casos confirmados.

Números que ilustran la compleja realidad epidemiológica en el control y enfrentamiento a la Covid 19, a pocos días de terminar el año, por lo que resulta imprescindible la responsabilidad personal y familiar de cuidarnos todos, cumplir los protocolos sanitarios establecidos, evitar las aglomeraciones, respetar el distanciamiento físico y el usar correctamente el nasobuco.