Autoridades de la OMS declararon hoy la pandemia global de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles, la pandemia global de coronavirus, infección que hasta ahora acumula 121 mil contagiados en todo el mundo, 4.373 fallecidos y 118 países afectados.

COVID-19: “¿Quién es el culpable?”

La OMS declaró la propagación mundial del COVID-19 una pandemia y pidió a los países el intensificar sus mecanismos de respuesta, informar a la población sobre cómo protegerse, además de detectar y aislar a las personas afectadas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus enfatizó hoy que: «Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer».