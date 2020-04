¿Cómo higienizar el móvil y la pc?

Usted que por estos días labora o se encuentra en casa, le ofrecemos algunas medidas a seguir para mantener la higiene en los celulares y computadoras ante el Covid-10.

-Apague el teléfono.

-Use un pañito de microfibras, preferiblemente, de esos que se usan para limpiar los espejuelos. En caso de no contar con uno, elija algún tejido suave que no suelte pelusas. No es recomendable usar servilletas de papel ni papel higiénico, porque podrían rayar la pantalla.

-Prepare una solución de agua tibia y jabón para humedecer levemente el pañito; no demasiado, para que no se mojen los puertos u otras entradas.

-Escoja un limpiador adecuado. Hay sustancias que acaban con los virus y bacterias, pero también podrían acabar con el teléfono, que posee capas oleofóbicas e hidrofóbicas; la primera para que las huellas digitales no queden tan marcadas, y corren el peligro de ser destruidas si se aplican ciertos limpiadores.

-No use solución con cloro ni con vinagre. Su poder abrasivo es perjudicial para el móvil y otras pantallas. Aun cuando en muchos casos se emplean micas protectoras de la pantalla, de todas formas, no es conveniente emplearlas y tampoco limpiar puertos o sectores donde haya conectores.

-La solución jabonosa no debe rociarse directamente sobre el teléfono, sino frotarla con el pañito. Y no es que el agua y el jabón se hayan vuelto de pronto mágicos, sino que el nuevo coronavirus tiene una delgada membrana recubriéndolo, que se destruye con esa solución jabonosa.

-En el caso de los teclados de laptop y computadoras de escritorio, debe emplearse preferiblemente uno de esos bastoncillos con algodón en los dos extremos, o, en su defecto, un palillo de dientes donde se enrolle algodón en sus puntas.

-Pudiera ser riesgoso pasarles un paño mojado con la solución jabonosa por el peligro de que la misma escurra entre las letras.

-El mouse o ratón también debe ser higienizado.