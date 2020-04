Desde Caimanera, Luisito el médico de este y todos los tiempos

Desde un consultorio médico, una pesquisa activa, en una charla sanitaria y hasta en la producción de alimentos Luis Ángel Tamayo Imbert (Luisito) es de esos jóvenes que sabe que no deben fallarle a la Revolución.

Sin saberlo y mucho menos sin buscar like, en las últimas publicaciones de Radio Bahía tiene un espacio y no solo porque es médico, también es ejemplo en su comité de base, fila donde milita y de la cual fue seleccionado como parte de la delegación guantanamera al Onceno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas cuando la COVID_19 lo permita y por ello no sede espacio y desde el pasado 11 de marzo es un colaborador activo en el programa juvenil Aquí Estamos y este domingo lo hizo de manera magistral en el programa Discofiesta.

Luisito desde su grupo básico de trabajo en el consultorio #1 de Caimanera realiza conversatorios en aras de aumentar la vigilancia de las enfermedades respiratorias, sobre todo en los grupos vulnerables, como son los adultos mayores que puedan vivir solos, los pacientes con alguna enfermedad crónica no transmisible, como diabéticos, asmáticos, hipertensos, cardiópatas; que son la población más vulnerable a poder tener este virus y presentar algún tipo de complicación.

Elementos que compartió desde el programa radial con el que colabora porque conoce de la audiencia que escucha la emisora local y además porque sabe a ciencia cierta que mientras más se le explique al pueblo mayor será la percepción del riesgo y lograremos aplanar la curva del nuevo Coronavirus.

Para este joven que se parece mucho a su tiempo, y tiene la impronta de muchas generaciones de galenos y cubanos, no existen en estos momentos otra prioridad que no sea responder al deber por la vida desde el primer aviso.