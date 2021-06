Guantanameros volverán a danzar junto a estrellas del ballet mundial

proyecto danzario Médula, conocido por su calidad, premios e impacto en las redes, volverá a representar a Cuba en un evento de figuras internacionales de ese arte, tal como lo hicieron en 2019 en gira por China, pero ahora invitado a formar parte de la XIV Gala de Estrellas de la Danza Mundial, el 18 y 19 de septiembre en República Dominicana. El, conocido por su calidad, premios e impacto en las redes,, tal como lo hicieron en 2019 en gira por China, pero ahora invitado a formar parte de la XIV Gala de Estrellas de la Danza Mundial, el 18 y 19 de septiembre en República Dominicana.

Según el programa la compañía guantanamera alternará nuevamente con el astro ucraniano del ballet Vladimir Malakhov, convidada una vez más por el influyente empresario artístico Paul Seaquist, productor de este espectáculo benéfico, quien conocedor del potencial del dúo de bailarines “del Guaso” lo ha calificado como uno de los mejores de estilo contemporáneo en Cuba.

Primeras figuras del New York City Ballet, La Scala de Milán, la Ópera de Kiev, el Teatro Colón de Buenos Aires y otros, bajo la dirección artística de Seaquist conformarán este capítulo de la gala, creada hace 15 años en Santo Domingo para generar recursos a la Fundación Nido para Ángeles, dedicada a niños con parálisis cerebral, causa que le da al suceso especial significado.

A la capital dominicana -sede principal del evento- se prevé asistan todos los integrantes de Médula, tanto el laureado bailarín Yoel González (líder del grupo) y su partener Aracelys Lobaina, como los otros dos miembros que completan la otra arista del colectivo como proyecto músico-danzario, según consta en la invitación enviada al Consejo de Artes Escénicas de Guantánamo.

Vía Internet ofreció los detalles en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias el productor de la gira (también filántropo y escritor), quien explicó que, acorde a las exigencias de este año pandémico, el espectáculo no recorrerá varias ciudades dominicanas, como de costumbre, sino que tendrá dos funciones en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la capital.

Por su parte Yoel González, prolífico e inquieto coreógrafo, fruto de la prestigiosa escuela danzaria guantanamera y del rigor y tutoría del inolvidable maestro Alfredo Velázquez, adelantó que llevarán a la cita dos piezas de su más reciente cosecha: Mácula y Toro, acabaditas de sacar del horno creativo y próximas a estrenarse en Cuba, antes de su presentación en Santo Domingo.

El joven, Premio Nacional Ramiro Guerra 2018, tras la invitación para representar a Cuba en esta gala, agradeció la confianza puesta en su colectivo, que en corta trayectoria ha sido merecedor de elogios de la crítica e importantes galardones nacionales e internacionales, entre ellos las zapatillas de porcelana a la Mejor Compañía, en el Grand Prix Vladimir Malakhov 2015.

En 2019 el perfil de Facebook The National Centre for the Performing Arts se hizo eco de la similar gala de estrellas en China (bajo la misma dirección), con fotos que graficaron el éxito del elenco, incluidos los chicos de Médula, quienes habitualmente llenan de orgullo a sus coterráneos que en seis años los han visto crecer y ganarse un espacio en el ámbito danzario.

Esa vez la actuación del novel proyecto fue magistral, y los bailarines de alto nivel que confluyeron quedaron impresionados con el caudal creativo y expresivo de los guantanameros, recordó a la ACN el empresario de danza Paul Seaquist (chileno radicado en España), quien además elogió la visión coreográfica y poética del líder de Médula, un artista completo que suda arte, subrayó.