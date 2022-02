Sprint con sabor a Guantánamo y nombre de Luis Ramírez

Luis Ramírez, joven guantanamero residente en Granma, triunfó en la primera etapa Baracoa-Guantánamo, de la Vuelta Ciclística a Cuba, resultado con el que saluda hoy a su pueblo y a los 61 años del INDER.

Al vencedor lo secundó José Domínguez, de la selección Sub 23 y la tercera posición Kevin Vega (Cuba).

Luis Ramírez ,a pesar de rotura de su bicicleta, mostró excelente preparación, hizo el cambio y logró imponerse para dominar dos metas volantes, situadas en San Antonio del Sur y Yateritas. Al respecto decleró a Radio Guantánamo:

“La gran motivación que tuve fue vencer en este día, aniversario 61 del INDER, ganar aquí en mi pueblo, donde mi gente me vio nacer, crecer. No me lo creía de un principio por sufrir la rotura de mi bicicleta, pero bueno, me siento bien, gracias a mi entrenador Adonis, que me inculca la voluntad.

Los ocupantes de las metas volantes resultaron, en Imías Leandro Márquez (Cuba), Douglas Parrado (Holguín) y Juan Cabrera (Centro Técnico de Cienfuegos), en Yateritras, Luis Ramírez, de Granma, seguido de Juan Cabrera, del Centro Técnico de Cienfuegos y Leandro Marcos, del Cuba, en San Antonio del Sur, Leandro Márquez (Cuba), Luis Ramírez, de Granma y José Domínguez, del Sub 23.

El artemiseño Yan Luis Arrieta (Cuba) dominó el Premio de Montaña de Palma Clara, seguido de Javier Cabrera (Sub 23) y Juan Miguel Cabrera (Centro Técnico de Cienfuegos). En Alto de Cotilla pasó primero el propio Yan Luis Arrieta, seguido por Javier Cabrera y en tercero entró el guantanamera Hidalgo Vera.

De inicio arrancaron en la ciudad Primada de Baracoa un total de 55 corredores en este clásico del pedal que para mañana tiene prevista la segunda etapa entre Guantánamo y la ciudad de Santiago de Cuba.