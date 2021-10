Una necesaria radiografía a la gestión del suelo

¡La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada uno!, expresó el líder indio Mahatma Gandhi durante el siglo veinte, cuando la explotación del suelo no excedía, por mucho, a la actual. Sin embargo, tales palabras alcanzan la notoriedad suficiente como para convertirse en el leitmotiv contemporáneo del Día Mundial del Hábitat.

La superficie terrestre y sus recursos están dispuestos, solo resta que las personas los gestionen de modo eficiente como seres racionales que debiéramos ser, pues según estudios recientes de la ONU, tal actividad reduce la migración forzada, aumenta la seguridad alimentaria y estimula el crecimiento económico.

En ese sentido y como una de las aristas para tratar el asunto, resalta el Sistema para la Gestión del Suelo que implementa el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, a partir del cual se protegen los bosques, las tierras de alta agroproductividad, unido a las cuencas hidrográficas.

Además, el referido conjunto de normas y procedimientos preserva de modo preciso los yacimientos metálicos y no metálicos importantes, las aguas minerales y minero-medicinales de la nación; así como unas 100 áreas protegidas cuyos valores paisajísticos, culturales e históricos potencian diferentes modalidades de turismo.

Ahora bien, en Guantánamo la Delegación Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, desde su función metodológica, implementa con sobrada claridad, una decena de proyectos para la construcción de inmuebles lejos de áreas naturales como orillas de ríos, dunas de playas y otros entornos.

En coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba se realizan estudios con un enfoque ecosistémico en los municipios de Caimanera, San Antonio del Sur, Imías, Maisí y Baracoa para la identificación de parcelas, sobre las que se puedan construir viviendas que no pongan en riesgo la supervivencia de las especies autóctonas.

No obstante, siempre que se detecte la ilegalidad es necesario activar las funciones del Grupo de Enfrentamiento adscripto al Gobierno Provincial y no esperar a que las construcciones indebidas estén a punto de concluir o gozando de impunidad para luego intervenirlas, pues a fin de cuentas en el proceso “sufre” el suelo, su hábitat y la persona implicada pierde recursos invertidos.

La antropización, como cambio que ejerce el ser humano sobre el medio natural, resulta otra de esas realidades difíciles de contener frente al crecimiento de las poblaciones en cada territorio. No obstante, ese proceso no debe justificar la construcción de inmuebles legales o no, en suelos no aptos para ello o necesarios para el desarrollo de la agricultura.

Como inevitable radiografía, los ciudadanos guantanameros debemos entender y respetar las políticas territoriales y urbanas referidas al uso, así como destino del suelo antes de establecer un asentamiento humano. Corresponde notar que un comportamiento diferente rompe con los reglamentos del diseño urbano, la estética, los vínculos con las respectivas áreas de influencia y el consiguiente “buen vivir”.

¿Acaso se entiende que el suelo constituye un sistema que cambia de modo constante, lo que le transforma en un recurso altamente complejo? La respuesta positiva quizá provenga de quienes agradecen a la superficie terrestre que aun no se niegue a dar sus frutos. Los indolentes deberían concientizar que el cuidado del suelo inicia aquí y ahora, para el bien de todos.