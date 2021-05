Cajobabo es una comarca imiense de hombres y mujeres que llevan la historia a flor de piel, que se mezcla con el olor a carbón y al pescado que sale del mar, con su brisa fresca acariciando a gentes laboriosas.

Una de ellas es Nelsa Matos Leyva, aplatanada allí hace 37 años. Sus ojos azabaches reflejan una vida dura, de sacrificio y consagración.

“Me incorporé a la producción agrícola gracias al llamado de nuestro Comandante de hacer producir la tierra, pero también la necesidad me obliga, mi esposo que atendía la finquita, ya no puede hacerlo por encontrarse cumpliendo misión en Venezuela…..Me dolía ver cómo los campos se perdían entre las malezas, intenté pagar para que lo trabajaran, pero imposible. Aquí estoy, enferma pero con el azadón en la mano”

‘’Siembro de todo un poco y cuando deshierbo o riego converso con mis matas de frijoles, de maíz, plátano, boniato, de fongo, les pido que se protejan, que se cuiden mucho de las plagas, que ellas son parte de mi existencia y la alimentación de mi nieta. ¡Claro, ellas me responden; siempre están verdecitas, hermosas!’’

Así se establece el diálogo entre esta mujer y sus retoños, que no salen de su vientre, pero sí de su alma emprendedora, es como una poesía de amor, un susurro a la vida.

“Mis próximas producciones las voy a donar al hogar materno y a la casa de abuelos, es una manera también de ayudar al país, contribuyendo con la alimentación de los demás. Apoyo en cualquier tarea al Presidente del Consejo Popular, a los CDR, a la FMC”. “Me voy para el campo a las siete de la mañana y no regreso hasta las tres de la tarde, cuando me paso de hora ya los vecinos empiezan a preocuparse y al llegar al barrio digo, Nelsita, el jiquí, está aquí.’’

Esa es ella, fuerte como el jiquí, árbol de los campos de Cuba, “es que soy cubana – me dijo- y vivo orgullosa de mi isla bella y de las personas que me rodean.” Es el amor que se mezcla con el sudor de su frente, es la felicidad que florece en su rostro de mujer entregada a sus sueños, aunque se opongan… “Sí, mi esposo no quiere que yo trabaje en el campo, porque es un trabajo duro y mi salud no es para esos trajines, pero me siento con fuerza también para criar; tengo chivos y puercos, listos para cuando él llegue.”

Ella espera ansiosa el retorno de su compañero, cuando vuelvas encontrarás a Nelsita, con sus manos y sus uñas pintadas con la tierra que sale de su huerta, que ya florece esperanza, regocijo, que ya da frutos que alimentan la vida.