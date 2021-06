Mipymes: las empresas del progreso

Como actores de la economía cubana, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) fomentan hoy una generación de empleo e ingresos significativos desde el sector estatal y el no estatal, clave en la diversificación de suministros y el desarrollo, pese a los efectos del bloqueo estadounidense a Cuba.

A este asedio comercial y financiero se suman los impactos de la COVID-19 en el ámbito nacional y foráneo, lo cual interrumpe varias cadenas de distribución, los índices de productividad y dispara los procesos inflacionarios que tanto perjudican nuestros bolsillos.

Frente a ese escenario, las popularmente conocidas como Mipymes requieren de un entorno corporativo adecuado, donde se desarrolle una correlación ganar-ganar con otros cuentapropistas, cooperativas no agropecuarias y la empresa estatal socialista, esta última, impulsora de los encadenamientos productivos y la sustitución de importaciones.

Por solo esbozar algunos ejemplos, los proyectos habaneros Addimensional y La Guarida destacan en Cuba por el fortalecimiento de sus alianzas con los proveedores, el primero dedicado a la fabricación digital a partir de manufactura aditiva o impresión 3D y el segundo, restaurante emblemático de la gastronomía criolla y la arquitectura ecléctica.

En Guantánamo, las Mipymes dan sus primeros pasos, aun sin resultados significativos. Con un número reducido de trabajadores y moderado volumen de facturación, se circunscriben en su mayoría al sector del comercio, la gastronomía y los servicios, donde incluso deben perfeccionarse los mecanismos de planeamiento, estilos de dirección y control.

Para que las existentes en el municipio capital, Imías y Baracoa se conviertan en las empresas del progreso territorial, primero deben comprender que la ampliación de actividades para las formas no estatales de gestión no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se podrán rebasar de acuerdo al sistema socialista cubano.

En los próximos días el Consejo de Ministros emitirá las normativas que perfeccionarán este último aspecto, oportunidad para que los guantanameros diversifiquen a las micro, pequeñas y medianas empresas en el territorio, como estructuras generadoras de ingresos en la “base de la pirámide”, donde convergen experiencias, capacidades productivas y de innovación.

Hasta entonces, y después de eso, le corresponderá a las entidades estatales de la provincia robustecer sus estrategias de desarrollo territorial, ser cada vez más proactivas y eficientes para que la economía de las distintas localidades crezca y cada proyecto genere empleo y más servicios.